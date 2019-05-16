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Мельников: «Марио Фернандес - не идеал, но его плюсы перевешивают»

16 мая 2019, 13:31

Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Мельников прокомментировал слухи о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в клуб из Санкт-Петербурга за 30 млн евро.

Я не хочу комментировать стоимость футболиста, это – прерогатива руководства «Зенита». А игрок Фернандес хорошего класса и вполне может принести пользу. Креативный, мыслящий защитник, техничный, с хорошим пасом, много и качественно помогающий в атаке. Да, проблемы в обороне у него бывают. И в матче с «Краснодаром», и в матче с «Зенитом» в его зоне бывало жарковато, и голы оттуда прилетали. Не идеал. Но, повторю, его плюсы перевешивают. Тактическую дисциплину тренеры должны подтянуть. 

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил VV V
   557 / 840
18 мая в 23:27
Тебе, юноша, я и говорю, что нужно самим (Зениту или государству-это всё-равно) покупать молодых футболистов в Южной Америке, если свих воспитать не можете .....и ты меня не убедишь никогда: посмотрел футбол Южной Америки по телевизору, не поспав одну ночь, а потом заслал гонца за готовым состоявшимся футболистом-это вся трансферная политика расхитителя государственной собственности -Зенит. P.S. учись больше, юноша, читай больше....и только тогда ты сможешь стать таким-же умным, как я.
Что бы стать таким же умным как ты, достаточно в детстве головой приземлится упав с дерева
О каком уме может говорить человек с меркель на аве

Воспитанники? Окей
Васин (воспитанник Смены СПб), Дивеев (воспитанник Уфы), Ахметов (воспитанник ФК Алга+академия Коноплева), Обляков (воспитанник СДЮШОР Зенит)

Кроме пенсионера конифея и чалова нет у вас воспитанников в составе
Даже не так. У вас в составе своих воспитанников ровно столько же, сколько воспитанников Зенитовских школ

Ну давай "умный", жду твоего коммента, посмеюсь хоть
VV V
VV V ответил NoKerzhNoParty
   299 / 840
16 мая в 20:27
Ты вообще догоняешь, что написал? Аргентина и Колумбия не Южная Америка? У нас 7 игроков из Южной Америки Барриос был куплен у Бока Хуниорс (Аргентина, Южная Америка) Эрнани был куплен у Атлетико Паранаэнсе (Бразилия, Южная Америка) Ригони был куплен у Индепендьенте (Аргентина, Южная Америка) Дриусси был куплен у Ривер Плейт (Аргентина, Южная Америка) Итого, 4 из 7 игроков Южной Америки были приобретены из самой Южной Америки Не знаешь, что сказать - не открывай рот.
Тебе, юноша, я и говорю, что нужно самим (Зениту или государству-это всё-равно) покупать молодых футболистов в Южной Америке, если свих воспитать не можете .....и ты меня не убедишь никогда: посмотрел футбол Южной Америки по телевизору, не поспав одну ночь, а потом заслал гонца за готовым состоявшимся футболистом-это вся трансферная политика расхитителя государственной собственности -Зенит.
P.S. учись больше, юноша, читай больше....и только тогда ты сможешь стать таким-же умным, как я.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил VV V
   557 / 840
16 мая в 19:51
Зенит, за общие государственные деньги страны, хотя-бы сам что-нибудь поискал в Южной Америке....да зачем ??? когда можно ценником перебить.....деньги-то не свои, а государственные, их не жалко.
Ты вообще догоняешь, что написал?
Аргентина и Колумбия не Южная Америка?
У нас 7 игроков из Южной Америки
Барриос был куплен у Бока Хуниорс (Аргентина, Южная Америка)
Эрнани был куплен у Атлетико Паранаэнсе (Бразилия, Южная Америка)
Ригони был куплен у Индепендьенте (Аргентина, Южная Америка)
Дриусси был куплен у Ривер Плейт (Аргентина, Южная Америка)

Итого, 4 из 7 игроков Южной Америки были приобретены из самой Южной Америки

Не знаешь, что сказать - не открывай рот.
VV V
VV V
   299 / 840
16 мая в 18:41
Зенит, за общие государственные деньги страны, хотя-бы сам что-нибудь поискал в Южной Америке....да зачем ??? когда можно ценником перебить.....деньги-то не свои, а государственные, их не жалко.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   288 / 840
16 мая в 16:46
Зачем вообще комментировать слухи?
Egorium
Egorium ответил cska plus
   116 / 840
16 мая в 15:53
Марио пришёл в ЦСКА когда ему было 21 год и он в душе армеец, как бомжи хотят его взять, он с своим честным армейским менталитетом может в Зените не адаптироваться.
У вас последнее время менталитет ближе к свиному, оттого и такие успехи.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
16 мая в 14:07
Надо брать!
cska plus
cska plus
   3 / 840
16 мая в 13:56
Марио пришёл в ЦСКА когда ему было 21 год и он в душе армеец, как бомжи хотят его взять, он с своим честным армейским менталитетом может в Зените не адаптироваться.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 840
16 мая в 13:37
Нафиг он нужен Зениту?
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
16 мая в 13:35
Марио младше Анюкова. Вот и все плюсы.
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