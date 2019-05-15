Карпин: «„Ростов“ интересуется Глушаковым? Без понятия. Я не клуб»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение от «Локомотива» в Кубке России (0:2) и прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Спартака» может перейти в ряды дончан.

Что пошло не так? Проиграли. Результат пошел не так. С самоотдачей не было проблем. Нужно поблагодарить ребят.

Ничего страшного не случилось. В прошлом году многие из наших футболистов боролись за выживание. С зимы еще большая часть команды изменилась.

Болельщики всегда всё оценивают эмоционально. Но если проанализировать спокойно, можно сделать правильные выводы. Недочеты всегда есть, особенно они были в ноябре, в декабре. Можно было добиваться лучшего результата.

«Ростов» интересуется Глушаковым? Без понятия. Я не клуб.