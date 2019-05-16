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Тренер «Зенита»: «Мы не намерены быть в ЛЧ мальчиками для битья»

16 мая 2019, 00:31

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра оценил перспективы команды в Лиге чемпионов.

Матч с ЦСКА показал, насколько у нас профессиональная команда. Ведь игра с «армейцами» тоже ничего не решала для нас, но мы показали яркий футбол, желание и агрессию. В итоге обыграли очень серьезного соперника, который был крайне мотивирован, так как продолжает бороться за Лигу чемпионов. Уверен, что и в оставшихся матчах команда не снизит требования к себе.

Готов ли «Зенит» к Лиге чемпионов? Сейчас рано об этом говорить, потому что до турнира еще много времени. Тем не менее надеюсь, что «Зенит» хорошо проведет еврокубковый сезон. Мы не намерены быть в Лиге чемпионов мальчиками для битья. Хотим показать хорошие игру и результат.

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Все комментарии
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Литейный 4
   306 / 840
16 мая в 17:55
Зенит не свиньи, не опозорятся. Гыгыгы
79етесь еще как. В ЛЧ Дудолков и Бней Игуд с Минсками нет. Даже Вильярреал вас отвильярреалил.
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 840
16 мая в 07:47
Зенит не свиньи, не опозорятся. Гыгыгы
Знатог
Знатог
   180 / 840
16 мая в 07:36
Вроде денег у наших газиков и нефтяников не меньше чем у Англии и Испании, и вроде мания величия есть, побеждать хотят, а на хороших игроков не хотят тратиться, то из одного двора берут, то из другого...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил An Jo
   4 / 840
16 мая в 07:11
А стоимость Аякса что не привели?
Привёл...
См.внимательней..
parallels
parallels ответил An Jo
   5 / 840
16 мая в 05:59
А стоимость Аякса что не привели?
вообще-то, она там указана, но для закрепления повторим. а то на соккере очень популярен миф, что аякс по составу дешевле зенита. даже я на это повёлся, пока не заглянул в тр.маркт.
An Jo
An Jo ответил Jeck Denielse
   574 / 840
16 мая в 05:41
Давайте посмотрим на стоимость составов участников 1/4-й ЛЧ....16 команд... Самые "недорогие" : Порту - 320 млн Аякс - 420 млн Лион - 420 млн Рома - 420 млн Боруссия - 600 млн Остальные Атлетико,Манчестеры,Барселоны,Тоттенхемы и пр. - имеют каждый ..стоимость игроков под миллиард евро....... Состав Зенита на сегодня оценивается в 169 млн..... В праве ли мы требовать "неминуемых неимоверных успехов" от клубов РПЛ в сильнейшем турнире мира ??? Охота пожелать успехов всем участникам еврокубков от РПЛ.... Но о каких полуфиналах ЛЧ и победах в ЛЕ можно говорить коль в европах даже никому не известный "Айнтрахт" с 62-го места рейтинга УЕФА имеет в составе игроков на сотню миллионов больше чем Зенит.......))) Удачи нашим клубам !!!!!
А стоимость Аякса что не привели?
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
16 мая в 05:30
Многое зависит от жребия.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
16 мая в 05:22
Это радует
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
16 мая в 05:08
Давайте посмотрим на стоимость составов участников 1/4-й ЛЧ....16 команд...

Самые "недорогие" :
Порту - 320 млн
Аякс - 420 млн
Лион - 420 млн
Рома - 420 млн
Боруссия - 600 млн

Остальные Атлетико,Манчестеры,Барселоны,Тоттенхемы и пр. - имеют каждый ..стоимость игроков под миллиард евро.......

Состав Зенита на сегодня оценивается в 169 млн.....

В праве ли мы требовать "неминуемых неимоверных успехов" от клубов РПЛ в сильнейшем турнире мира ???


Охота пожелать успехов всем участникам еврокубков от РПЛ....
Но о каких полуфиналах ЛЧ и победах в ЛЕ можно говорить коль в европах даже никому не известный "Айнтрахт" с 62-го места рейтинга УЕФА имеет в составе игроков на сотню миллионов больше чем Зенит.......)))

Удачи нашим клубам !!!!!
ekliziast
ekliziast
   374 / 840
16 мая в 04:55
Не намерены , но будете.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 840
16 мая в 04:43
Действительно, зачем использовать термин "мальчики для битья", когда можно что-то покреативнее? Например, "коврик для вытирания ног".
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
16 мая в 04:36
Зенит может то, что не дано мазутным!
cska plus
cska plus
   3 / 840
16 мая в 04:11
Да бросьте вы.
МКС
МКС
   30 / 840
16 мая в 03:04
Посмотрим
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
16 мая в 01:40
Стыдно в ЛЧ было только за спартак, из девяти самых крупных поражений в ЛЧ, шесть на его счету.
youtomee
youtomee
   495 / 840
16 мая в 01:34
ну намерены не намерены...но вы ими будете, если мало что изменится
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Wolf77785
   188 / 840
16 мая в 01:15
И чего же Зенит добился в ЛЧ,расскажите пожалуйста?
Wolf77785
Wolf77785 ответил alexando1974
   316 / 840
16 мая в 01:05
смотря как укрепитесь! а таким составом будите мальчиками для битья как и другие наши клубы))
Зенит и с более ужасной корзиной выходил
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
16 мая в 00:56
От жребия ещё много зависит. но всё равно ниже третьего не будут даже в нынешнем составе.
alexando1974
alexando1974
   367 / 840
16 мая в 00:50
смотря как укрепитесь! а таким составом будите мальчиками для битья как и другие наши клубы))
Wolf77785
Wolf77785
   316 / 840
16 мая в 00:49
Никогда ими и не были, 4 места в лч не для нас!
Albasin
Albasin
   17 / 840
16 мая в 00:41
Только над пупсиками в ЛЧ издеваются все кому ни лень, то 7-0, то 1-18.
parallels
parallels
   5 / 840
16 мая в 00:36
спартак: мы не будем мальчиками для битья в лиге чемпионов.
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