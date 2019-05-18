ГлавнаяНовости

Обляков: «Мы давно не побеждали, сегодня было тяжеловато»

18 мая 2019, 19:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Ахматом».

Интересный матч. Мы давно не побеждали. Сегодня было тяжеловато. Чувствовали, что надо победить. На «Ахмат» уже ничего не влияет. Это хорошая команда. Есть исполнители.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Сегодня, 19:48 Комментарии46
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Сегодня, 17:21 Комментарии17
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Сегодня, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Сегодня, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Сегодня, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Сегодня, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Danrog
Danrog
   99 / 843
19 мая в 05:51
Обляков сегодня был слаб.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   284 / 843
18 мая в 22:50
Привыкай ,сынок ! Это ваше нормальное состояние на долгие годы ! )))
Alladins
Alladins
   100 / 843
18 мая в 20:30
Обляков слова не заслужил.
ДСА
ДСА
   89 / 843
18 мая в 20:17
Лига Европы ждёт .
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
18 мая в 19:58
Как Ваня появился в команде, так все пошло наперекосяк!!!
Бегает он быстро, но , похоже, с закрытыми глазами.
Denkuz
Denkuz
   91 / 843
18 мая в 19:32
Тяжелый осадок от матча.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100