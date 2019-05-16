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Адвокат Мамаева: «Павел сейчас абсолютно спокоен»

16 мая 2019, 13:52

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о состоянии своего подзащитного перед апелляцией.

Кокорин и Мамаев будут находиться в СИЗО до рассмотрения апелляционной жалобы. Павел сейчас абсолютно спокоен и рассчитывает на то, что апелляционная инстанция уже окончательно учтёт все доводы стороны защиты и примет более справедливое законное решение.

Адвокат также отметил, что Мамаев продолжает поддерживать спортивную форму, так как намеревается по выходе из следственного изолятора незамедлительно продолжить карьеру. 

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Шишанутый
Шишанутый ответил Так Себе Аналитик
   13 / 840
16 мая в 21:44
Один из главных свидетелей уже в коме и не сможет ничего сказать, сейчас еще водитель из окна выпадет, Паша будет совсем спокоен.
Водитель в Дтп попадет.
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
16 мая в 19:46
Павел спокоен, а адвокат доволен от огромной прибыли.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
16 мая в 15:59
Сидеть ему не долго.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Aerobniy
   15 / 840
16 мая в 15:58
Не зазорно писать такую ересь?
Славнов, я твои акки кидаю в игнор когда вижу, а ты всё делаешь и делаешь новые. Ты уж не пиши тогда хотя бы мне, у меня нет никакого желания давать какие-либо пояснения человеку, круглосуточно сидящему на Соккере и пишущему исключительно о каком-то животноводстве со свиньями, конями и прочим.
Не хворай.
Aerobniy
Aerobniy ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   183 / 840
16 мая в 15:43
Концовку фразы вырвали опять из контекста. В оригинале было так: - Павел пришёл в ужас от переезда из СИЗО в колонию общего режима, говорил мне: «да они же за мои татуировки из меня девочку сделают». На что мне пришлось его успокаивать и объяснять: «Паша, если изнасилование неизбежно, то расслабься и получай удовольствие»... Поэтому, отвечая на ваш вопрос, могу сказать: Павел сейчас абсолютно спокоен.
Не зазорно писать такую ересь?
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Так Себе Аналитик
   15 / 840
16 мая в 14:55
Да у него же батя-зек есть, думаю, он уже все рассказал Паше))
Тот случай, когда фраза «весь в отца пошёл» вызывает неловкость :)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   24 / 840
16 мая в 14:53
Концовку фразы вырвали опять из контекста. В оригинале было так: - Павел пришёл в ужас от переезда из СИЗО в колонию общего режима, говорил мне: «да они же за мои татуировки из меня девочку сделают». На что мне пришлось его успокаивать и объяснять: «Паша, если изнасилование неизбежно, то расслабься и получай удовольствие»... Поэтому, отвечая на ваш вопрос, могу сказать: Павел сейчас абсолютно спокоен.
Да у него же батя-зек есть, думаю, он уже все рассказал Паше))
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 840
16 мая в 14:51
Концовку фразы вырвали опять из контекста. В оригинале было так:
- Павел пришёл в ужас от переезда из СИЗО в колонию общего режима, говорил мне: «да они же за мои татуировки из меня девочку сделают». На что мне пришлось его успокаивать и объяснять: «Паша, если изнасилование неизбежно, то расслабься и получай удовольствие»...
Поэтому, отвечая на ваш вопрос, могу сказать: Павел сейчас абсолютно спокоен.
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
16 мая в 14:39
Паша отдыхает от бурной жизни.
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
16 мая в 14:26
А что ему остаётся?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
16 мая в 14:22
Один из главных свидетелей уже в коме и не сможет ничего сказать, сейчас еще водитель из окна выпадет, Паша будет совсем спокоен.
Знатог
Знатог
   180 / 840
16 мая в 14:14
Чето долго не отпускают с тренировочной базы, когда же на игру поедем? Ничего, уже скоро.
minai
minai
   285 / 840
16 мая в 14:04
А чево дёргаться?
ДСА
ДСА
   89 / 840
16 мая в 14:04
Пора объявлять амнистию.
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