Калачев: «Уйду только в „Манчестер Юнайтед“»

19 мая 2019, 22:49

Полузащитник «Ростова» поделился своими планами на дальнейшую жизнь. Сегодня, как сообщалось, 38-летний футболист сыграл последний матч в составе дончан.

— Может, еще сезон?

— Я, в принципе, неплохо себя чувствовал в этом матче и физически, и эмоционально. Просто у меня было долгое восстановление после травмы, я только недавно начал тренироваться, мои кондиции оставляли желать лучшего. Во мне живут два человека, один говорит — «Поиграй еще!», а второй — «Ты с ума сошел? Заканчивай ерундой заниматься!». Мне хочется еще играть, но на данный момент решение такое. Моя супруга сказала, что она совершенно против, не выдержит моей разлуки и моего переезда. Кроме того, мы ждем пополнения в семье. Но никогда не говори никогда. Но на сегодняшний день вот так.

— А если поступит предложение от БАТЭ ?

— Нет, только в «Манчестер Юнайтед» (улыбается).

— Хотите к другу?

— К Моуриньо? Его там уже нет (улыбается).

— Если предложат тренерскую должность в Ростовской области, например, в «Чайке», согласитесь?

— Это совершенно другая стезя, другая работа. Она будет сложнее, чем работа футболиста. Немного даже побаиваюсь. Но не попробовав — не поймешь. Нужен толчок. И нужно время, нужно учиться. Я готов, но все будет зависеть от того, что предложит руководство «Ростова». Кем они меня видят. С оптимизмом смотрю в будущее и считаю, что моя замечательная карьера прошла успешно, я всем доволен. Спасибо всем, кто пришел на стадион. Этот день навсегда останется в моем сердце. Вы самые лучшие и преданные болельщики.