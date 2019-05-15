Семеду хочет покинуть «Барселону»

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду желает покинуть каталонскую команду, об этом сообщает испанская пресса.
Сам футболист хочет сменить клубную прописку, так как получает недостаточное количество игровой практики за «Барсу».
Клуб не против отпустить футболиста, однако «Барселона» собирается выручить с продажи не менее 35 млн евро, ту сумму, которая была изначально потрачена на трансфер.
Если Месси был бы характером Марадоны,он давно уволил бы Бартомеу и тренера.
Если Месси сделает видеообращение,что покиннт команду,если не уволят Бартомеу,тогда спонсоры быстро захотят избавиться от этого негодяя,Табес тоже и даже Король тоже поддержут Месси.Если Месси уйдет за Роналду,долгое время будет господствовать в Европе команды АПЛ а Ла Лига превратится в бундес лигу или в серию а итд.
Если Месси был бы характером Марадоны,он давно уволил бы Бартомеу и тренера.
Если Месси сделает видеообращение,что покиннт команду,если не уволят Бартомеу,тогда спонсоры быстро захотят избавиться от этого негодяя,Табес тоже и даже Король тоже поддержут Месси.Если Месси уйдет за Роналду,долгое время будет господствовать в Европе команды АПЛ а Ла Лига превратится в бундес лигу или в серию а итд.