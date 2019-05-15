Адеканье попрощался с «Ливерпулем» и прилетел в Рим для перехода в «Лацио»

20-летний воспитанник «Ливерпуля» подтвердил, что покидает мерсисайдцев и присоединится к «Лацио». Футболист уже прилетел в Рим.

Четыре года назад я прибыл в «Ливерпуль» еще ребенком. Теперь я ухожу будучи мужчиной и забираю с собой мою новую семью.

Сложно подобрать нужные слова, чтобы отблагодарить «Ливерпуль» за всё, что он для меня сделал. Спасибо всем тренерам академии, спасибо всем одноклубникам, с которыми я делил прекрасные моменты, спасибо каждому работнику клуба. Большое спасибо.

Не знаю как и когда, но уверен, что наши пути еще пересекутся. Надеюсь, моя поддержка 1 июня поможет «Ливерпулю» выиграть финал Лиги чемпионов.