«Спартак» оштрафован на 25 тысяч рублей за баннер о Fan ID

16 мая 2019, 16:04

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях по итогам матчей 28-го тура РПЛ «Спартак» - «Уфа» и «Динамо» - «Ростов».

Болельщики вывесили несанкционированный баннер о Fan ID, за что «Спартак» получает штраф 25 тыс. рублей. Также был зажжен один файер и две дымовые шашки, штраф - 40 тыс. рублей.

Также были оштрафованы «Динамо» и «Ростов». «Ростов» оштрафован на 60 тыс. рублей за скандирование фанатами команды оскорбительных выражений. При этом «Динамо» оштрафовано на 100 тыс. рублей за аналогичное нарушение.