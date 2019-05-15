Кирилл Комбаров: «Пенальти в ворота „Арсенала“ - железобетонная ошибка VAR»

Защитник «Арсенала» прокомментировал вылет команды из Кубка России от «Урала» и посетовал на работу VAR в ответном полуфинальном поединке.

Мы провалили первые 15 минут, в которые нам забили два гола. Конечно, после удаления (Бикфалви) мы имели колоссальное преимущество, доминировали на поле. Очень много ударов, но, к сожалению, мяч не летел в ворота. Сегодня, как и всегда, у нас была очень хорошая поддержка. Всегда слышим трибуны, спасибо им большое.

Объяснил ли Карасев, какой именно момент у него вызвал сомнения? Я подходил к судье, спрашивал, что они смотрели – он не отвечал, а выносил решение. Не знаю, вправе или нет он что-то объяснять. Наверное, судья не обязан это делать, потому и не говорил.

Мы посмотрели повтор момента с пенальти. Возможно, контакт руки (Беляева) с мячом был. Но он даже не изменил направление полета. Считаю, это железобетонная ошибка VAR . Если бы мяч изменил направление движения, можно было бы понять решение. Но мы смотрели несколько раз повтор, этого не было.

Нужно забыть эту игру. У нас есть шанс попасть в Лигу Европы, нужно сосредоточиться на двух оставшихся матчах. Нам всё по силам.