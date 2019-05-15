Сёмин: «„Локомотив“ в финале и бьется до последнего»

15 мая 2019, 22:01

Наставник «Локомотива» ответил на вопросы журналистов после ответного полуфинального матча Кубка России против «Ростова» (2:0). В финале «железнодорожники» сыграют с «Уралом».

Матч был тяжелым. Мы изначально оказались не в лучшей ситуации - практически любая ничья устраивала «Ростов». Но команда из нее выбралась. Жаль, что футболисты получили травмы. В целом, я доволен. «Локомотив» в финале и бьется до последнего. Ребята проявили волевые усилия, поэтому и победили.

«Локомотив» дважды обыграл «Ростов» в гостях. Какая победа сложнее?

Обе тяжелые. «Ростов» - сбалансированная команда, хорошо играет на стандартах, контратакует.

Незасчитанный гол повлиял на ход матча?

Конечно, и засчитанный, и незасчитанный. В первом матче нам поставили пенальти после видеоповтора, сейчас отменили гол «Ростова». Это объективная ситуация. Весь мир пришел к ВАР, и мы придем. Судьи быстро посмотрели повтор. Большой паузы не было.

Вы в первом тайме нервничали и спорили с судьями.

Я всегда нервничаю вне зависимости от ситуации. Успокоился только во втором тайме, когда повели 2:0.

Вам было принципиально, с кем играть в финале?