Бабаев: «Можем выкупить Влашича»

Полузащитник Никола Влашич может остаться в ЦСКА (права на футболиста принадлежат «Эвертону»). Об этом заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.
Шанс есть, работа ведется. Понятно, что задача не из легких. В этот раз мы без Лиги чемпионов. 6 лет подряд играли, это был наш козырь. Шансы, что Влашич останется, хорошие. Рассматриваем возможность полноценного трансфера.
Шансы «Зенита» на приобретение Влашича возросли. Владелец «Эвертона» принял решение о массовой распродаже футболистов. В том числе и хавбека ЦСКА
По данным Tribalfootball, "Эвертон" планирует этим летом массовую распродажу своих игроков не проходящих в основной состав команды или отданных в аренду.
Владелец клуба Фархад Мошири, потративший за три года на трансферы более 350 миллионов фунтов стерлингов, ясно дал понять, что главный тренер "синих" Марко Сильва должен значительно уменьшить список находящихся на контракте игроков, прежде чем он сможет вновь выделять деньги на покупку новых футболистов.
Источник уточняет, что Сильва составил список игроков, с помощью продаж которых он надеется собрать необходимые средства для усиления состава на следующий сезон.
В их числе: Никола Влашич, Ченк Тосун, Умар Ниассе, Янник Боласи, Сандро Рамирес и Куко Мартина.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Влашичу со стороны «Зенита». Может случиться так, что петербургский клуб попытается приобрести у ЦСКА Марио Фернандо, а также не без содействия армейцев договориться с «Эвертоном» о приобретении Влашича.
Шансы «Зенита» на приобретение Влашича возросли. Владелец «Эвертона» принял решение о массовой распродаже футболистов. В том числе и хавбека ЦСКА
По данным Tribalfootball, "Эвертон" планирует этим летом массовую распродажу своих игроков не проходящих в основной состав команды или отданных в аренду.
Владелец клуба Фархад Мошири, потративший за три года на трансферы более 350 миллионов фунтов стерлингов, ясно дал понять, что главный тренер "синих" Марко Сильва должен значительно уменьшить список находящихся на контракте игроков, прежде чем он сможет вновь выделять деньги на покупку новых футболистов.
Источник уточняет, что Сильва составил список игроков, с помощью продаж которых он надеется собрать необходимые средства для усиления состава на следующий сезон.
В их числе: Никола Влашич, Ченк Тосун, Умар Ниассе, Янник Боласи, Сандро Рамирес и Куко Мартина.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Влашичу со стороны «Зенита». Может случиться так, что петербургский клуб попытается приобрести у ЦСКА Марио Фернандо, а также не без содействия армейцев договориться с «Эвертоном» о приобретении Влашича.