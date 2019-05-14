Пресс-служба «Спартака» сообщает, что сегодня состоялось заседание совета директоров, на котором был принят ряд кадровых решений.
Заместителем председателя совета директоров стал Сергей Анатольевич Михайлов, который входит в состав совета с 2004 года.
На пост генерального директора назначен Томас Цорн.
Итак, сын прядкина директор спартака.
Итак, сын прядкина директор спартака.
Он пришёл, взволнован крайне, и сообщеньем нас потряс,
Будто красно-белый лайнер в извращениях погряз.
Сгинул, весь луккойл истратив, весь распался на куски,
Но Дениса и Димона подобрали рыбаки.
Он пришёл, взволнован крайне, и сообщеньем нас потряс,
Будто красно-белый лайнер в извращениях погряз.
Сгинул, весь луккойл истратив, весь распался на куски,
Но Дениса и Димона подобрали рыбаки.
Это что-то!Посмотрим во что это обернётся.
Это что-то!Посмотрим во что это обернётся.
Цирком цорн руководит
Теперь в цирке цорн царит.
Цирком цорн руководит
Теперь в цирке цорн царит.