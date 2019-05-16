«Реал» на следующей неделе оформит трансфер Йовича

16 мая 2019, 04:27

Мадридский «Реал» близок к завершению сделки по приобретению нападающего «Айнтрахта» , информирует источник.

Отмечается, что «сливочные» объявят о трансфере 21-летнего серба через несколько дней после заключительной игры «орлов» в Бундеслиге с «Баварией», которая состоится 18 мая.

Ранее появился слух о том, что «Реал» согласовал переход Йовича за 60 млн евро. Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич позже опроверг информацию о переговорах с мадридским клубом.