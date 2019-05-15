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Адеканье попрощался с «Ливерпулем» и прилетел в Рим для перехода в «Лацио»

15 мая 2019, 20:59

20-летний воспитанник «Ливерпуля» Бобби Адеканье подтвердил, что покидает мерсисайдцев и присоединится к «Лацио». Футболист уже прилетел в Рим.

Четыре года назад я прибыл в «Ливерпуль» еще ребенком. Теперь я ухожу будучи мужчиной и забираю с собой мою новую семью.

Сложно подобрать нужные слова, чтобы отблагодарить «Ливерпуль» за всё, что он для меня сделал. Спасибо всем тренерам академии, спасибо всем одноклубникам, с которыми я делил прекрасные моменты, спасибо каждому работнику клуба. Большое спасибо.

Не знаю как и когда, но уверен, что наши пути еще пересекутся. Надеюсь, моя поддержка 1 июня поможет «Ливерпулю» выиграть финал Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   119 / 840
15 мая в 22:10
Вот это я понимаю расставание. Может еще реально вернется на Энфилд.
dzvinka
dzvinka
   75 / 840
15 мая в 22:04
удачи парню!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   238 / 840
15 мая в 21:53
Удачи ему,надеюсь в Ливерпуль вернеться топовым игроком.а шас средние игроки нам не нужны.пусть в легком чемпике попробует свои силы.
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   20 / 840
15 мая в 21:40
Устал сквозер без трофеев. Хоть на кубок Италии посмотрит)
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
15 мая в 21:15
Мало перспективен, но с понтами
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