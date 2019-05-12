«Зенит» и ЦСКА определились с формами на центральный матч 28-го тура РПЛ

Пресс-служба «Зенита» показала, в какой форме сегодня команда будет выступать в матче против ЦСКА, который состоится в рамках 28-го тура РПЛ.
Пресс-служба «Зенита» показала, в какой форме сегодня команда будет выступать в матче против ЦСКА, который состоится в рамках 28-го тура РПЛ.
Все готовы смотреть на это бесконечно.......
Первоклашек в школах до 7-ми считать учат на этом примере...))))
Все готовы смотреть на это бесконечно.......
Первоклашек в школах до 7-ми считать учат на этом примере...))))
Только за Спартак не стыдно, ну и за Ливерпуль.
Только за Спартак не стыдно, ну и за Ливерпуль.