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Калачев: «Уйду только в „Манчестер Юнайтед“»

19 мая 2019, 22:49

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился своими планами на дальнейшую жизнь. Сегодня, как сообщалось, 38-летний футболист сыграл последний матч в составе дончан.

— Может, еще сезон?

— Я, в принципе, неплохо себя чувствовал в этом матче и физически, и эмоционально. Просто у меня было долгое восстановление после травмы, я только недавно начал тренироваться, мои кондиции оставляли желать лучшего. Во мне живут два человека, один говорит — «Поиграй еще!», а второй — «Ты с ума сошел? Заканчивай ерундой заниматься!». Мне хочется еще играть, но на данный момент решение такое. Моя супруга сказала, что она совершенно против, не выдержит моей разлуки и моего переезда. Кроме того, мы ждем пополнения в семье. Но никогда не говори никогда. Но на сегодняшний день вот так.

— А если поступит предложение от БАТЭ?

— Нет, только в «Манчестер Юнайтед» (улыбается).

— Хотите к другу?

— К Моуриньо? Его там уже нет (улыбается).

— Если предложат тренерскую должность в Ростовской области, например, в «Чайке», согласитесь?

— Это совершенно другая стезя, другая работа. Она будет сложнее, чем работа футболиста. Немного даже побаиваюсь. Но не попробовав — не поймешь. Нужен толчок. И нужно время, нужно учиться. Я готов, но все будет зависеть от того, что предложит руководство «Ростова». Кем они меня видят. С оптимизмом смотрю в будущее и считаю, что моя замечательная карьера прошла успешно, я всем доволен. Спасибо всем, кто пришел на стадион. Этот день навсегда останется в моем сердце. Вы самые лучшие и преданные болельщики.

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Все комментарии
Томик
Томик ответил vovinho11
   137 / 843
сегодня в 20:18
Кэп не костолом. Он отрабатывает до конца. Так и надо играть, убрать ногу может тот, кто боится игры. Хрустальным не место в такой контактной игре как футбол
Я не против. Для команды и для болельщиков он хорош. Но если его судить будут, то играть ему будет некогда.
Alladins
Alladins
   100 / 843
вчера в 15:36
Удачи Калачеву найти себя.
drive45
drive45
вчера в 12:05
Спасибо тебе Тимофей, твоя игра в клубе неоценима. Желаем тебе дальнейших творческих успехов , новых вершин и побед.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
вчера в 08:56
Грусно, но когда-то надо уходить.
Знатог
Знатог
   182 / 843
вчера в 07:48
Переименовать Чайку в Манчестер Юнайтед.
Never Mind
Never Mind
   843 / 843
вчера в 06:43
Легенда! Удачи, Тимофею!
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
вчера в 06:39
Удачи капитан!
sir_Alex
sir_Alex
   50 / 843
вчера в 06:27
Местная легенда.
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 06:21
Ахахах! Красавчик Тимофей, удачи ему!
Ruslik1982
Ruslik1982
   138 / 843
вчера в 01:12
да еще за лето одумаются и в следующем сезоне будет выходить на замену. чай далеко не самый плохой футболист в премьерлиге за смешные деньги
vovinho11
vovinho11
вчера в 01:02
Тимоха, мы тебя любим. Ты - настоящая легенда. Спасибо! Президент что-нибудь придумает. Ты будешь в клубе💛💙
vovinho11
vovinho11 ответил Томик
вчера в 01:00
Кэп не костолом. Он отрабатывает до конца. Так и надо играть, убрать ногу может тот, кто боится игры. Хрустальным не место в такой контактной игре как футбол
Mario84
Mario84
вчера в 00:55
Удачи тебе МУЖИК!
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
вчера в 00:27
Удачи Тимофею!
West Band
West Band ответил brodaga 05
19 мая в 23:56
костолом ушел и нытек
Сейчас ты не прав
Томик
Томик ответил brodaga 05
   137 / 843
19 мая в 23:47
костолом ушел и нытек
Не, Гацкан то ещё попылит. А к Калачёву не помню, чтобы подобные претензии были.
brodaga 05
brodaga 05
19 мая в 23:38
костолом ушел и нытек
161регион
161регион
   97 / 843
19 мая в 23:36
Тимоха спасибо за все,ты лучший
Serg3.12
Serg3.12
   14 / 843
19 мая в 23:06
Удачи, Тимоха!)
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
19 мая в 23:05
хороший был игрок, удачи ему
Трезвый повар
Трезвый повар
   225 / 843
19 мая в 22:56
Тимофей говорил что в Ростове навсегда останется частичка его души. Желаю ему добра
Danrog
Danrog
   99 / 843
19 мая в 22:52
Удачи Калачеву!
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