Адвокат Мамаева: «Павел сейчас абсолютно спокоен»

16 мая 2019, 13:52

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» , рассказал о состоянии своего подзащитного перед апелляцией.

Кокорин и Мамаев будут находиться в СИЗО до рассмотрения апелляционной жалобы. Павел сейчас абсолютно спокоен и рассчитывает на то, что апелляционная инстанция уже окончательно учтёт все доводы стороны защиты и примет более справедливое законное решение.

Адвокат также отметил, что Мамаев продолжает поддерживать спортивную форму, так как намеревается по выходе из следственного изолятора незамедлительно продолжить карьеру.