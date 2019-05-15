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«Зенит» опубликовал видеоролик о чемпионском сезоне

15 мая 2019, 18:42

На официальном YouTube-канале «Зенита» появилось видео, посвященное победе команды в чемпионате России.

Клуб показал яркие моменты из разных матчей, а также эмоции футболистов после победы в игре 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

ВИДЕО

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Все комментарии
Fierce snake
Fierce snake
17 мая в 02:43
Зенит умеет работать с болельщиками и организовывать для них пиарные акции. Все правильно. Молодцы!
LOpp
LOpp ответил susanin ultrazenith
   16 / 840
16 мая в 07:18
Вообще это не правильный подсчет. Надо играть дополнительное время))
Aerobniy
Aerobniy
   183 / 840
16 мая в 00:49
LOpp
Вчера 19:01, редактировал 15.05.2019, 19:02
Когда Спартак стал чемпионом, он обыграл все 15 команд в сезоне. Зенит в чемпионском сезоне обыграл всех, кроме Спартака.

Теперь живите с этим!))


Как дела на укроине?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил LOpp
   90 / 840
15 мая в 22:26
Когда Спартак стал чемпионом, он обыграл все 15 команд в сезоне. Зенит в чемпионском сезоне обыграл всех, кроме Спартака. Теперь живите с этим!))
Ильнур, но по еврокубковым меркам мы впереди вас за счёт гола на чужом поле.
Ведь в Питере было 0:0, а в Москве 1:1 )))
beefs
beefs
   165 / 840
15 мая в 19:45
Золото не пахнет....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
   4 / 840
15 мая в 19:09
Когда Спартак стал чемпионом, он обыграл все 15 команд в сезоне. Зенит в чемпионском сезоне обыграл всех, кроме Спартака. Теперь живите с этим!))
На то и по 2-е игры в чемпионате...домашняя и гостевая.....чтоб узнать кто сильней вне зависимости от территории на которой играют...

А в чемпионский год вы уступили по итогам 2-х встреч - и Зениту 6;4...и Ростову 3:1....и Крыльям 4:1.....

А если ещё и припомнить 11 побед со счётом 1:0 (сам знаешь как называет их Федун) - то вообще .....смешно говорить о каком то либо преимуществе....в тот неинтересный сезон...))))))
Дракон1988
Дракон1988 ответил LOpp
   71 / 840
15 мая в 19:04
Когда Спартак стал чемпионом, он обыграл все 15 команд в сезоне. Зенит в чемпионском сезоне обыграл всех, кроме Спартака. Теперь живите с этим!))
Да как то пофигу))Всё равно чемпионы,как бы вы не добавляли свои язвительные посты)))
И да,вы нас тогда на 8 очков обогнали,мы сейчас вам уже +15 везём)))
LOpp
LOpp
   16 / 840
15 мая в 19:01
Когда Спартак стал чемпионом, он обыграл все 15 команд в сезоне. Зенит в чемпионском сезоне обыграл всех, кроме Спартака.

Теперь живите с этим!))
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