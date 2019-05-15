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Сёмин: «„Локомотив“ в финале и бьется до последнего»

15 мая 2019, 22:01
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопросы журналистов после ответного полуфинального матча Кубка России против «Ростова» (2:0). В финале «железнодорожники» сыграют с «Уралом».

Матч был тяжелым. Мы изначально оказались не в лучшей ситуации - практически любая ничья устраивала «Ростов». Но команда из нее выбралась. Жаль, что футболисты получили травмы. В целом, я доволен. «Локомотив» в финале и бьется до последнего. Ребята проявили волевые усилия, поэтому и победили.

«Локомотив» дважды обыграл «Ростов» в гостях. Какая победа сложнее?

Обе тяжелые. «Ростов» - сбалансированная команда, хорошо играет на стандартах, контратакует.

Незасчитанный гол повлиял на ход матча?

Конечно, и засчитанный, и незасчитанный. В первом матче нам поставили пенальти после видеоповтора, сейчас отменили гол «Ростова». Это объективная ситуация. Весь мир пришел к ВАР, и мы придем. Судьи быстро посмотрели повтор. Большой паузы не было.

Вы в первом тайме нервничали и спорили с судьями.

Я всегда нервничаю вне зависимости от ситуации. Успокоился только во втором тайме, когда повели 2:0. 

Вам было принципиально, с кем играть в финале?

Финал есть финал. Встретятся две лучшие команды этого розыгрыша. С «Уралом» нам еще играть в чемпионате, а потом сразу в Кубке России. Очень сложный календарь. Матчи через два дня на третий.

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Все комментарии
амурец
амурец
   115 / 840
16 мая в 04:38
ждём победы Локо в финале
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответил abrek123
   604 / 840
15 мая в 22:31
Хорошая игра, надеюсь 10 Кубок России окажется в музее наград Локомотива.. Удачи в финале Палыч....
Кубок России восьмой
Трезвый повар
Трезвый повар
   223 / 840
15 мая в 22:28
Поздравляю Локомотив с заслуженной победой. Ростов сегодня не заслужил финал
starche
starche
   305 / 840
15 мая в 22:27
А кто последний!?))
Заратустра
Заратустра
   175 / 840
15 мая в 22:19
Ростов хорошая команда, но Локомотив выше классом вот и всё.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
15 мая в 22:15
Интересно посмотреть финал.
Александр Светличный
Александр Светличный
   497 / 840
15 мая в 22:12
С ПОБЕДОЙ ЛОКО !
abrek123
abrek123
   122 / 840
15 мая в 22:11
Хорошая игра, надеюсь 10 Кубок России окажется в музее наград Локомотива..

Удачи в финале Палыч....
Alpribas
Alpribas
   76 / 840
15 мая в 22:03
Локомотив с победой!
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