Лохов: «30 млн евро - слишком много за Марио Фернандеса»

Экс-тренер «Зенита» Максим Лохов считает, что «сине-бело-голубым» не стоит покупать защитника ЦСКА Марио Фернандеса за 30 млн евро, о чем некоторое время назад сообщала пресса.
Сумма слишком велика. Он хороший защитник, но у него и брака в передачах хватает. А за 30 миллионов можно звезду из Испании пригласить! Фернандес – футболист травмоопасный, у него хватает повреждений, вон, в маске недавно играл. Да собственно говоря, у нас схожий игрок – Игорь Смольников! Нам, если брать кого-то на эту позицию, то на вырост.
И главное: очень важна игровая дисциплина и тактическое чутье, у Марио с этим не всегда все хорошо. Вот Юрий Жирков – тот четко знает, когда можно бежать вперед, а когда лучше остаться. Иногда ведь лучше не подключаться. Но для меня и действия Марио в атаке достаточно спорны.
Что ты промолчал по зп своих баночных чемпионов???
Гинер не мыслит как ты одним чемпом. как это делают прогазованные )))
Что ты промолчал по зп своих баночных чемпионов???
Гинер не мыслит как ты одним чемпом. как это делают прогазованные )))
вы за 30лям. 40летнию звязду только можете купить из Испании)))
вы за 30лям. 40летнию звязду только можете купить из Испании)))
Тем более за границей этот паспорт никому не нужен. А иначе пусть лохов в другом месте ищет, этот Лохов не ведётся ;)
Тем более за границей этот паспорт никому не нужен. А иначе пусть лохов в другом месте ищет, этот Лохов не ведётся ;)