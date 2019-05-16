Адвокат Мамаева: «Павел сейчас абсолютно спокоен»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о состоянии своего подзащитного перед апелляцией.
Кокорин и Мамаев будут находиться в СИЗО до рассмотрения апелляционной жалобы. Павел сейчас абсолютно спокоен и рассчитывает на то, что апелляционная инстанция уже окончательно учтёт все доводы стороны защиты и примет более справедливое законное решение.
Адвокат также отметил, что Мамаев продолжает поддерживать спортивную форму, так как намеревается по выходе из следственного изолятора незамедлительно продолжить карьеру.
Не хворай.
Не хворай.
- Павел пришёл в ужас от переезда из СИЗО в колонию общего режима, говорил мне: «да они же за мои татуировки из меня девочку сделают». На что мне пришлось его успокаивать и объяснять: «Паша, если изнасилование неизбежно, то расслабься и получай удовольствие»...
Поэтому, отвечая на ваш вопрос, могу сказать: Павел сейчас абсолютно спокоен.
- Павел пришёл в ужас от переезда из СИЗО в колонию общего режима, говорил мне: «да они же за мои татуировки из меня девочку сделают». На что мне пришлось его успокаивать и объяснять: «Паша, если изнасилование неизбежно, то расслабься и получай удовольствие»...
Поэтому, отвечая на ваш вопрос, могу сказать: Павел сейчас абсолютно спокоен.