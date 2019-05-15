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«Анжи» не смог пройти процедуру лицензирования на следующий сезон

15 мая 2019, 15:07

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что махачкалинский клуб не смог пройти процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2019/2020.

Заявку «Анжи» на лицензирование на сезон-2019/2020 комиссия рассматривала во вторник. Мы понимали, что эту процедуру с первого раза не пройдем, сейчас у нас есть срок до конца мая для апелляции. Чтобы заявить клуб для участия в ФНЛ до конца месяца, мы должны погасить в первую очередь футбольные долги - это задолженности по зарплатам перед футболистами и тренерами, а также сформировать и предоставить бюджет для участия в новом сезоне. То есть мы должны понимать, кто будет спонсором и в каком размере.

Недавно президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что махачкалинский клуб сохранит профессиональный статус.

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   95 / 840
15 мая в 16:29
Очень хорошо, пора расформировывать.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
15 мая в 15:51
Удачи Анжи .
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
15 мая в 15:40
Неужели в Анжи работают недалёкие люди и реально не понимают, что происходит и только после понимают, что "мы должны погасить в первую очередь футбольные долги - это задолженности по зарплатам перед футболистами и тренерами, а также сформировать и предоставить бюджет для участия в новом сезоне. То есть мы должны понимать, кто будет спонсором и в каком размере"
Или они опять как в прошлом году надеяться сказать " клянусььььь" и им поверят?
такого нагловатого клуба я не видел ни в советское время ни в российское.
Кавказцы себя ассоциирует гордым народом, но надо ещё и соответствовать этому званию!!!
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
15 мая в 15:33
Поздравления!!!
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 840
15 мая в 15:30
Удачи ! Делайте все что возможно и невозможно, но клуб сохраняйте !
Николай 86
Николай 86
   595 / 840
15 мая в 15:25
Задолбали, если честно. Столько шума вокруг них. Когда Торпедо вылетело сразу в ПФЛ из премьер-лиги из-за отсутствия денег, никто не ныл. А эти просят, жалуются, снова просят и снова жалуются
OLESOCC
OLESOCC
   538 / 840
15 мая в 15:23
Авангард, Амкар, Анжи ... А?
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