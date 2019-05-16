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Мещеряков: «Схема с двумя форвардами? В том и мудрость Сёмина»

16 мая 2019, 00:11
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от победы «железнодорожников» над «Ростовом» (2:0) в полуфинале Кубка России.

Хочу поблагодарить команду за самоотверженность и настрой, также я хотел бы поблагодарить весь тренерский штаб и главного тренера за подвод к этому матчу. Думаю, что игра всем понравилась, она была качественной. Теперь пять минут отпраздновать, забыть и готовиться к следующему матчу с тем же «Уралом», но уже в чемпионате России.

Схема с двумя форвардами? В том мудрость и мастерство главного тренера, чтобы предлагать неожиданные ходы.

Естественно, я очень сильно расстраиваюсь из-за травм. Будем смотреть, что за травма у Хеведеса, очень жалко, у нас и так в лазарете достаточно много игроков. Но команда показывает, что она умеет играть и за тех, кто травмирован.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
16 мая в 08:18
Локо показал в этом матче очень зрелую игру.
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
16 мая в 00:38
Локомотив с победой!
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