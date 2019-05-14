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Цорн - генеральный директор «Спартака»

14 мая 2019, 16:21

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что сегодня состоялось заседание совета директоров, на котором был принят ряд кадровых решений.

Заместителем председателя совета директоров стал Сергей Анатольевич Михайлов, который входит в состав совета с 2004 года.

На пост генерального директора назначен Томас Цорн.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   599 / 840
15 мая в 04:52
Очередное "гениальное" кадровое решение странного Федуна.
ОПС
ОПС
   219 / 840
15 мая в 01:12
Цорн не Цорн, какая разница?
dino-hsv
dino-hsv ответил mortid
   399 / 840
15 мая в 01:03
Он точно сын президента РПЛ или бастард?
так одно не исключает другого :)
mortid
mortid ответил dino-hsv
   157 / 840
15 мая в 00:48
президент рпл будет тащить сына и его клуб наверх, а сверху их двоих будет подпирать ногой глава рфс из питера. ох и зрелище будет :)
Он точно сын президента РПЛ или бастард?
dino-hsv
dino-hsv
   399 / 840
14 мая в 22:30
президент рпл будет тащить сына и его клуб наверх, а сверху их двоих будет подпирать ногой глава рфс из питера. ох и зрелище будет :)
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
14 мая в 22:14
Вчера федун сказал что все это враки, а сегодня назначил.

Итак, сын прядкина директор спартака.
spartach n1
spartach n1
   123 / 840
14 мая в 21:29
Цвет настроенья цорный ...
dok66
dok66
   416 / 840
14 мая в 21:17
Цорн - фамилия й то какая ? Может и поможет ........?
Hako-Ly
Hako-Ly ответил Nimbles
14 мая в 21:10
На ферме тарасовской новый заведующий при старом стаде.
Скорее новый завхоз при старом председателе. И даже не стыдно такое говорить. Спартак давно гниет с головы.
pomor45
pomor45
   62 / 840
14 мая в 20:09
Томас - это сейчас очень модно.
Faustello
Faustello
   22 / 840
14 мая в 20:00
Лампочкин и Большой Адронный Коллайдер это сила.
нечитайло
нечитайло
14 мая в 19:57
Перспективно
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
14 мая в 19:50
Жизнь меняется, только в Спартаке по прежнему балаган.
Sully
Sully
   152 / 840
14 мая в 19:42
хана спартаку, Цорн доведет его до расформирования.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
14 мая в 19:34

Он пришёл, взволнован крайне, и сообщеньем нас потряс,
Будто красно-белый лайнер в извращениях погряз.
Сгинул, весь луккойл истратив, весь распался на куски,
Но Дениса и Димона подобрали рыбаки.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   52 / 840
14 мая в 19:21
В тарасне ничего не меняется: кумовство, откаты и бромонтан - это и есть спартак
Absinthe5
Absinthe5
   162 / 840
14 мая в 19:13
Пожелания спартачам: Выгнать таких гнид, как Глушак, убрать прохиндеев в руководстве, типа Жиркова, плюнуть на мнения всяких рейнгольдов, кафельниковых... И всё будет в порядке. Цорн, так Цорн)
andre_can
andre_can
   780 / 840
14 мая в 19:13
главное, чтоб глушителю нравился ;)
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
14 мая в 19:07
Посмотрим!
Tommy Lee
Tommy Lee ответил МКС
   343 / 840
14 мая в 19:06
Посмотрим Сын главы РФС - это уже неплохо Посмотрим что будет дальше Кстати Азмун в Рубине, а потом и в зените очутился благодаря Томми
Цорн сын Дюкова? Ах-ха, ну вот вы там точно что то не то кушаете в тарасовке.
RIR68
RIR68 ответил nikoladolgov
   196 / 840
14 мая в 19:05
Это что за Цорн ?
сын Прядкина. лучший трансфер Федуна за всё время в команде)
Tommy Lee
Tommy Lee ответил ошалевший
   343 / 840
14 мая в 19:05
я может чего путаю,но у нас президент рфс гражданин из питера вроде бы,тот что так рьяно ходил на каждую игру зенита,а прядкин вроде как такую же должность занимает как и тот же симонян допустим,почему столько нытья? когда глава(уже не первый) бывший президент зенита.Если я где то что то напутал поправьте
Прядкин глава РПЛ, Симонян в РФС, ну и как эти должности могут быть одинаковыми?
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   406 / 840
14 мая в 18:31
смена руководства?
Верг
Верг
   272 / 840
14 мая в 18:18
Ген директор - спорт агент оздоева и набиуллина, такое может быть только у спартака. Федуну без разницы откуда кого набирать, прямо как после поездки в бразилию и последующим привозом педроши за 12 млн
Levadia
Levadia
   178 / 840
14 мая в 18:07
Прядкин младший будет рулить Спартаком?
Это что-то!Посмотрим во что это обернётся.
nikoladolgov
nikoladolgov
   315 / 840
14 мая в 18:03
Это что за Цорн ?
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
14 мая в 17:59
На ферме тарасовской новый заведующий при старом стаде.
drug01
drug01
   124 / 840
14 мая в 17:54
Поздравляем.....
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   50 / 840
14 мая в 17:53
Скороговорка:

Цирком цорн руководит
Теперь в цирке цорн царит.
yasukuni
yasukuni
   560 / 840
14 мая в 17:50
В начале сезона я предсказывал, что будут бороться за 5-7 места, так и оказалось. В следующем сезоне будет ожесточенная борьба за 10 место. Вперед под фанфары. А Кононов так и будет носить тапочки в зубах следом за барами. Ему не привыкать.
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