Панюков: «Для моей карьеры лучше остаться в „Урале“, чем обратно в „Зенит“»

Нападающий «Урала» рассказал, что хотел бы остаться в клубе из Екатеринбурга.

Права на футболиста принадлежат «Зениту».

До конца сезона у нас ещё две игры, но я бы остался в «Урале». Для моей карьеры это намного лучше, чем вернуться в «Зенит». Но загадывать не буду, всё бывает. Думаю, в скором времени будем разговаривать с «Зенитом».