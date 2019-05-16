Мельников: «Марио Фернандес - не идеал, но его плюсы перевешивают»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Мельников прокомментировал слухи о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в клуб из Санкт-Петербурга за 30 млн евро.
Я не хочу комментировать стоимость футболиста, это – прерогатива руководства «Зенита». А игрок Фернандес хорошего класса и вполне может принести пользу. Креативный, мыслящий защитник, техничный, с хорошим пасом, много и качественно помогающий в атаке. Да, проблемы в обороне у него бывают. И в матче с «Краснодаром», и в матче с «Зенитом» в его зоне бывало жарковато, и голы оттуда прилетали. Не идеал. Но, повторю, его плюсы перевешивают. Тактическую дисциплину тренеры должны подтянуть.
О каком уме может говорить человек с меркель на аве
Воспитанники? Окей
Васин (воспитанник Смены СПб), Дивеев (воспитанник Уфы), Ахметов (воспитанник ФК Алга+академия Коноплева), Обляков (воспитанник СДЮШОР Зенит)
Кроме пенсионера конифея и чалова нет у вас воспитанников в составе
Даже не так. У вас в составе своих воспитанников ровно столько же, сколько воспитанников Зенитовских школ
Ну давай "умный", жду твоего коммента, посмеюсь хоть
О каком уме может говорить человек с меркель на аве
Воспитанники? Окей
Васин (воспитанник Смены СПб), Дивеев (воспитанник Уфы), Ахметов (воспитанник ФК Алга+академия Коноплева), Обляков (воспитанник СДЮШОР Зенит)
Кроме пенсионера конифея и чалова нет у вас воспитанников в составе
Даже не так. У вас в составе своих воспитанников ровно столько же, сколько воспитанников Зенитовских школ
Ну давай "умный", жду твоего коммента, посмеюсь хоть
P.S. учись больше, юноша, читай больше....и только тогда ты сможешь стать таким-же умным, как я.
P.S. учись больше, юноша, читай больше....и только тогда ты сможешь стать таким-же умным, как я.
Аргентина и Колумбия не Южная Америка?
У нас 7 игроков из Южной Америки
Барриос был куплен у Бока Хуниорс (Аргентина, Южная Америка)
Эрнани был куплен у Атлетико Паранаэнсе (Бразилия, Южная Америка)
Ригони был куплен у Индепендьенте (Аргентина, Южная Америка)
Дриусси был куплен у Ривер Плейт (Аргентина, Южная Америка)
Итого, 4 из 7 игроков Южной Америки были приобретены из самой Южной Америки
Не знаешь, что сказать - не открывай рот.
Аргентина и Колумбия не Южная Америка?
У нас 7 игроков из Южной Америки
Барриос был куплен у Бока Хуниорс (Аргентина, Южная Америка)
Эрнани был куплен у Атлетико Паранаэнсе (Бразилия, Южная Америка)
Ригони был куплен у Индепендьенте (Аргентина, Южная Америка)
Дриусси был куплен у Ривер Плейт (Аргентина, Южная Америка)
Итого, 4 из 7 игроков Южной Америки были приобретены из самой Южной Америки
Не знаешь, что сказать - не открывай рот.