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Бабаев: «Можем выкупить Влашича»

18 мая 2019, 19:22

Полузащитник Никола Влашич может остаться в ЦСКА (права на футболиста принадлежат «Эвертону»). Об этом заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Шанс есть, работа ведется. Понятно, что задача не из легких. В этот раз мы без Лиги чемпионов. 6 лет подряд играли, это был наш козырь. Шансы, что Влашич останется, хорошие. Рассматриваем возможность полноценного трансфера.

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Гавроша
Гавроша ответил Jeck Denielse
   20 / 843
вчера в 05:52
18 МАЯ 2019 Шансы «Зенита» на приобретение Влашича возросли. Владелец «Эвертона» принял решение о массовой распродаже футболистов. В том числе и хавбека ЦСКА По данным Tribalfootball, "Эвертон" планирует этим летом массовую распродажу своих игроков не проходящих в основной состав команды или отданных в аренду. Владелец клуба Фархад Мошири, потративший за три года на трансферы более 350 миллионов фунтов стерлингов, ясно дал понять, что главный тренер "синих" Марко Сильва должен значительно уменьшить список находящихся на контракте игроков, прежде чем он сможет вновь выделять деньги на покупку новых футболистов. Источник уточняет, что Сильва составил список игроков, с помощью продаж которых он надеется собрать необходимые средства для усиления состава на следующий сезон. В их числе: Никола Влашич, Ченк Тосун, Умар Ниассе, Янник Боласи, Сандро Рамирес и Куко Мартина. Ранее СМИ сообщали об интересе к Влашичу со стороны «Зенита». Может случиться так, что петербургский клуб попытается приобрести у ЦСКА Марио Фернандо, а также не без содействия армейцев договориться с «Эвертоном» о приобретении Влашича.
Фенандо не надо, а на счет влашича лучше без их содействия, если он конечно нужен, а то у нас и так перебор легионеров.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Гавроша
   4 / 843
19 мая в 05:00
Чтобы купить влашича, нужно продать фернандеса. А может нам купить влашича - он помоложе вроде.
18 МАЯ 2019
Шансы «Зенита» на приобретение Влашича возросли. Владелец «Эвертона» принял решение о массовой распродаже футболистов. В том числе и хавбека ЦСКА
По данным Tribalfootball, "Эвертон" планирует этим летом массовую распродажу своих игроков не проходящих в основной состав команды или отданных в аренду.

Владелец клуба Фархад Мошири, потративший за три года на трансферы более 350 миллионов фунтов стерлингов, ясно дал понять, что главный тренер "синих" Марко Сильва должен значительно уменьшить список находящихся на контракте игроков, прежде чем он сможет вновь выделять деньги на покупку новых футболистов.

Источник уточняет, что Сильва составил список игроков, с помощью продаж которых он надеется собрать необходимые средства для усиления состава на следующий сезон.

В их числе: Никола Влашич, Ченк Тосун, Умар Ниассе, Янник Боласи, Сандро Рамирес и Куко Мартина.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Влашичу со стороны «Зенита». Может случиться так, что петербургский клуб попытается приобрести у ЦСКА Марио Фернандо, а также не без содействия армейцев договориться с «Эвертоном» о приобретении Влашича.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил cska1948
   9 / 843
19 мая в 00:43
Раз Бабаев говорит о хороших шансах, значит ЦСКА выкупит Влашича. Просто сотрясать воздух Бабаев бы НЕ стал.
Хорошие шансы не всегда приводят к нужному результату!!!
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 00:08
Чтобы купить влашича, нужно продать фернандеса. А может нам купить влашича - он помоложе вроде.
RIR68
RIR68 ответил Sunny.
   195 / 843
18 мая в 23:39
да уж без Влашича, Гончареке придет полный капец
нужен нападающий. дело не только в Ване-бублике, забивать некому.
Djon_V
Djon_V
   251 / 843
18 мая в 22:37
Ну что же, раз есть шанс оставить Николу, нужно воспользоваться им. Добротный игрок, удачи армейцам
cska1948
cska1948 ответил Leha-ha50
   114 / 843
18 мая в 21:23
Это было бы прекрасно!!! Но пока все это на воде вилами писано!!!
Раз Бабаев говорит о хороших шансах, значит ЦСКА выкупит Влашича. Просто сотрясать воздух Бабаев бы НЕ стал.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 843
18 мая в 20:43
Шесть лет подряд играли в Лиге Чемпионов. Ну как играли, дно на прочность проверяли. Зато стабильность.
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
18 мая в 20:19
игрок очень неплохой
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   187 / 843
18 мая в 20:02
Пусть покупают, реально полезный игрок, можно даже потратится
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
18 мая в 19:54
Это было бы прекрасно!!! Но пока все это на воде вилами писано!!!
Sunny.
Sunny.
   329 / 843
18 мая в 19:35
да уж без Влашича, Гончареке придет полный капец
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
18 мая в 19:33
Если привет Никола - то прощай Марио?
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 19:25
Было бы неплохо.
Бестрофейный
Бестрофейный
   95 / 843
18 мая в 19:24
Удачи ЦСКА!
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