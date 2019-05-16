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«Реал» на следующей неделе оформит трансфер Йовича

16 мая 2019, 04:27

Мадридский «Реал» близок к завершению сделки по приобретению нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича, информирует источник.

Отмечается, что «сливочные» объявят о трансфере 21-летнего серба через несколько дней после заключительной игры «орлов» в Бундеслиге с «Баварией», которая состоится 18 мая.

Ранее появился слух о том, что «Реал» согласовал переход Йовича за 60 млн евро. Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич позже опроверг информацию о переговорах с мадридским клубом.

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
16 мая в 13:18
Неужели перейдет?
NOVA
NOVA
   408 / 840
16 мая в 12:48
вперед!! дай бог правда!!! если Реал построит игру на молодых и перспективных, это будет всем пипец!!!
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 840
16 мая в 10:49
Удачи если перейдет. Пусть цепляется за шанс обеими руками, а там посмотрим.
амурец
амурец
   115 / 840
16 мая в 10:13
удачи в Реале, нап то не плохой
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   311 / 840
16 мая в 08:46
Быстрее бы оформить этот трансфер. Йович отличный нап. Реально Суареса напоминает, только не такой грязный. Главное чтоб Бензема посадил на лавку
Sadjon
Sadjon
   652 / 840
16 мая в 08:20
Игрок талантливый, удачи ему....
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
16 мая в 07:48
Жаль что так рано сам губит свою карьеру, но над Франкфурт вытрясет побольше бабла с этого протухшего мншка
Van Vanovich
Van Vanovich
   212 / 840
16 мая в 07:22
Жаль парня
cevin cigan
cevin cigan
   77 / 840
16 мая в 07:10
По крайней мере,это приобретение не за 100+.Вполне адекватная цена на сегодняшний день,как и за Азара. Вот если погбуна всё таки возьмут за 100+,это будет бооооольшой ошибкой!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
16 мая в 06:19
Желаю Луки успехов в новой команде
рус фан
рус фан
   239 / 840
16 мая в 05:37
Йовича было бы неплохо заполучить.
No problem
No problem
   182 / 840
16 мая в 05:23
Кот в мешке.
Надеюсь у него попрет в Мадриде.
Benazir Mardanov
Benazir Mardanov
   510 / 840
16 мая в 04:54
Лука Йович - Лука Модрич... ад для комментаторов
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   214 / 840
16 мая в 04:33
Вот так вот , кто то Гризмана покупает , а кто то Йвичича
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