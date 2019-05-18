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Ибрагимович дисквалифицирован на две игры МЛС за стычку с вратарём

18 мая 2019, 02:11
Лос-Анджелес ГэлаксиЛоготип футбольный клуб Лос-Анджелес Гэлакси0 : 2Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк СитиМатч завершен

Дисциплинарный комитет МЛС дисквалифицировал нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича на два матча, утверждает источник.

Такое наказание шведский форвард получил за стычку с голкипером «Нью-Йорк Сити» Шоном Джонсоном. В концовке встречи, которую «Гэлакси» проиграл со счётом 0:2, Ибрагимович пробил в перекладину, после чего получил толчок в спину от вратаря. Швед повернулся к Джонсону и схватил его за шею, после чего оба игрока упали на газон.

Видео инцидента можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Напомним, недавно Ибрагимович был оштрафован за симуляцию в другом поединке МЛС.

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Все комментарии
League1
League1
   110 / 843
18 мая в 12:49
Златан всё правильно сделал нигеру. За что дисквалификация?
FeelGood
FeelGood
   624 / 843
18 мая в 09:58
Это не Златан дисквалифицирован на 2 матча МЛС, а МЛС дисквалифицирована на 2 матча с участием Златана!
Anisovich
Anisovich
   65 / 843
18 мая в 09:47
Ничего не меняется.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   231 / 843
18 мая в 08:42
100% дисквалифицирован из за того что белый и полез к черному
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
18 мая в 08:41
Ибра в своем стиле
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 843
18 мая в 07:40
Джонсон друг Бускетса!
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
18 мая в 06:48
Негр спровоцироваал белого - надо офицера Смертина отправлять за океян наводить прорядок!
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
18 мая в 05:24
Дисквалифицировать так обоих.
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 04:52
Как обычно.
Romeo 777
Romeo 777
   160 / 843
18 мая в 04:40
Два симулянта...)
CВИН
CВИН
   279 / 843
18 мая в 03:24
америкашки слишком толерантны к шоколадным
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
18 мая в 02:24
Жестко
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