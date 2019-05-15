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Семеду хочет покинуть «Барселону»

15 мая 2019, 15:40

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду желает покинуть каталонскую команду, об этом сообщает испанская пресса. 

Сам футболист хочет сменить клубную прописку, так как получает недостаточное количество игровой практики за «Барсу». 

Клуб не против отпустить футболиста, однако «Барселона» собирается выручить с продажи не менее 35 млн евро, ту сумму, которая была изначально потрачена на трансфер

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Все комментарии
амурец
амурец
   115 / 840
16 мая в 04:36
да на Семеду покупатель найдётся
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   527 / 840
15 мая в 20:20
По мне он получше Серхи Роберто, и скорость выше, и обводку делает. Лучше бы Серхи продали =)
football_
football_
   503 / 840
15 мая в 19:25
его продать нужно было еще зимой, не уровень он. пробежит по бровке до штрафной и отдает пас обратно назад, поэтому с его фланга почти нет обострений. сколько месси забил с передач альбы, а сколько с его?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   58 / 840
15 мая в 19:23
Семеду на голову лучше Роберто и Семеду это знает.Вальверде убивает команду.Если выпускать Семеду в каждой игре он станет лучше Альвеса и Альбы.
Если Месси был бы характером Марадоны,он давно уволил бы Бартомеу и тренера.
Если Месси сделает видеообращение,что покиннт команду,если не уволят Бартомеу,тогда спонсоры быстро захотят избавиться от этого негодяя,Табес тоже и даже Король тоже поддержут Месси.Если Месси уйдет за Роналду,долгое время будет господствовать в Европе команды АПЛ а Ла Лига превратится в бундес лигу или в серию а итд.
Барсамания1988
Барсамания1988
   465 / 840
15 мая в 18:11
Хмм жаль его продавать не хотелось, но если уж продавать то не меньше 50.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   441 / 840
15 мая в 16:41
а ведь как ПЗ Семеду лучше Роберто
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
15 мая в 16:32
Я думаю Самеду купят игрок хороший
Ruslik1982
Ruslik1982
   159 / 840
15 мая в 15:45
бегут все с тонущего корабля, но Вальверде судя по всему будет до конца, до самого дна, как истинный капитан
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