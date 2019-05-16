Тренер «Зенита»: «Мы не намерены быть в ЛЧ мальчиками для битья»

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра оценил перспективы команды в Лиге чемпионов.
Матч с ЦСКА показал, насколько у нас профессиональная команда. Ведь игра с «армейцами» тоже ничего не решала для нас, но мы показали яркий футбол, желание и агрессию. В итоге обыграли очень серьезного соперника, который был крайне мотивирован, так как продолжает бороться за Лигу чемпионов. Уверен, что и в оставшихся матчах команда не снизит требования к себе.
Готов ли «Зенит» к Лиге чемпионов? Сейчас рано об этом говорить, потому что до турнира еще много времени. Тем не менее надеюсь, что «Зенит» хорошо проведет еврокубковый сезон. Мы не намерены быть в Лиге чемпионов мальчиками для битья. Хотим показать хорошие игру и результат.
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См.внимательней..
Самые "недорогие" :
Порту - 320 млн
Аякс - 420 млн
Лион - 420 млн
Рома - 420 млн
Боруссия - 600 млн
Остальные Атлетико,Манчестеры,Барселоны,Тоттенхемы и пр. - имеют каждый ..стоимость игроков под миллиард евро.......
Состав Зенита на сегодня оценивается в 169 млн.....
В праве ли мы требовать "неминуемых неимоверных успехов" от клубов РПЛ в сильнейшем турнире мира ???
Охота пожелать успехов всем участникам еврокубков от РПЛ....
Но о каких полуфиналах ЛЧ и победах в ЛЕ можно говорить коль в европах даже никому не известный "Айнтрахт" с 62-го места рейтинга УЕФА имеет в составе игроков на сотню миллионов больше чем Зенит.......)))
Удачи нашим клубам !!!!!
Самые "недорогие" :
Порту - 320 млн
Аякс - 420 млн
Лион - 420 млн
Рома - 420 млн
Боруссия - 600 млн
Остальные Атлетико,Манчестеры,Барселоны,Тоттенхемы и пр. - имеют каждый ..стоимость игроков под миллиард евро.......
Состав Зенита на сегодня оценивается в 169 млн.....
В праве ли мы требовать "неминуемых неимоверных успехов" от клубов РПЛ в сильнейшем турнире мира ???
Охота пожелать успехов всем участникам еврокубков от РПЛ....
Но о каких полуфиналах ЛЧ и победах в ЛЕ можно говорить коль в европах даже никому не известный "Айнтрахт" с 62-го места рейтинга УЕФА имеет в составе игроков на сотню миллионов больше чем Зенит.......)))
Удачи нашим клубам !!!!!