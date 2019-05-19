ГлавнаяНовости

Панюков: «Для моей карьеры лучше остаться в „Урале“, чем обратно в „Зенит“»

19 мая 2019, 22:31

Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал, что хотел бы остаться в клубе из Екатеринбурга.

Права на футболиста принадлежат «Зениту».

До конца сезона у нас ещё две игры, но я бы остался в «Урале». Для моей карьеры это намного лучше, чем вернуться в «Зенит». Но загадывать не буду, всё бывает. Думаю, в скором времени будем разговаривать с «Зенитом».

Сезон для себя я бы оценил как неплохой, тем более это мой первый полноценный сезон в РПЛ. Хотя можно было бы забить на пару-тройку больше мячей.

В текущем сезоне 24-летний Панюков забил 6 голов в 20 матчах РПЛ

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Сегодня, 19:48 Комментарии46
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Сегодня, 17:21 Комментарии17
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Сегодня, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Сегодня, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Сегодня, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Сегодня, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бестрофейный
Бестрофейный
   95 / 843
вчера в 18:29
Панюкову лучше играть в команде по его силам.
alexando1974
alexando1974
   361 / 843
вчера в 13:57
всё правильно рано ему обратно в зенит! кого вернуть вместо заболоченного так это джорджевича однозначно!
alexando1974
alexando1974 ответил Гавроша
   361 / 843
вчера в 13:55
Надо вернуть, все-таки лучше заболотного.
ненадо пусть там и играет рано ещо) а вот луку нужно срочно вернуть а заболоченного на выход))
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
вчера в 13:01
Надо вернуть, все-таки лучше заболотного.
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
вчера в 10:35
Могучий "Зенит" без подсказок Панюкова решит его судьбу!
Charismatic
Charismatic ответил Игорь Солнцев
   376 / 843
вчера в 08:58
Лучше уж в Урале, чем в свинарнике позорном.
Он так и сказал, что в Зенит не хочет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил МКС
   4 / 843
вчера в 08:49
Красавчик!!! Деньги ничто Честь ВСЕ!!!
Ему что перестали платить ???
Хорош ерунду городить...

А то что парень правильно ..оценивает свои силы и возможности - молодец...
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
вчера в 07:11
В Зените уготованы только редкие выходы на замену.
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 06:38
Парень хочет играть а не получать дормовые деньги.
МКС
МКС
   30 / 843
19 мая в 23:58
Красавчик!!!

Деньги ничто

Честь ВСЕ!!!
Lu4nik
Lu4nik
   460 / 843
19 мая в 23:55
какие твои годы, тезка? наклепаешь еще мячей))
Doping87
Doping87
   253 / 843
19 мая в 22:59
Панюков сыроват, а вот Лука уже созрел!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
19 мая в 22:59
Лучше уж в Урале, чем в свинарнике позорном.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
19 мая в 22:50
Да, пока лучше в Урале
Albasin
Albasin
   17 / 843
19 мая в 22:43
Слабоват для Зенита.
beefs
beefs
   169 / 843
19 мая в 22:38
Правильно говорит, там практика, а в Зените скамья...
mikysss
mikysss
   68 / 843
19 мая в 22:38
Золотые слова достойные уважения... да только проект +100500-й состав набирать будет и боюсь парня не спросят - дадут зп пожирнее усадят на лавку и потом в аренду если повезет в Урал
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
19 мая в 22:34
В Зените мест нет. Надо играть в Урале.
Kresi frok
Kresi frok
   126 / 843
19 мая в 22:33
Что и говорить! Для карьеры лучше уж пердивы, чем Зенит!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100