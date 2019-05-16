Британо-армянским фанатам «Арсенала» отказали в визе в Азербайджан

16 мая 2019, 11:09

Британо-армянские болельщики «Арсенала», вероятно, не смогут попасть на финал Лиги Европы против «Челси», который пройдет в Баку. Фанаты не могут получить визы в Азербайджан.

«Арсенал» уже провел переговоры с министерством иностранных дел, чтобы помочь своим болельщикам. Клуб пытается выяснить, реально ли оказать давление на правительство Азербайджана, чтобы сделать исключение для болельщиков, которые могут пропустить финал из-за давнего конфликта в Нагорном Карабахе.

При этом армянский полузащитник «Арсенала» получил специальное разрешение на въезд в Азербайджан, но тренерский штаб «канониров» еще не решил, брать ли Мхитаряна в Баку.