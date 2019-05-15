Семеду хочет покинуть «Барселону»

15 мая 2019, 15:40

Защитник «Барселоны» желает покинуть каталонскую команду, об этом сообщает испанская пресса.

Сам футболист хочет сменить клубную прописку, так как получает недостаточное количество игровой практики за «Барсу».

Клуб не против отпустить футболиста, однако «Барселона» собирается выручить с продажи не менее 35 млн евро, ту сумму, которая была изначально потрачена на трансфер.