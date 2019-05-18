Обляков: «Мы давно не побеждали, сегодня было тяжеловато»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал победу над «Ахматом».

Интересный матч. Мы давно не побеждали. Сегодня было тяжеловато. Чувствовали, что надо победить. На «Ахмат» уже ничего не влияет. Это хорошая команда. Есть исполнители.