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Грилиш: «Я с детства мечтал выступать за „Астон Виллу“»

19 мая 2019, 11:11

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш признался, что с детства мечтал выступать за клуб из Бирмингема.

Я с детства мечтал выступать за этот клуб. Когда я был ребенком, я наблюдал на краю поля за игроками, как все разминаются, я ждал автографы. 

Раньше мне нравилось прыгать в кусты на заднем дворе, думая, что я прыгнул в толпу после того, как забил гол за «Астон Виллу». Такой вот был я. Это была моя фирменная фишка. 

Сейчас я просто иногда щипаю себя, чтобы поверить, что сейчас со мной происходит. Не верится, что я выхожу на поле с капитанской повязкой. 

Недавно Грилиш продлил контракт с «Астон Виллой».  

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Все комментарии
Derby County
Derby County
   454 / 843
19 мая в 13:28
Я с детства болею за Дерби Каунти!
Derby County
Derby County ответил la-respect0
   454 / 843
19 мая в 13:26
При всем уважении к Лэмпсу , рано ему ещё в АПЛ.Если не пройдем барашков,то полсостава уйдет , а это будет провалом.Так что , не сомневаюсь в нас.Лидс недооценил их и поплатился.Супер Джек тащил в АПЛ , Пора!!))
Будет битва!
la-respect0
la-respect0
   670 / 843
19 мая в 12:57
При всем уважении к Лэмпсу , рано ему ещё в АПЛ.Если не пройдем барашков,то полсостава уйдет , а это будет провалом.Так что , не сомневаюсь в нас.Лидс недооценил их и поплатился.Супер Джек тащил в АПЛ , Пора!!))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
19 мая в 12:40
Если влетите Дерби в толпу фанатов лучше не прыгать.
Aerobniy
Aerobniy
   178 / 843
19 мая в 11:22
Тогда и Астон Вилла была другая.
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