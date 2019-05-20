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Спаллетти: «Следующий матч - финал для нас»

вчера, 00:22
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 1Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Наполи».

Мы хорошо начали матч, но потом допустили несколько ошибок, которые привели к пропущенным мячам. Очевидно, мы сыграли хуже, чем в других играх. Следующий матч - это финал для нас. Мы не можем позволить себе оступиться.

«Интер» борется за путевку в Лигу чемпионов. Победа в следующем туре гарантирует миланцам попадание в ЛЧ.

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Все комментарии
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
вчера в 21:00
Оставлю это для интерастов, пусть у них припекает. Аха-ха)
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 843
вчера в 16:35
Может быть для кого-то последним.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   58 / 843
вчера в 11:57
СПАЛ ПРОЧУХАЛ, ЧТО ЗА ЕГО СПИНОЙ РЕШАЮТ ВОПРОС ОБ УВОЛЬНЕНИИ,
НУ И РЕШИЛ ПЕРЕД УХОДОМ СЛИТЬ ИНТЕР В УНИТАЗ !!! КАК ГОВОРИТСЯ ОКО ЗА ОКО, ЗУБ ЗА ЗУБ ))))) КРАСАВА !!!

ГЫ-ГЫ-ГЫ
galem72
galem72
   352 / 843
вчера в 11:15
Удачи Эмполи!
beefs
beefs
   169 / 843
вчера в 10:20
Удачи в финале...
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
вчера в 09:58
Физрука лысого после этого финала, скорее всего, попросят на выход.
112910315
112910315 ответил Так Себе Аналитик
   2 / 843
вчера в 08:00
Спалетти только с "Эмполи" финал и может выиграть. Да и то, потому что знает, что цена очень высока и китайские хозяева и судью, и соперника купят.
Эмполи также очки не помешают, если Дженоа выиграет в последнем туре, Эмполи на выход.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
вчера в 07:03
Я думаю Интер сможет попасть в Лигу Чемпионов
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 06:20
Это выражение, следующий матч как финал, слышим перед каждой игрой а толку ноль.
ДСА
ДСА
   89 / 843
вчера в 06:09
Поздно уже, решающий матч был с Сассуоло.
112910315
112910315
   2 / 843
вчера в 05:57
Можете проиграть, или вничью сыграть, Гаттузо возражать не будет)
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
вчера в 02:11
финал или полный финиш?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   22 / 843
вчера в 00:48
Спалетти только с "Эмполи" финал и может выиграть. Да и то, потому что знает, что цена очень высока и китайские хозяева и судью, и соперника купят.
zim289
zim289
вчера в 00:30
Правильная мотивация для Интера на последний матч:

Если не выиграете матч с Эмполи, то Спалетти будет тренеровать вас ещё 1 год!
Чемпионский Клык 7
Чемпионский Клык 7
   300 / 843
вчера в 00:29
Доклыковался до финалов с эмполями! Мои поздравления.
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