Недвед: «„Ювентус“ еще не решил, кто будет новым тренером»

Вице-президент «Ювентуса» в эфире отметил, что клуб еще не определился с кандидатурой нового рулевого. Ранее сообщалось, что нынешний тренер Массимилиано Аллегри покинет команду в конце сезона.

Были некоторые оценки, но мы не спешим. Найти нового тренера будет нелегко, мы знаем, что эпоха Аллегри больше не повторится, так что будет сложно.

Пока мы решали, что будет с Аллегри, то не искали других тренеров. У нас есть довольно четкие мысли по этому поводу, но еще нет никакого решения.