Тренер «Зенита»: «Мы не намерены быть в ЛЧ мальчиками для битья»

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра оценил перспективы команды в Лиге чемпионов.

Матч с ЦСКА показал, насколько у нас профессиональная команда. Ведь игра с «армейцами» тоже ничего не решала для нас, но мы показали яркий футбол, желание и агрессию. В итоге обыграли очень серьезного соперника, который был крайне мотивирован, так как продолжает бороться за Лигу чемпионов. Уверен, что и в оставшихся матчах команда не снизит требования к себе.

Готов ли «Зенит» к Лиге чемпионов? Сейчас рано об этом говорить, потому что до турнира еще много времени. Тем не менее надеюсь, что «Зенит» хорошо проведет еврокубковый сезон. Мы не намерены быть в Лиге чемпионов мальчиками для битья. Хотим показать хорошие игру и результат.