Спаллетти: «Следующий матч - финал для нас»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Наполи».
Мы хорошо начали матч, но потом допустили несколько ошибок, которые привели к пропущенным мячам. Очевидно, мы сыграли хуже, чем в других играх. Следующий матч - это финал для нас. Мы не можем позволить себе оступиться.
«Интер» борется за путевку в Лигу чемпионов. Победа в следующем туре гарантирует миланцам попадание в ЛЧ.
https://www.youtube.com/watch?v=b7Dnr6mzYug
НУ И РЕШИЛ ПЕРЕД УХОДОМ СЛИТЬ ИНТЕР В УНИТАЗ !!! КАК ГОВОРИТСЯ ОКО ЗА ОКО, ЗУБ ЗА ЗУБ ))))) КРАСАВА !!!
ГЫ-ГЫ-ГЫ
НУ И РЕШИЛ ПЕРЕД УХОДОМ СЛИТЬ ИНТЕР В УНИТАЗ !!! КАК ГОВОРИТСЯ ОКО ЗА ОКО, ЗУБ ЗА ЗУБ ))))) КРАСАВА !!!
ГЫ-ГЫ-ГЫ
Если не выиграете матч с Эмполи, то Спалетти будет тренеровать вас ещё 1 год!
Если не выиграете матч с Эмполи, то Спалетти будет тренеровать вас ещё 1 год!