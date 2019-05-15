«Анжи» не смог пройти процедуру лицензирования на следующий сезон

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что махачкалинский клуб не смог пройти процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2019/2020.

Заявку «Анжи» на лицензирование на сезон-2019/2020 комиссия рассматривала во вторник. Мы понимали, что эту процедуру с первого раза не пройдем, сейчас у нас есть срок до конца мая для апелляции. Чтобы заявить клуб для участия в ФНЛ до конца месяца, мы должны погасить в первую очередь футбольные долги - это задолженности по зарплатам перед футболистами и тренерами, а также сформировать и предоставить бюджет для участия в новом сезоне. То есть мы должны понимать, кто будет спонсором и в каком размере.