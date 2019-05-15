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Кирилл Комбаров: «Пенальти в ворота „Арсенала“ - железобетонная ошибка VAR»

15 мая 2019, 23:08
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Защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров прокомментировал вылет команды из Кубка России от «Урала» и посетовал на работу VAR в ответном полуфинальном поединке.

Мы провалили первые 15 минут, в которые нам забили два гола. Конечно, после удаления (Бикфалви) мы имели колоссальное преимущество, доминировали на поле. Очень много ударов, но, к сожалению, мяч не летел в ворота. Сегодня, как и всегда, у нас была очень хорошая поддержка. Всегда слышим трибуны, спасибо им большое.

Объяснил ли Карасев, какой именно момент у него вызвал сомнения? Я подходил к судье, спрашивал, что они смотрели – он не отвечал, а выносил решение. Не знаю, вправе или нет он что-то объяснять. Наверное, судья не обязан это делать, потому и не говорил.

Мы посмотрели повтор момента с пенальти. Возможно, контакт руки (Беляева) с мячом был. Но он даже не изменил направление полета. Считаю, это железобетонная ошибка VAR. Если бы мяч изменил направление движения, можно было бы понять решение. Но мы смотрели несколько раз повтор, этого не было.

Нужно забыть эту игру. У нас есть шанс попасть в Лигу Европы, нужно сосредоточиться на двух оставшихся матчах. Нам всё по силам.

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Все комментарии
mortid
mortid ответил Союзник противников
   157 / 840
16 мая в 20:54
Давай мы тебя делегируем на должность "наВАРиста",ты же единственный честный в нашем гнилом мире.
Ну почему же единственный, один из немногих "могикан" для которых такие понятия как честность, благородство, совесть, честь мундира, офицерское слово, мать и отец в конце концов, ещё что-то значат.
Шишанутый
Шишанутый ответил шyм
   13 / 840
16 мая в 13:52
Лучше удали, а то все равно скроют
Я правду пишу. Об этом даже коментаторы на Матч ТВ говорили. Вот напремер эпизод когда Суарес ударил вратаря Райо коленкой в голову и забил гол и судья его засчитал с просмотром ВАР. И таких моментов с Барсой полно. Можеш набрать в твитере хештег varcelona и сам все увидеш. Вот таким способоми Барса и выйгрывает Ла лиги!!
Союзник противников
Союзник противников ответил mortid
   25 / 840
16 мая в 10:38
А при чём тут VAR? Решения всё равно принимают люди. Я так и знал что эта система угробит российский футбол. Потому что у нас всё ни как у людей, а через "задний двор". Во всём мире будут пользоваться VAR и всё у них будет зашибись, но только не у нас, завоют все со временем. Короче говоря "Мартышка и очки" )))))
Давай мы тебя делегируем на должность "наВАРиста",ты же единственный честный в нашем гнилом мире.
Союзник противников
Союзник противников ответил handreb
   25 / 840
16 мая в 10:36
VAR выгоден жуликам.
Ещё производителям,установщикам,обслуге.И все они-лица и организации ,аффилированные футбольным властям .
Союзник противников
Союзник противников ответил Шишанутый
   25 / 840
16 мая в 10:35
Ну что помог ваш ВАР? Где вы стороники ВОРА ау?? Как были так и будут ошибатся.
Зато можно украсть 10 минут игрового времени,для просмотра "весёлых картинок",а потом три добавить.Они думают,что если с поля жулика,или специалиста низкой квалификации за стекло посадить,то он сразу станет честным,неангажированным и высокопрофессиональным. Даже за тюремной решёткой этого не случается!Нет уже ни лётчиков,ни капитанов морских судов,ни спортивных судей-одни "операторы ЭВМ".
handreb
handreb
   67 / 840
16 мая в 10:05
VAR выгоден жуликам.
шyм
шyм ответил Шишанутый
   625 / 840
16 мая в 02:11
Лучше удали, а то все равно скроют
Шишанутый
Шишанутый ответил mortid
   13 / 840
16 мая в 02:03
А при чём тут VAR? Решения всё равно принимают люди. Я так и знал что эта система угробит российский футбол. Потому что у нас всё ни как у людей, а через "задний двор". Во всём мире будут пользоваться VAR и всё у них будет зашибись, но только не у нас, завоют все со временем. Короче говоря "Мартышка и очки" )))))
    Шишанутый
    Шишанутый
       13 / 840
    16 мая в 02:00
    Ну что помог ваш ВАР? Где вы стороники ВОРА ау?? Как были так и будут ошибатся.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       159 / 840
    16 мая в 00:08
    карманный VAR Миллера
    EAGuar As
    EAGuar As
       40 / 840
    16 мая в 00:08
    На ВАРе люди сидят , и тоже хотят быть "в наВАРе " ... :) :)) :)))
    mihaluch
    mihaluch
       53 / 840
    15 мая в 23:42
    Карась опять начудил где надо не ставил,где не надо поставил, на удаление нарушение ни как не тянуло.
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
       37 / 840
    15 мая в 23:42
    Фердун будет пользоваться VAR как захочет.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       24 / 840
    15 мая в 23:38
    VAR создана для помощи судье в первую очередь. Чтобы судья в спорной ситуации мог посмотреть момент со всех ракурсов и решить.

    Если судья изначально заряжен (а у него все равно решающее право голоса) или он изначально слепой, то VAR ничего не исправит.

    Так что нечего на VAR пенять) Это у судьи рожа крива)
    Дима Головашич
    Дима Головашич
       229 / 840
    15 мая в 23:28
    Пендаль как пендаль. Нет, на у а что, давайте теперь будем влиять на скорость полёта мяча руками в штрафной и не обращать на этой внимание. Там человек скидывал мяч головой, а он по итогу просто рукой был замедлен. Круто, ничего не скажешь. Вот и отбились бы.
    баба яга ЗА
    баба яга ЗА
       249 / 840
    15 мая в 23:28
    для жулья VAR не преграда, чтобы продолжать жульничать
    mortid
    mortid
       157 / 840
    15 мая в 23:26
    А при чём тут VAR? Решения всё равно принимают люди. Я так и знал что эта система угробит российский футбол. Потому что у нас всё ни как у людей, а через "задний двор". Во всём мире будут пользоваться VAR и всё у них будет зашибись, но только не у нас, завоют все со временем. Короче говоря "Мартышка и очки" )))))
    Морозовский
    Морозовский
       8 / 840
    15 мая в 23:22
    Это железобетонная ошибка НЕ VAR!!!!!!!! Это ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ошибка Карася и тех жульманов, кто сидит напротив этого ВАРа и выносит решение! ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО МЕШКИ СПОСОБНЫ КУПИТЬ ОДНОВРЕМЕННО СТОЛЬКО СОСКОВ ФУТБОЛЬНЫХ! Может поэтому Иванов и не хочет эту новую жульманскую схему - не потянуть её глубинке!
    За адекватность
    За адекватность
       28 / 840
    15 мая в 23:17
    "Считаю, это железобетонная ошибка VAR." А при чем здесь VAR? Судья посмотрел повтор и принял решение. Не монитор же пенальти назначил.
    ZjzoRe
    ZjzoRe
       150 / 840
    15 мая в 23:13
    без Эрика у Урала шансов почти нет :(
    Морозовский
    Морозовский
       8 / 840
    15 мая в 23:13
    Рука не искала мяч, рука не тянулась за мячом - 100% ошибка!
    Союзник противников
    Союзник противников
       25 / 840
    15 мая в 23:12
    – Никакого VAR и не надо, не надо нам был этот пенальти, который нам поставили. Играли бы все на все – и нормально. А то 60 минут мы оборонялись. Болельщики пришли футбол смотреть, а тут одна команда наседает, вторая обороняется. Футбола как такового не было, какой VAR? Я не за такие пенальти, их нельзя ставить. Ни за что показали красную карточку нашему игроку. Игрок не получил никаких травм, да, ему наступили на ногу, но это чисто игровой момент. А он взял и нашего лидера Бикфалви удалил. Нельзя так, мы каждый момент должны смотреть. Один момент смотрел 4-5 минут, второй… Во что мы игру превратим? Я только за одно – видеоповторы, пересек ли мяч линию ворот. VAR же не знаю, для чего. Отъём денег у населения, клубы должны заплатить денег, чтобы поставить систему. Я против, - цитирует Иванова "..."
    Aljban
    Aljban
       323 / 840
    15 мая в 23:10
    На хрен нужен такой VAR, в котором сидят кукуяны и лампочкины.
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