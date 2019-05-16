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«Спартак» оштрафован на 25 тысяч рублей за баннер о Fan ID

16 мая 2019, 16:04

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях по итогам матчей 28-го тура РПЛ «Спартак» - «Уфа» и «Динамо» - «Ростов».

Болельщики вывесили несанкционированный баннер о Fan ID, за что «Спартак» получает штраф 25 тыс. рублей. Также был зажжен один файер и две дымовые шашки, штраф - 40 тыс. рублей.

Также были оштрафованы «Динамо» и «Ростов». «Ростов» оштрафован на 60 тыс. рублей за скандирование фанатами команды оскорбительных выражений. При этом «Динамо» оштрафовано на 100 тыс. рублей за аналогичное нарушение.

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
   65 / 843
16 мая в 21:47
Свиньи все резвятся с файерами, скоро спалят свой оплеванный стадион.
spartach091
spartach091
   176 / 843
16 мая в 20:28
Этот фан ld не нужная вещь.
Кошк 47
Кошк 47
   614 / 843
16 мая в 20:02
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил RIR68
       9 / 843
    16 мая в 19:46
    нас на полтинник. у нас их было два. но наших ещё и в розыск объявили(((
    Так все равно в два раза больше получается.
    RIR68
    RIR68 ответил Leha-ha50
       195 / 843
    16 мая в 18:34
    А ЦСКА за подобный банер на 100 тыс дрюкнули??? Где справедливость??? Федун и тут подсуетился!!!
    нас на полтинник. у нас их было два. но наших ещё и в розыск объявили(((
    тумба-юмба
    тумба-юмба ответил Бестрофейный
       309 / 843
    16 мая в 17:52
    Скоро свиньи будут приходить с гранатометами Муха и огнеметами Шмель на матчи.
    Хорошо бы тогда пу приехал на матч.
    Бестрофейный
    Бестрофейный
       95 / 843
    16 мая в 16:52
    Скоро свиньи будут приходить с гранатометами Муха и огнеметами Шмель на матчи.
    морозз
    морозз ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       83 / 843
    16 мая в 16:48
    А что он значит?
    Fan ID, являющийся «прямым потомком» паспорта болельщика сочинских Олимпийских зимних игр 2014 года, был впервые использован на Кубке конфедераций летом 2017 года, а затем на чемпионате мира по футболу 2018 года. Документ был обязателен для допуска на стадион, но также предполагал и ряд своеобразных бонусов: безвизовый въезд для иностранных граждан, бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами и бесплатное пользование общественным транспортом в городах-организаторах в дни матчей.

    Не успел закончиться мундиаль, как появились первые сообщения о том, что РФС планирует реализовать Fan ID в чемпионате России по футболу — об этом рассказал инспектор РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин. По его мнению, паспорт болельщика должен был бы дисциплинировать фанатов на трибунах.
    handreb
    handreb
       66 / 843
    16 мая в 16:40
    За баннер не стоило штрафовать, с ним почти все согласны, а вот за дымовые шашки нужно расформировать.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 843
    16 мая в 16:22
    А ЦСКА за подобный банер на 100 тыс дрюкнули??? Где справедливость???
    Федун и тут подсуетился!!!
    cska plus
    cska plus
       3 / 843
    16 мая в 16:11
    25 тыща федун зарабатывает за 30 секунд.
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак
       256 / 843
    16 мая в 16:09
    А что он значит?
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