Британо-армянским фанатам «Арсенала» отказали в визе в Азербайджан

Британо-армянские болельщики «Арсенала», вероятно, не смогут попасть на финал Лиги Европы против «Челси», который пройдет в Баку. Фанаты не могут получить визы в Азербайджан.
«Арсенал» уже провел переговоры с министерством иностранных дел, чтобы помочь своим болельщикам. Клуб пытается выяснить, реально ли оказать давление на правительство Азербайджана, чтобы сделать исключение для болельщиков, которые могут пропустить финал из-за давнего конфликта в Нагорном Карабахе.
При этом армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян получил специальное разрешение на въезд в Азербайджан, но тренерский штаб «канониров» еще не решил, брать ли Мхитаряна в Баку.
Хорош- это исключительно сухая оценка деятельности Пу на внешней арене, основанная на фактах, это ни разу не одобрение Пу и его работы .
Хорош- это исключительно сухая оценка деятельности Пу на внешней арене, основанная на фактах, это ни разу не одобрение Пу и его работы .
не более-менее, а хорош...однозначная положительная оценка.
Даже знаю ЧЕМ, он на твой взгляд хорош, "пиндосов" потребляцких бездуховных "умыл", наверное?
не более-менее, а хорош...однозначная положительная оценка.
Даже знаю ЧЕМ, он на твой взгляд хорош, "пиндосов" потребляцких бездуховных "умыл", наверное?
Странно, что ты где-то увидел фанатство. Глупо отрицать, что на внешке Пу крут, а внутри бездарь.
Странно, что ты где-то увидел фанатство. Глупо отрицать, что на внешке Пу крут, а внутри бездарь.
Слегка в тебе разочарован.
Слегка в тебе разочарован.
И вообще нельзя допускать команды из воюющих стран, или из азии, где азербайджан и находится.
А если бы они решили провести финал в сомали?
И вообще нельзя допускать команды из воюющих стран, или из азии, где азербайджан и находится.
А если бы они решили провести финал в сомали?
что касается Мхитаряна, то ему официально, как и остальному Арсеналу разрешен въезд в страну. и опять ты не в теме.
что касается простых армян, то здесь уже я не в теме и не могу сказать, почему лондонскую армянскую фан. группировку не пускают на стадион, наверное, есть причина.
Это более глубокий вопрос, а большинство пытаются с наскока все решить, все всем объяснить и показаться при это невинным и мудрым. но так не получится.
что касается Мхитаряна, то ему официально, как и остальному Арсеналу разрешен въезд в страну. и опять ты не в теме.
что касается простых армян, то здесь уже я не в теме и не могу сказать, почему лондонскую армянскую фан. группировку не пускают на стадион, наверное, есть причина.
Это более глубокий вопрос, а большинство пытаются с наскока все решить, все всем объяснить и показаться при это невинным и мудрым. но так не получится.
...но я, например, слышал про геноцид армян. В обратном направлении, наверное, были какие-то факты жестокости тоже (видимо менее масштабные)
Просто, когда претендовали на проведение этого финала, азербайджанские власти не оговаривали, что мы, мол, всех любим, ценим, но давайте только без этих армян.
Правда же? Сказали бы так и никакой финал в Баку бы не проводили.
Армяне, тоже культивируют азербайджаноненавистничество. У меня был одногруппник армянин из деревни в Амурской области, люто не любил азербайджанцев (правда, в живую их не видел, в их деревне не было), папка так научил. И это глупость и дикарство.
Тут или гостеприимные вы, или вы занимаетесь дискриминацией по национальному признаку, а на обоих стульях никак.
...но я, например, слышал про геноцид армян. В обратном направлении, наверное, были какие-то факты жестокости тоже (видимо менее масштабные)
Просто, когда претендовали на проведение этого финала, азербайджанские власти не оговаривали, что мы, мол, всех любим, ценим, но давайте только без этих армян.
Правда же? Сказали бы так и никакой финал в Баку бы не проводили.
Армяне, тоже культивируют азербайджаноненавистничество. У меня был одногруппник армянин из деревни в Амурской области, люто не любил азербайджанцев (правда, в живую их не видел, в их деревне не было), папка так научил. И это глупость и дикарство.
Тут или гостеприимные вы, или вы занимаетесь дискриминацией по национальному признаку, а на обоих стульях никак.
О каком лицемерии ты говоришь? Ты хоть раз был в Азкрбайджане? Уверен, что нет, поэтому и городишь такую откровенную чушь про лицемерие. А вот люди, огромное количество обычных людей, и т.н. звезд, побывав в Азербайджане говорят именно о гостеприимстве людей и страны в целом. Так о каком лицемерии ты говоришь?
Ты говоришь про армян в контексте гостеприимства Азербайджана, и это только еще раз говорит о твоем незнании ситуации. Страна, потерявшая в войне десятки тысяч человек, в войне, в которой зверски убивали детей (в инете есть многг материала на эту тему), у которой аннексировали территорию, должна теперь практиковаться в радушии к народу, который это учинил.
При это в Азербайджан приезжают армянские спортсмены, огромное количество примеров. Азербайджанцы и армяне нормально общаются в той же России.
Но что касается Азербайджана, то для Азербайджана это очень больной вопрос, и невозможно только ради того, чтобы угодить кому бы то ни было, забыть о своем прошлом.
Эта вашатцивилизация", общество потребления, где свобода важнее чести не стоит и гроша. И плевать, что они там думают.
А под плинтус уже не первый год зарывают Россию. Столько критики, санкций и прочего, и что, от этого ты стал хуже относиться к своей стране?
О каком лицемерии ты говоришь? Ты хоть раз был в Азкрбайджане? Уверен, что нет, поэтому и городишь такую откровенную чушь про лицемерие. А вот люди, огромное количество обычных людей, и т.н. звезд, побывав в Азербайджане говорят именно о гостеприимстве людей и страны в целом. Так о каком лицемерии ты говоришь?
Ты говоришь про армян в контексте гостеприимства Азербайджана, и это только еще раз говорит о твоем незнании ситуации. Страна, потерявшая в войне десятки тысяч человек, в войне, в которой зверски убивали детей (в инете есть многг материала на эту тему), у которой аннексировали территорию, должна теперь практиковаться в радушии к народу, который это учинил.
При это в Азербайджан приезжают армянские спортсмены, огромное количество примеров. Азербайджанцы и армяне нормально общаются в той же России.
Но что касается Азербайджана, то для Азербайджана это очень больной вопрос, и невозможно только ради того, чтобы угодить кому бы то ни было, забыть о своем прошлом.
Эта вашатцивилизация", общество потребления, где свобода важнее чести не стоит и гроша. И плевать, что они там думают.
А под плинтус уже не первый год зарывают Россию. Столько критики, санкций и прочего, и что, от этого ты стал хуже относиться к своей стране?
В УЕФА уже совсем офигели. За деньги готовы на все.
В УЕФА уже совсем офигели. За деньги готовы на все.
Весь этот футбольный кипеж призван улучшить имидж Азербайджана на европейской арене. Сделать страну привлекательной для туристов.
Но есть пунктик в отношении к армянам, который показывает, что до цивилизованных стран еще далеко Азербайджану и никакого гостеприимства нет близко, а есть лицемерие.
Одной рукой имидж попытались улучшить, а другой зарыли его под плинтус
Весь этот футбольный кипеж призван улучшить имидж Азербайджана на европейской арене. Сделать страну привлекательной для туристов.
Но есть пунктик в отношении к армянам, который показывает, что до цивилизованных стран еще далеко Азербайджану и никакого гостеприимства нет близко, а есть лицемерие.
Одной рукой имидж попытались улучшить, а другой зарыли его под плинтус
Хотя, мы то ЧМ приняли, значит всё в порядке
Хотя, мы то ЧМ приняли, значит всё в порядке