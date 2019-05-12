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«Зенит» и ЦСКА определились с формами на центральный матч 28-го тура РПЛ

12 мая 2019, 11:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» показала, в какой форме сегодня команда будет выступать в матче против ЦСКА, который состоится в рамках 28-го тура РПЛ.

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Все комментарии
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
12 мая в 17:42
Уже соломки себе подстелил ? В твоей писульке все ваш картонное чемпионство.)
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
12 мая в 16:01
Опять тарасовка сбежалась, ну ладно - пусть смотрят наш матч да завидуют!
Nikola45
Nikola45
   57 / 840
12 мая в 14:10
Зениту удачи! А может помогут Армии что бы Тарасята не вышли в Европейские кубки ))
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
12 мая в 13:25
Опять траурная,или пораженческая? Даже смотреть не хочу;хочу хорошей СПОРТИВНОЙ формы.
cska plus
cska plus
   3 / 840
12 мая в 13:07
Удачи армейцам!
PITER_1
PITER_1
   583 / 840
12 мая в 12:14
как бы не хотелось красиво после победы получить кубок, но сегодня игру будем сливать т.к. поников надо спасать, повторюсь в сотый раз если кони пролетают мимо ЛЧ то они банкроты, и конец клубу и гинеровским кабинетным интрижкам, поэтому и слухи ходят о фернадесе
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
12 мая в 12:14
Зениту только победы!
Danrog
Danrog
   97 / 840
12 мая в 12:13
Свиньи сегодня будут прихрюкивать от зависти, глядя на игру двух титулованных команд.
Гавриленко
Гавриленко ответил Jeck Denielse
   35 / 840
12 мая в 11:48
В 1992 году всему Ливерпулю было стыдно за Ливерпуль после матча со Спартаком.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
   4 / 840
12 мая в 11:40
Уже стыдно за оба клуба. Только за Спартак не стыдно, ну и за Ливерпуль.
Да никому не стыдно за Спартак и Ливерпуль......когда они вместе на поле.....
Все готовы смотреть на это бесконечно.......
Первоклашек в школах до 7-ми считать учат на этом примере...))))
Гавриленко
Гавриленко
   35 / 840
12 мая в 11:39
Даже не знаю, что вызывает большее отторжение: форма лжечемпиона Италии, покоряющего Аяксы год за годом, или форма бомжеконей (или конебомжей, как они там). Чуть не проблевался.
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   126 / 840
12 мая в 11:38
Уже стыдно за оба клуба. Только за Спартак не стыдно, ну и за Ливерпуль.
Кто на спартак ходил - тому уже не стыдно
FILL3286
FILL3286
   19 / 840
12 мая в 11:35
Две тряпки
LOpp
LOpp
   16 / 840
12 мая в 11:31
Уже стыдно за оба клуба.
Только за Спартак не стыдно, ну и за Ливерпуль.
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 840
12 мая в 11:21
Пофиг форма. Главное содержимое игры. Без травм, с обилием голов и с правильным судейством. Не как свиньи играют каждый матч. Гыгыгы.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
12 мая в 11:08
Удачи Зенит .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   46 / 840
12 мая в 11:05
Формы одежды обычные, ждём феерической игры.Удачи нам.
ermak6848
ermak6848
   176 / 840
12 мая в 11:04
ЦСКА надо Побеждать, чтобы заполучить Бронзовые медали...
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