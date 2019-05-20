Кроос: «Я не могу купить Мбаппе в „Реал“, хоть у меня и хороший контракт»

Полузащитник «Реала» , продливший сегодня контракт с клубом до 2023 года, ответил на вопросы журналистов о возможных переходах под знамена «сливочных» нападающего ПСЖ и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Мне нравится Мбаппе, но этот вопрос не по адресу. Я не могу его купить, хоть у меня и хороший контракт. Нужно спрашивать клуб.

Погба? Мне он тоже нравится, но его возможный приход ничего не изменит, я буду бороться за свое место в основном составе.

Моя цель - закончить карьеру в «Реале». Скорее всего, это последний мой большой контракт. Хотелось бы уйти из клуба на вершине, на волне побед.