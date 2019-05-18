Обляков: «Мы давно не побеждали, сегодня было тяжеловато»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Ахматом».
Интересный матч. Мы давно не побеждали. Сегодня было тяжеловато. Чувствовали, что надо победить. На «Ахмат» уже ничего не влияет. Это хорошая команда. Есть исполнители.
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Ахматом».
Интересный матч. Мы давно не побеждали. Сегодня было тяжеловато. Чувствовали, что надо победить. На «Ахмат» уже ничего не влияет. Это хорошая команда. Есть исполнители.
Бегает он быстро, но , похоже, с закрытыми глазами.
Бегает он быстро, но , похоже, с закрытыми глазами.