Мещеряков: «Схема с двумя форвардами? В том и мудрость Сёмина»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от победы «железнодорожников» над «Ростовом» (2:0) в полуфинале Кубка России.

Хочу поблагодарить команду за самоотверженность и настрой, также я хотел бы поблагодарить весь тренерский штаб и главного тренера за подвод к этому матчу. Думаю, что игра всем понравилась, она была качественной. Теперь пять минут отпраздновать, забыть и готовиться к следующему матчу с тем же «Уралом», но уже в чемпионате России.

Схема с двумя форвардами? В том мудрость и мастерство главного тренера, чтобы предлагать неожиданные ходы.

Естественно, я очень сильно расстраиваюсь из-за травм. Будем смотреть, что за травма у Хеведеса, очень жалко, у нас и так в лазарете достаточно много игроков. Но команда показывает, что она умеет играть и за тех, кто травмирован.