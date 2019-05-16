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Главный тренер «Оренбурга» дисквалифицирован на один матч

16 мая 2019, 15:45
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях, принятых по итогам матча 28-го тура РПЛ «Оренбург» - «Урал» (2:2).

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после окончания матча вышел на поле, в центральном круге выражал недовольство действиями судей и толкнул игрока «Урала» Полякова в область груди.

На заседании Федотов не отрицал толчок игрока «Урала», Федотов прислал объяснение: «Увидев защитника Дениса Полякова, которого я отлично знаю, как хорошего защитника, я решил подтолкнуть его в сторону судей, чтобы он активнее защищал арбитров. Думаю, что это была неудачная шутка». КДК увидел умышленный толчок игрока команды соперника и дисквалифицировал его на один матч чемпионата России.

Владимир Федотов за выход за пределы технической зоны по ходу игры будет оштрафован на 20 тысяч рублей.

Тренер вратарей «Оренбурга» Платон Захарчук после окончания матча при входе в подтрибунное помещение в нецензурной форме выражал недовольство действиями судейской бригады.

На заседании КДК он объяснил свою фразу так: «Это было направлено не в адрес судейской бригады, а в эмоциональном порыве в воздух». Есть запись и в рапорте, и в протоколе, которая подтверждает адресность его высказываний. За оскорбительное поведение решено дисквалифицировать Платона Захарчука на три матча. Также он покидал зоны техническую зону и заплатит штраф 10 тысяч рублей.

За скандирование нецензурных выражений «Оренбург» оштрафован на 40 тысяч. После окончания матча была брошена пластиковая бутылка в сторону судей, которые уходили с поля. Бутылка в судей не попала — штраф «Оренбургу» за бросание предметов на поле в размере 20 тысяч рублей.

«Оренбург» оштрафован на 20 тысяч рублей за выходы из технической зоны. Начальник команды Григорий Иванов оштрафован на 10 тысяч рублей. Аналогично оштрафован главный тренер команды Дмитрий Парфенов и старший тренер команды «Урал» Владимир Калашников. «Урал» оштрафован за выходы на поле Владимира Калашникова на 20 тысяч рублей.

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Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
16 мая в 23:57
Федотов не сдержал эмоций.
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
16 мая в 20:43
Судейство было отвратительным.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
   802 / 840
16 мая в 20:07
То есть гол с семиметрового офсайда в ворота Урала-это нормально? Ещё и на судей имеете совесть наезжать??? Вы бы лучше молча убегали с поля
shlomo
shlomo
   166 / 840
16 мая в 18:16
Да уж....а если бы это был другой тренер, тренер "топовой команды"...чтобы тогда было....?
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
16 мая в 17:02
А с судей как с гуся вода.
Alpribas
Alpribas
   76 / 840
16 мая в 16:41
Ни за что.
cska plus
cska plus
   3 / 840
16 мая в 16:16
Что то всё запутано.
Alladins
Alladins
   101 / 840
16 мая в 15:47
Судья действительно отнял победу у Оренбурга, любой вскипит.
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