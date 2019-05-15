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Карпин: «„Ростов“ интересуется Глушаковым? Без понятия. Я не клуб»

15 мая 2019, 23:25
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Локомотива» в Кубке России (0:2) и прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может перейти в ряды дончан.

Что пошло не так? Проиграли. Результат пошел не так. С самоотдачей не было проблем. Нужно поблагодарить ребят.

Ничего страшного не случилось. В прошлом году многие из наших футболистов боролись за выживание. С зимы еще большая часть команды изменилась.

Болельщики всегда всё оценивают эмоционально. Но если проанализировать спокойно, можно сделать правильные выводы. Недочеты всегда есть, особенно они были в ноябре, в декабре. Можно было добиваться лучшего результата.

«Ростов» интересуется Глушаковым? Без понятия. Я не клуб.

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Все комментарии
Не Ярцев
Не Ярцев
   621 / 840
18 мая в 22:00
Самокритично, г. Карпин - без понятия...просто все давно уже в курсе
Палыч82
Палыч82
   444 / 840
17 мая в 00:42
Журналист плохо расслышал последнее предложение,) Карпин сказал: "Я не глуп",)
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 840
16 мая в 09:30
Глушаков украсит ростов, только всю зарплату сожрет.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   293 / 840
16 мая в 07:08
Ты поменьше понты колоти, Валерик! " Я не клуб,..... я,я,я..." Пиз*анут под зад лопатой - и будешь не клуб, а пока работай, как можешь и не забывай, что кроме Ростова ты никому не был нужен.
ABir
ABir
   154 / 840
16 мая в 06:02
Как, всегда: коротко, ясно и по делу. Но вопросы остались все без ответа
Albasin
Albasin
   17 / 840
16 мая в 01:42
Волеру в ростове ни во что не ставят.
CВИН
CВИН
   284 / 840
16 мая в 00:44
надо вернуть легенду
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
16 мая в 00:19
Если клуб не обсуждает с тренером возможные трансферы, значит ему пора паковать чемоданы.
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
15 мая в 23:36
Глушаков нужен ростову, встряхнуть пердивщиков.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
15 мая в 23:33
Волера: " А мине по ------ю!"
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