Кирилл Комбаров: «Пенальти в ворота „Арсенала“ - железобетонная ошибка VAR»

Защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров прокомментировал вылет команды из Кубка России от «Урала» и посетовал на работу VAR в ответном полуфинальном поединке.
Мы провалили первые 15 минут, в которые нам забили два гола. Конечно, после удаления (Бикфалви) мы имели колоссальное преимущество, доминировали на поле. Очень много ударов, но, к сожалению, мяч не летел в ворота. Сегодня, как и всегда, у нас была очень хорошая поддержка. Всегда слышим трибуны, спасибо им большое.
Объяснил ли Карасев, какой именно момент у него вызвал сомнения? Я подходил к судье, спрашивал, что они смотрели – он не отвечал, а выносил решение. Не знаю, вправе или нет он что-то объяснять. Наверное, судья не обязан это делать, потому и не говорил.
Мы посмотрели повтор момента с пенальти. Возможно, контакт руки (Беляева) с мячом был. Но он даже не изменил направление полета. Считаю, это железобетонная ошибка VAR. Если бы мяч изменил направление движения, можно было бы понять решение. Но мы смотрели несколько раз повтор, этого не было.
Нужно забыть эту игру. У нас есть шанс попасть в Лигу Европы, нужно сосредоточиться на двух оставшихся матчах. Нам всё по силам.
Если судья изначально заряжен (а у него все равно решающее право голоса) или он изначально слепой, то VAR ничего не исправит.
Так что нечего на VAR пенять) Это у судьи рожа крива)
Если судья изначально заряжен (а у него все равно решающее право голоса) или он изначально слепой, то VAR ничего не исправит.
Так что нечего на VAR пенять) Это у судьи рожа крива)