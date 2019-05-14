Цорн - генеральный директор «Спартака»

14 мая 2019, 16:21

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что сегодня состоялось заседание совета директоров, на котором был принят ряд кадровых решений.

Заместителем председателя совета директоров стал Сергей Анатольевич Михайлов, который входит в состав совета с 2004 года.

На пост генерального директора назначен Томас Цорн.