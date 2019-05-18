Бабаев: «Можем выкупить Влашича»

Полузащитник может остаться в ЦСКА (права на футболиста принадлежат «Эвертону»). Об этом заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Шанс есть, работа ведется. Понятно, что задача не из легких. В этот раз мы без Лиги чемпионов. 6 лет подряд играли, это был наш козырь. Шансы, что Влашич останется, хорошие. Рассматриваем возможность полноценного трансфера.