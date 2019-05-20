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Недвед: «„Ювентус“ еще не решил, кто будет новым тренером»

вчера, 00:01

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед в эфире отметил, что клуб еще не определился с кандидатурой нового рулевого. Ранее сообщалось, что нынешний тренер Массимилиано Аллегри покинет команду в конце сезона.

Были некоторые оценки, но мы не спешим. Найти нового тренера будет нелегко, мы знаем, что эпоха Аллегри больше не повторится, так что будет сложно. 

Пока мы решали, что будет с Аллегри, то не искали других тренеров. У нас есть довольно четкие мысли по этому поводу, но еще нет никакого решения.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
вчера в 11:02
Бердыев скоро освободится..
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 06:34
От добра - добра не ищут.
nikoladolgov
nikoladolgov
   305 / 843
вчера в 05:21
А Недвед как там пристроился ?
Иди топчи в Баник!
ДСА
ДСА
   89 / 843
вчера в 04:45
Большой выбор - сложно принять решение.
112910315
112910315 ответил Bеликий Князь
   2 / 843
вчера в 01:24
Если не найдёте, то сам возглавляй)
Вдруг получится, чем Недвед хуже Гаттузо, Да ни чем не хуже)
Vladimir808
Vladimir808 ответил Bеликий Князь
   208 / 843
вчера в 00:32
Салют, Костя!!!
А я так думаю, не найдут, бери все в свои руки!!!
Хуже не будет!!) А если 7 номер носом будет крутить, ты на кол его!!!)
drug01
drug01
   124 / 843
вчера в 00:31
Пора менять быстрей ......!
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
вчера в 00:10
Если не найдёте, то сам возглавляй)
allemz
allemz
   61 / 843
вчера в 00:10
Вентура?)
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