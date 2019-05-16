Мельников: «Марио Фернандес - не идеал, но его плюсы перевешивают»

Бывший игрок и тренер «Зенита» прокомментировал слухи о том, что защитник ЦСКА может перейти в клуб из Санкт-Петербурга за 30 млн евро.

Я не хочу комментировать стоимость футболиста, это – прерогатива руководства «Зенита». А игрок Фернандес хорошего класса и вполне может принести пользу. Креативный, мыслящий защитник, техничный, с хорошим пасом, много и качественно помогающий в атаке. Да, проблемы в обороне у него бывают. И в матче с «Краснодаром», и в матче с «Зенитом» в его зоне бывало жарковато, и голы оттуда прилетали. Не идеал. Но, повторю, его плюсы перевешивают. Тактическую дисциплину тренеры должны подтянуть.