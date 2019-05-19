Панюков: «Для моей карьеры лучше остаться в „Урале“, чем обратно в „Зенит“»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал, что хотел бы остаться в клубе из Екатеринбурга.
Права на футболиста принадлежат «Зениту».
До конца сезона у нас ещё две игры, но я бы остался в «Урале». Для моей карьеры это намного лучше, чем вернуться в «Зенит». Но загадывать не буду, всё бывает. Думаю, в скором времени будем разговаривать с «Зенитом».
Сезон для себя я бы оценил как неплохой, тем более это мой первый полноценный сезон в РПЛ. Хотя можно было бы забить на пару-тройку больше мячей.
В текущем сезоне 24-летний Панюков забил 6 голов в 20 матчах РПЛ.
Хорош ерунду городить...
А то что парень правильно ..оценивает свои силы и возможности - молодец...
Хорош ерунду городить...
А то что парень правильно ..оценивает свои силы и возможности - молодец...
Деньги ничто
Честь ВСЕ!!!
Деньги ничто
Честь ВСЕ!!!