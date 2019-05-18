Ибрагимович дисквалифицирован на две игры МЛС за стычку с вратарём

18 мая 2019, 02:11

Дисциплинарный комитет МЛС дисквалифицировал нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» на два матча, утверждает источник.

Такое наказание шведский форвард получил за стычку с голкипером «Нью-Йорк Сити» . В концовке встречи, которую «Гэлакси» проиграл со счётом 0:2, Ибрагимович пробил в перекладину, после чего получил толчок в спину от вратаря. Швед повернулся к Джонсону и схватил его за шею, после чего оба игрока упали на газон.

Видео инцидента можно посмотреть ЗДЕСЬ.