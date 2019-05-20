Спаллетти: «Следующий матч - финал для нас»

Главный тренер «Интера» прокомментировал поражение от «Наполи».

Мы хорошо начали матч, но потом допустили несколько ошибок, которые привели к пропущенным мячам. Очевидно, мы сыграли хуже, чем в других играх. Следующий матч - это финал для нас. Мы не можем позволить себе оступиться.