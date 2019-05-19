Грилиш: «Я с детства мечтал выступать за „Астон Виллу“»

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш признался, что с детства мечтал выступать за клуб из Бирмингема.
Я с детства мечтал выступать за этот клуб. Когда я был ребенком, я наблюдал на краю поля за игроками, как все разминаются, я ждал автографы.
Раньше мне нравилось прыгать в кусты на заднем дворе, думая, что я прыгнул в толпу после того, как забил гол за «Астон Виллу». Такой вот был я. Это была моя фирменная фишка.
Сейчас я просто иногда щипаю себя, чтобы поверить, что сейчас со мной происходит. Не верится, что я выхожу на поле с капитанской повязкой.
Недавно Грилиш продлил контракт с «Астон Виллой».