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Лохов: «30 млн евро - слишком много за Марио Фернандеса»

16 мая 2019, 13:28

Экс-тренер «Зенита» Максим Лохов считает, что «сине-бело-голубым» не стоит покупать защитника ЦСКА Марио Фернандеса за 30 млн евро, о чем некоторое время назад сообщала пресса.

Сумма слишком велика. Он хороший защитник, но у него и брака в передачах хватает. А за 30 миллионов можно звезду из Испании пригласить! Фернандес – футболист травмоопасный, у него хватает повреждений, вон, в маске недавно играл. Да собственно говоря, у нас схожий игрок – Игорь Смольников! Нам, если брать кого-то на эту позицию, то на вырост.

И главное: очень важна игровая дисциплина и тактическое чутье, у Марио с этим не всегда все хорошо. Вот Юрий Жирков – тот четко знает, когда можно бежать вперед, а когда лучше остаться. Иногда ведь лучше не подключаться. Но для меня и действия Марио в атаке достаточно спорны.

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Все комментарии
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   410 / 840
16 мая в 23:23
Когда с подачи Марио забили,зенит потухший был,а потом ожил с помощью судьи,я бы вам его и 50 лямов не продал бы,сосите лапу.
armeec_♞
armeec_♞ ответил Absinthe3
   231 / 840
16 мая в 22:23
Надо быть Лохом, чтобы купить игрока Цска за 30 лямов)
та погоди)))Ща за Смолова или братьев Локо начнут цену бить)))
armeec_♞
armeec_♞ ответил Ангел неБесГрешен
   231 / 840
16 мая в 22:20
ЛЧ при том, что гинер только за одно участие в ней около 20-ки имел. А иногда ведь и победы с ничьими приходили, опять же денежка. В ЛЕ таких денег нема, поэтому придётся торговать лучшими. Вот я и толкую, что за паспорт не стОит переплачивать, пусть лохов за границей ищет...
Тебе Дани напомнить? он тогда стоил 15 МАКСИМУМ. За сколь его Зенит купил?
Что ты промолчал по зп своих баночных чемпионов???
Гинер не мыслит как ты одним чемпом. как это делают прогазованные )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил armeec_♞
   27 / 840
16 мая в 20:53
а причем тут ЛЧ? сколь там платите бревнам в виде шатова и итальянского лавочника старпера и.т.д? где там лохов искать?)))
ЛЧ при том, что гинер только за одно участие в ней около 20-ки имел. А иногда ведь и победы с ничьими приходили, опять же денежка. В ЛЕ таких денег нема, поэтому придётся торговать лучшими. Вот я и толкую, что за паспорт не стОит переплачивать, пусть лохов за границей ищет...
Absinthe3
Absinthe3
   63 / 840
16 мая в 20:34
Надо быть Лохом, чтобы купить игрока Цска за 30 лямов)
Заполярный
Заполярный
   91 / 840
16 мая в 20:27
ЛОХОВ НЕ БУДЬ ЖМОТОМ, БЕРИ ПОКА ДАЮТ
Ваня лучший
Ваня лучший
   109 / 840
16 мая в 19:39
Если он ставит рядом Марио и Смольникова, то его фамилию надо сократить до первых трех букв.
Баба Яга против
Баба Яга против
16 мая в 17:25
Дядя с говорящей фамилией,втирает дичь
Garrincha58
Garrincha58
   395 / 840
16 мая в 16:45
30 это всё из за лимита,а так бы и 10 не дали
armeec_♞
armeec_♞ ответил Ангел неБесГрешен
   231 / 840
16 мая в 16:31
Куда он денется - гинер без ЛЧ? Считаю, переплачивать много за паспорт нет смысла. Тем более за границей этот паспорт никому не нужен. А иначе пусть лохов в другом месте ищет, этот Лохов не ведётся ;)
а причем тут ЛЧ? сколь там платите бревнам в виде шатова и итальянского лавочника старпера и.т.д? где там лохов искать?)))
drug01
drug01
   124 / 840
16 мая в 15:55
Это просто даром! Он стоит значительно больше!
armeec_♞
armeec_♞
   231 / 840
16 мая в 15:47
одни звЯзды в головах у Газовых)))
вы за 30лям. 40летнию звязду только можете купить из Испании)))
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   372 / 840
16 мая в 15:43
Не перевелись еще 8 в Питере
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   220 / 840
16 мая в 15:25
Говорящая фамилия, ни прибавить, ни убавить
STVA 1
STVA 1 ответил mangoх12
   39 / 840
16 мая в 15:17
мля че он несет , где и когда Лохов был тренером ? Как можно сравнивать привоза Смольникова с ним? Лучше уж купите очередного Маркизио) Берите Облякова за 5 Гинер отдаст).
Главное , что он за 30 млн может звезду пригласить из Испании)) И что он не агент?
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   330 / 840
16 мая в 15:13
я юы с такой фамилией поменьше светился в новостях. Кто вообще слушает советы каких то там Лохов?
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
16 мая в 15:09
мля че он несет , где и когда Лохов был тренером ? Как можно сравнивать привоза Смольникова с ним? Лучше уж купите очередного Маркизио) Берите Облякова за 5 Гинер отдаст).
NbKA555
NbKA555
   362 / 840
16 мая в 15:06
Без 8 и жизнь плоха)
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   461 / 840
16 мая в 14:44
Лохов - это судьба.
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
16 мая в 14:37
Ценник специально для лохов!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
16 мая в 14:06
Куда он денется - гинер без ЛЧ? Считаю, переплачивать много за паспорт нет смысла.
Тем более за границей этот паспорт никому не нужен. А иначе пусть лохов в другом месте ищет, этот Лохов не ведётся ;)
Кайзер Созе
Кайзер Созе
   696 / 840
16 мая в 14:03
Без 8 и жизнь скушна!
la_masia
la_masia
   106 / 840
16 мая в 14:00
БЫВШИЙ ТРЕНЕР ЛОХОВ МАКСИМ...как хотите так и понимайте)
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
16 мая в 13:58
Лохов бы точно не лоханулся бы!!!
Gallardo27
Gallardo27
   626 / 840
16 мая в 13:58
Бедный Лохов :(
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
16 мая в 13:57
А чего это все про Марио то разговорились??? Гинер молчит, Миллер молчит, а советчики прям разболтались до невозможности?!?
minai
minai
   285 / 840
16 мая в 13:56
Конечно дорого! Это понимает даже Лохов.
cska plus
cska plus
   3 / 840
16 мая в 13:47
Разве мы продаём Марио?
Jum13
Jum13
   126 / 840
16 мая в 13:39
А за меньше есть кутепов )))
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
16 мая в 13:31
Фамилия - Лохов . Дальше не о чем разговаривать.
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