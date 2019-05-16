Лохов: «30 млн евро - слишком много за Марио Фернандеса»

Экс-тренер «Зенита» Максим Лохов считает, что «сине-бело-голубым» не стоит покупать защитника ЦСКА за 30 млн евро, о чем некоторое время назад сообщала пресса.

Сумма слишком велика. Он хороший защитник, но у него и брака в передачах хватает. А за 30 миллионов можно звезду из Испании пригласить! Фернандес – футболист травмоопасный, у него хватает повреждений, вон, в маске недавно играл. Да собственно говоря, у нас схожий игрок – Игорь Смольников! Нам, если брать кого-то на эту позицию, то на вырост.

И главное: очень важна игровая дисциплина и тактическое чутье, у Марио с этим не всегда все хорошо. Вот Юрий Жирков – тот четко знает, когда можно бежать вперед, а когда лучше остаться. Иногда ведь лучше не подключаться. Но для меня и действия Марио в атаке достаточно спорны.