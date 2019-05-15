«Зенит» опубликовал видеоролик о чемпионском сезоне

На официальном YouTube-канале «Зенита» появилось видео, посвященное победе команды в чемпионате России.
Клуб показал яркие моменты из разных матчей, а также эмоции футболистов после победы в игре 28-го тура РПЛ против ЦСКА.
На официальном YouTube-канале «Зенита» появилось видео, посвященное победе команды в чемпионате России.
Клуб показал яркие моменты из разных матчей, а также эмоции футболистов после победы в игре 28-го тура РПЛ против ЦСКА.
Вчера 19:01, редактировал 15.05.2019, 19:02
Когда Спартак стал чемпионом, он обыграл все 15 команд в сезоне. Зенит в чемпионском сезоне обыграл всех, кроме Спартака.
Теперь живите с этим!))
Как дела на укроине?
Вчера 19:01, редактировал 15.05.2019, 19:02
Когда Спартак стал чемпионом, он обыграл все 15 команд в сезоне. Зенит в чемпионском сезоне обыграл всех, кроме Спартака.
Теперь живите с этим!))
Как дела на укроине?
Ведь в Питере было 0:0, а в Москве 1:1 )))
Ведь в Питере было 0:0, а в Москве 1:1 )))
А в чемпионский год вы уступили по итогам 2-х встреч - и Зениту 6;4...и Ростову 3:1....и Крыльям 4:1.....
А если ещё и припомнить 11 побед со счётом 1:0 (сам знаешь как называет их Федун) - то вообще .....смешно говорить о каком то либо преимуществе....в тот неинтересный сезон...))))))
А в чемпионский год вы уступили по итогам 2-х встреч - и Зениту 6;4...и Ростову 3:1....и Крыльям 4:1.....
А если ещё и припомнить 11 побед со счётом 1:0 (сам знаешь как называет их Федун) - то вообще .....смешно говорить о каком то либо преимуществе....в тот неинтересный сезон...))))))
И да,вы нас тогда на 8 очков обогнали,мы сейчас вам уже +15 везём)))
И да,вы нас тогда на 8 очков обогнали,мы сейчас вам уже +15 везём)))
Теперь живите с этим!))
Теперь живите с этим!))