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Кроос: «Я не могу купить Мбаппе в „Реал“, хоть у меня и хороший контракт»

вчера, 20:38

Полузащитник «Реала» Тони Кроос, продливший сегодня контракт с клубом до 2023 года, ответил на вопросы журналистов о возможных переходах под знамена «сливочных» нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Мне нравится Мбаппе, но этот вопрос не по адресу. Я не могу его купить, хоть у меня и хороший контракт. Нужно спрашивать клуб.

Погба? Мне он тоже нравится, но его возможный приход ничего не изменит, я буду бороться за свое место в основном составе.

Моя цель - закончить карьеру в «Реале». Скорее всего, это последний мой большой контракт. Хотелось бы уйти из клуба на вершине, на волне побед.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   244 / 842
вчера в 22:22
Крооса может продлили что бы подороже продать, в этом сезоне немец смотрелся просто слабо и по стате так же всего 4 паса в Примере за сезон и ни одного гола. Если Погба придет, то скорее всего Тони в запас надолго упадет.
Шишанутый
Шишанутый
   15 / 842
вчера в 22:13
Кросс сдулся. Погба усадит его греть лавку. А Мбапе в Псж остается. Оно и к лучшему, не нужен он Реалу!
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