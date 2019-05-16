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Британо-армянским фанатам «Арсенала» отказали в визе в Азербайджан

16 мая 2019, 11:09
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Британо-армянские болельщики «Арсенала», вероятно, не смогут попасть на финал Лиги Европы против «Челси», который пройдет в Баку. Фанаты не могут получить визы в Азербайджан.

«Арсенал» уже провел переговоры с министерством иностранных дел, чтобы помочь своим болельщикам. Клуб пытается выяснить, реально ли оказать давление на правительство Азербайджана, чтобы сделать исключение для болельщиков, которые могут пропустить финал из-за давнего конфликта в Нагорном Карабахе.

При этом армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян получил специальное разрешение на въезд в Азербайджан, но тренерский штаб «канониров» еще не решил, брать ли Мхитаряна в Баку.

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Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил aNOOBis
   119 / 840
17 мая в 14:23
И, правда, забавно) никогда еще меня не обвиняли в пропутинской риторике)
Хорош- это исключительно сухая оценка деятельности Пу на внешней арене, основанная на фактах, это ни разу не одобрение Пу и его работы .
aNOOBis
aNOOBis ответил Y.N.W.A.
   251 / 840
17 мая в 11:08
Забавно) если ты читал хоть раз мои комменты на, скажем так, полит.ветках соккера, то легко мог понять мое отношение к Пу. И оно, мягко говоря, не фанатское. Критика основной лейтмотив моих постов. Странно, что ты где-то увидел фанатство. Глупо отрицать, что на внешке Пу крут, а внутри бездарь.
"а вот на внешке кгбшник хорош."-а это что?

не более-менее, а хорош...однозначная положительная оценка.

Даже знаю ЧЕМ, он на твой взгляд хорош, "пиндосов" потребляцких бездуховных "умыл", наверное?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил aNOOBis
   119 / 840
17 мая в 10:22
Забавно) если ты читал хоть раз мои комменты на, скажем так, полит.ветках соккера, то легко мог понять мое отношение к Пу. И оно, мягко говоря, не фанатское. Критика основной лейтмотив моих постов.
Странно, что ты где-то увидел фанатство. Глупо отрицать, что на внешке Пу крут, а внутри бездарь.
aNOOBis
aNOOBis ответил Y.N.W.A.
   251 / 840
17 мая в 09:31
внутри страны, согласен, это позор. а вот на внешке кгбшник хорош.
А, ну, раз ты фанат ГБшника, значит, конечно, топишь за любое мракобесие, за передачу власти по наследству, за отсутствие развития, отток умных людей, покупки технологий вместо создания своих. Словом, да здравствует суверенная монархия, торгующая сырьем! Не лезьте к нам с вашими поучениями!

Слегка в тебе разочарован.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
16 мая в 22:42
Надо отнять от них финал, есть много других стадионов где все нормально. Хоть у нас.

И вообще нельзя допускать команды из воюющих стран, или из азии, где азербайджан и находится.

А если бы они решили провести финал в сомали?
Медив
Медив
   43 / 840
16 мая в 18:28
Армяне болеют исключительно за Арсенал?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил aNOOBis
   119 / 840
16 мая в 18:03
...поведение страны Российская Федерация на международной арене, да и на внутренней вызывает у меня печаль-тоску
внутри страны, согласен, это позор. а вот на внешке кгбшник хорош.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил aNOOBis
   119 / 840
16 мая в 18:02
Слушай, я безусловно поверхностно знаком с ситуацией и не посвящен в нюансы карабахского конфликта. ...но я, например, слышал про геноцид армян. В обратном направлении, наверное, были какие-то факты жестокости тоже (видимо менее масштабные) Просто, когда претендовали на проведение этого финала, азербайджанские власти не оговаривали, что мы, мол, всех любим, ценим, но давайте только без этих армян. Правда же? Сказали бы так и никакой финал в Баку бы не проводили. Армяне, тоже культивируют азербайджаноненавистничество. У меня был одногруппник армянин из деревни в Амурской области, люто не любил азербайджанцев (правда, в живую их не видел, в их деревне не было), папка так научил. И это глупость и дикарство. Тут или гостеприимные вы, или вы занимаетесь дискриминацией по национальному признаку, а на обоих стульях никак.
"я безусловно поверхностно знаком с ситуацией и не посвящен в нюансы карабахского конфликт" - знаешь, это как, если бы будучи условным немцем сказал бы мне - слушай, я плохо знаю о русском языке и его лингвистике, но давай поговорим о лингвистике русского языка. ну, о чем можно говорить, если ты не в теме?
что касается Мхитаряна, то ему официально, как и остальному Арсеналу разрешен въезд в страну. и опять ты не в теме.
что касается простых армян, то здесь уже я не в теме и не могу сказать, почему лондонскую армянскую фан. группировку не пускают на стадион, наверное, есть причина.
Это более глубокий вопрос, а большинство пытаются с наскока все решить, все всем объяснить и показаться при это невинным и мудрым. но так не получится.
RIR68
RIR68 ответил sir_Alex
   196 / 840
16 мая в 17:48
Однозначно, перенести финал в нормальный город!
предлагаю Пермь)))
aNOOBis
aNOOBis ответил Y.N.W.A.
   251 / 840
16 мая в 15:52
Понимаете, вы все сторонние наблюдатели, которые не знаете сути проблемы отношений двух стран, но налево и направо кидаетесь громкими словам. Д-в, которые говорят про помидоры и шашлыки, я не трогаю, это отбитые к-ны, на них внимания обращать не стоит. Но здесь много вполне адекватных юзеров, которые выставляют себя не в лучшем свете наезжая на страну, при этом не будучи в "теме" настолько, чтобы понимать проблематику. Поэтому это не обзывания, а в некотором роде констатация. О каком лицемерии ты говоришь? Ты хоть раз был в Азкрбайджане? Уверен, что нет, поэтому и городишь такую откровенную чушь про лицемерие. А вот люди, огромное количество обычных людей, и т.н. звезд, побывав в Азербайджане говорят именно о гостеприимстве людей и страны в целом. Так о каком лицемерии ты говоришь? Ты говоришь про армян в контексте гостеприимства Азербайджана, и это только еще раз говорит о твоем незнании ситуации. Страна, потерявшая в войне десятки тысяч человек, в войне, в которой зверски убивали детей (в инете есть многг материала на эту тему), у которой аннексировали территорию, должна теперь практиковаться в радушии к народу, который это учинил. При это в Азербайджан приезжают армянские спортсмены, огромное количество примеров. Азербайджанцы и армяне нормально общаются в той же России. Но что касается Азербайджана, то для Азербайджана это очень больной вопрос, и невозможно только ради того, чтобы угодить кому бы то ни было, забыть о своем прошлом. Эта вашатцивилизация", общество потребления, где свобода важнее чести не стоит и гроша. И плевать, что они там думают. А под плинтус уже не первый год зарывают Россию. Столько критики, санкций и прочего, и что, от этого ты стал хуже относиться к своей стране?
...поведение страны Российская Федерация на международной арене, да и на внутренней вызывает у меня печаль-тоску
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
16 мая в 15:50
А еще говорят футбол против расизма.
aNOOBis
aNOOBis ответил Y.N.W.A.
   251 / 840
16 мая в 15:47
Понимаете, вы все сторонние наблюдатели, которые не знаете сути проблемы отношений двух стран, но налево и направо кидаетесь громкими словам. Д-в, которые говорят про помидоры и шашлыки, я не трогаю, это отбитые к-ны, на них внимания обращать не стоит. Но здесь много вполне адекватных юзеров, которые выставляют себя не в лучшем свете наезжая на страну, при этом не будучи в "теме" настолько, чтобы понимать проблематику. Поэтому это не обзывания, а в некотором роде констатация. О каком лицемерии ты говоришь? Ты хоть раз был в Азкрбайджане? Уверен, что нет, поэтому и городишь такую откровенную чушь про лицемерие. А вот люди, огромное количество обычных людей, и т.н. звезд, побывав в Азербайджане говорят именно о гостеприимстве людей и страны в целом. Так о каком лицемерии ты говоришь? Ты говоришь про армян в контексте гостеприимства Азербайджана, и это только еще раз говорит о твоем незнании ситуации. Страна, потерявшая в войне десятки тысяч человек, в войне, в которой зверски убивали детей (в инете есть многг материала на эту тему), у которой аннексировали территорию, должна теперь практиковаться в радушии к народу, который это учинил. При это в Азербайджан приезжают армянские спортсмены, огромное количество примеров. Азербайджанцы и армяне нормально общаются в той же России. Но что касается Азербайджана, то для Азербайджана это очень больной вопрос, и невозможно только ради того, чтобы угодить кому бы то ни было, забыть о своем прошлом. Эта вашатцивилизация", общество потребления, где свобода важнее чести не стоит и гроша. И плевать, что они там думают. А под плинтус уже не первый год зарывают Россию. Столько критики, санкций и прочего, и что, от этого ты стал хуже относиться к своей стране?
Слушай, я безусловно поверхностно знаком с ситуацией и не посвящен в нюансы карабахского конфликта.

...но я, например, слышал про геноцид армян. В обратном направлении, наверное, были какие-то факты жестокости тоже (видимо менее масштабные)

Просто, когда претендовали на проведение этого финала, азербайджанские власти не оговаривали, что мы, мол, всех любим, ценим, но давайте только без этих армян.
Правда же? Сказали бы так и никакой финал в Баку бы не проводили.

Армяне, тоже культивируют азербайджаноненавистничество. У меня был одногруппник армянин из деревни в Амурской области, люто не любил азербайджанцев (правда, в живую их не видел, в их деревне не было), папка так научил. И это глупость и дикарство.

Тут или гостеприимные вы, или вы занимаетесь дискриминацией по национальному признаку, а на обоих стульях никак.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил Y.N.W.A.
   215 / 840
16 мая в 15:08
Понимаете, вы все сторонние наблюдатели, которые не знаете сути проблемы отношений двух стран, но налево и направо кидаетесь громкими словам. Д-в, которые говорят про помидоры и шашлыки, я не трогаю, это отбитые к-ны, на них внимания обращать не стоит. Но здесь много вполне адекватных юзеров, которые выставляют себя не в лучшем свете наезжая на страну, при этом не будучи в "теме" настолько, чтобы понимать проблематику. Поэтому это не обзывания, а в некотором роде констатация. О каком лицемерии ты говоришь? Ты хоть раз был в Азкрбайджане? Уверен, что нет, поэтому и городишь такую откровенную чушь про лицемерие. А вот люди, огромное количество обычных людей, и т.н. звезд, побывав в Азербайджане говорят именно о гостеприимстве людей и страны в целом. Так о каком лицемерии ты говоришь? Ты говоришь про армян в контексте гостеприимства Азербайджана, и это только еще раз говорит о твоем незнании ситуации. Страна, потерявшая в войне десятки тысяч человек, в войне, в которой зверски убивали детей (в инете есть многг материала на эту тему), у которой аннексировали территорию, должна теперь практиковаться в радушии к народу, который это учинил. При это в Азербайджан приезжают армянские спортсмены, огромное количество примеров. Азербайджанцы и армяне нормально общаются в той же России. Но что касается Азербайджана, то для Азербайджана это очень больной вопрос, и невозможно только ради того, чтобы угодить кому бы то ни было, забыть о своем прошлом. Эта вашатцивилизация", общество потребления, где свобода важнее чести не стоит и гроша. И плевать, что они там думают. А под плинтус уже не первый год зарывают Россию. Столько критики, санкций и прочего, и что, от этого ты стал хуже относиться к своей стране?
Эти к-ны все равно не исправимы. Стоят в сторонке и читают сухие статьи ,не видя,что происходит. Баку не в первый раз примет большое спортивное событие.)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил aNOOBis
   119 / 840
16 мая в 13:44
Понимаете, вы все сторонние наблюдатели, которые не знаете сути проблемы отношений двух стран, но налево и направо кидаетесь громкими словам. Д-в, которые говорят про помидоры и шашлыки, я не трогаю, это отбитые к-ны, на них внимания обращать не стоит. Но здесь много вполне адекватных юзеров, которые выставляют себя не в лучшем свете наезжая на страну, при этом не будучи в "теме" настолько, чтобы понимать проблематику. Поэтому это не обзывания, а в некотором роде констатация.
О каком лицемерии ты говоришь? Ты хоть раз был в Азкрбайджане? Уверен, что нет, поэтому и городишь такую откровенную чушь про лицемерие. А вот люди, огромное количество обычных людей, и т.н. звезд, побывав в Азербайджане говорят именно о гостеприимстве людей и страны в целом. Так о каком лицемерии ты говоришь?
Ты говоришь про армян в контексте гостеприимства Азербайджана, и это только еще раз говорит о твоем незнании ситуации. Страна, потерявшая в войне десятки тысяч человек, в войне, в которой зверски убивали детей (в инете есть многг материала на эту тему), у которой аннексировали территорию, должна теперь практиковаться в радушии к народу, который это учинил.
При это в Азербайджан приезжают армянские спортсмены, огромное количество примеров. Азербайджанцы и армяне нормально общаются в той же России.
Но что касается Азербайджана, то для Азербайджана это очень больной вопрос, и невозможно только ради того, чтобы угодить кому бы то ни было, забыть о своем прошлом.
Эта вашатцивилизация", общество потребления, где свобода важнее чести не стоит и гроша. И плевать, что они там думают.
А под плинтус уже не первый год зарывают Россию. Столько критики, санкций и прочего, и что, от этого ты стал хуже относиться к своей стране?
bsww
bsww ответил DXTK
   754 / 840
16 мая в 13:37
предлагаю перенести матч Челси Арсенал на Уэмбли все равно английский финал..... и никто из фанатов не будет обделен, да и ехать далеко не надо на велосипед сел и доехал.
А я предлагаю перенести матч в Россию, а точнее во Владивосток или в Петропавловск-Камчатский, главное, чтобы там стадион был хороший.
Inside91
Inside91 ответил BARCELONA-BEST
   392 / 840
16 мая в 13:36
Где футбол где эти любители помидоров. В УЕФА уже совсем офигели. За деньги готовы на все.
Сам то , давно сеновал на кровать сменил?
Знатог
Знатог ответил Anisovich
   180 / 840
16 мая в 13:28
Почему любители европейских ценностей молчат?
Потому что нарушения прав человека только в России бывают, а другим всё можно.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   41 / 840
16 мая в 13:20
Где футбол где эти любители помидоров.
В УЕФА уже совсем офигели. За деньги готовы на все.
DXTK
DXTK
   121 / 840
16 мая в 12:58
предлагаю перенести матч Челси Арсенал на Уэмбли все равно английский финал..... и никто из фанатов не будет обделен, да и ехать далеко не надо на велосипед сел и доехал.
aNOOBis
aNOOBis ответил Y.N.W.A.
   251 / 840
16 мая в 12:46
Сколько же к-в на ветке, практически каждый первый.
Зачем обзываешься?
Весь этот футбольный кипеж призван улучшить имидж Азербайджана на европейской арене. Сделать страну привлекательной для туристов.
Но есть пунктик в отношении к армянам, который показывает, что до цивилизованных стран еще далеко Азербайджану и никакого гостеприимства нет близко, а есть лицемерие.

Одной рукой имидж попытались улучшить, а другой зарыли его под плинтус
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   119 / 840
16 мая в 12:35
Сколько же к-в на ветке, практически каждый первый.
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
16 мая в 12:11
Почему любители европейских ценностей молчат?
112910315
112910315 ответил Aerobniy
   1 / 840
16 мая в 12:11
Зачем в таких городах проводить финалы?
Чтобы потом договариваться с неадекватамы-политиканамы, чтобы дали специальное разрешение на въезд таким, как Мхитарян.
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
16 мая в 12:10
Однозначно, перенести финал в нормальный город!
Знатог
Знатог
   180 / 840
16 мая в 12:06
    aNOOBis
    aNOOBis
       251 / 840
    16 мая в 11:59
    На кой болт этим людоедам вообще предоставили возможность PRиться на футболе? Проводить какие-то финалы?

    Хотя, мы то ЧМ приняли, значит всё в порядке
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       110 / 840
    16 мая в 11:50
    Длиннющая такая очередь из британо-армянских камикадзе возле билетной кассы выстроилась.
    Spectr
    Spectr
       501 / 840
    16 мая в 11:34
    Армяне везде,интересно на острове Врангеля тоже есть?
    cska plus
    cska plus
       3 / 840
    16 мая в 11:33
    УЕФА может перенести матч из Баку в любой другой город.
    cska plus
    cska plus
       3 / 840
    16 мая в 11:32
    Нельзя Генриху рисковать лететь в Баку, свобода, здоровье и жизнь дороже.
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