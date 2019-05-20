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«Рубин» и «Анжи» разошлись миром

вчера, 20:54
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

В матче 29-го тура РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Анжи».

Казанцы набрали 36 очков (10-е место), у «Анжи» 21 балл (15-я строчка).

Казань, стадион «Казань-Арена».

«Рубин» - «Анжи» 0:0

«Рубин»: Бабурин, Устинов, Камболов, Уремович, Сорокин, Степанов, Могилевец, Башкиров, Коновалов, Полоз (Акбашев 69), Байрамян (Сагитов 62)
Главный тренер: Бердыев Курбан.

«Анжи»: Дюпин, Ахъядов, Удалый, Калошин, Белов, Чистяков (Эльмурзаев 87), Иванченко (Гайдаров 90+4), Ондуа, Закиров, Агаларов (Понсе 68), Долгов
Главный тренер: Адиев Магомед.

Предупреждения: Калошин 85

Судья: Карасев Сергей.

В другом матче тура «Ростов» обыграл «Зенит».

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Все комментарии
GKN
GKN
   396 / 842
сегодня в 05:49
У Анжи был один момент, но он был лучшим в игре
cska plus
cska plus
   4 / 842
сегодня в 03:57
Дружеская игра, никому ничего не нужно.
maldalik
maldalik ответил Шуnя771
   742 / 842
сегодня в 03:47
Калешин с середины поля положил...!)
Рязанцев вообще то
ОПС
ОПС
   194 / 842
сегодня в 02:50
Абсолютно ожидаемо
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
   778 / 842
сегодня в 02:27
Всёравно,Анжи самый лучший клуб россии!!!
Просто идиот
Просто идиот
   318 / 842
сегодня в 02:20
oнжы пердив.
112910315
112910315
   2 / 842
сегодня в 02:16
Матч, который был не нужен ни одной из команд, какая мотивация, такая и игра
Anisovich
Anisovich
   82 / 842
сегодня в 00:56
Такого идиотского футбола давно не видел.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Nimbles
   40 / 842
сегодня в 00:40
В небесной лиге они встретятся, там где Амкар, Тосно, ФК Москва, Кубань и другие разорившиеся и расформированные клубы круглого пинают.
нечитайло
нечитайло
   815 / 842
сегодня в 00:16
Дурака гоняли
За адекватность
За адекватность
   28 / 842
сегодня в 00:13
Почитал комментарии, рад что был в гостях и игру не смотрел. Но все что нажил за долгие годы на ничью ставить было нужно. А если серьезно, то "Рубин"(ДМ на пятки наступает) на книгу рекордов Гиннеса по итогам сезона наверное претендует.
Nimbles
Nimbles
   37 / 842
вчера в 23:42
Скоро рубин встретится с Анжи в пердиве.
Шуnя771
Шуnя771
   48 / 842
вчера в 23:29
Типа утешительный приз на двоих)
Шуnя771
Шуnя771 ответил particular
   48 / 842
вчера в 23:29
В общем, немотивированно и нудно затупили ничейку... А, ведь, помнится Барселону чижопили..:)) Привет, Серж!
Калешин с середины поля положил...!)
Гавроша
Гавроша ответил pomor45
   24 / 842
вчера в 23:27
Поэтому и не дадут за него больше 30-ти, что он зависимый: по-просту - наконечник.
Все зависимы, и месси тоже. Мало кто умеет сам себе делать моменты.
Пепс
Пепс ответил Ваня лучший
   184 / 842
вчера в 23:21
Нострадамус ?
Пепс
Пепс ответил Zayac_65
   184 / 842
вчера в 23:20
    Sergey Z
    Sergey Z
       155 / 842
    вчера в 23:18
    Два бледных клуба сыграли в ничью! Ожидаемый результат!!!
    Пепс
    Пепс ответил pomor45
       184 / 842
    вчера в 23:18
    Ну ты зайди на маркет и сравни стоимость Зенита и Рубина на текущий момент . Ну да , ща так ... Рубин не у трубы , че хотел сказать то ? Бердыев вырастил Азмуна, Зеня вырастил Кокорина ееее
    pomor45
    pomor45 ответил Гавроша
       60 / 842
    вчера в 22:58
    Он гораздо больше стоит. А в Зените он заиграл благодаря дзюбе.
    Поэтому и не дадут за него больше 30-ти, что он зависимый: по-просту - наконечник.
    pomor45
    pomor45 ответил Гавроша
       60 / 842
    вчера в 22:56
    Да не так уж много он там и забивал - за 17 туров четыре мяча.
    А в Зените 11 голов за 12 туров и ущё вдвое больше загубил. Почувствуйте разницу в качестве обеспечения наконечников типа голевыми моментами в Рубине и в Зените. Дорогому камню нужна хорошая оправа.
    pomor45
    pomor45 ответил Leha-ha50
       60 / 842
    вчера в 22:51
    Не каждый раскрывается в Зените. Вон Полоз сходил к вам и зачах !!! Про Затрясинина вообще промолчу, его засосало опасное болото!!!
    В команде выше уровнем раскрывается только личность соответствующего уровня или выше. К сожалению, этот уровень и проявляется только после перехода игрока. В этом всегда есть изрядная доля риска. Это своего рода природный закон. Чтобы намыть граммы золота приходится переработать тонны золотоносного песка. Находят и самородки, но это такая редкая удача.
    4QPY
    4QPY
    вчера в 22:47
    Именно так и должен выглядеть гейский секс )))) молодцы ребята классный матч хлопнули дверьми ))))
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Ангел неБесГрешен
       11 / 842
    вчера в 22:46
    Дак подносчики снарядов нужны в нападении, а зачем Бердыеву нападать, если защита агонь?
    Не каждый раскрывается в Зените. Вон Полоз сходил к вам и зачах !!!
    Про Затрясинина вообще промолчу, его засосало опасное болото!!!
    CВИН
    CВИН
       232 / 842
    вчера в 22:40
    какие клубы такая и игра
    Гавроша
    Гавроша ответил pomor45
       24 / 842
    вчера в 22:39
    Зенит ослабил Рубин купив у него Азмуна? Может всё-таки Рубин укрепил свою финансовую базу, выгодно продав Зениту игрока, который перестал приносить былой результат? Азмун именно в Зените возродился, а в Рубине он увядал, и никто, кроме Зенита, не отдал бы за него 12 млн. Это официально, а кто знает сколько реально? Бердыев видел, что Азмуну, как добротному камню, нужно добротное обрамление, а в Рубине его не было. В Зените он его получил и сразу все увидели прежнего Азмуна. Кстати, теперь ему нужен новый, ещё более высокий, уровень. И, если Зенит его продаст за 25-30 млн., то это не будет означать, что кто-то ослабил Зенит, а только взаимовыгодную сделку и для продавца и для покупателя.
    Он гораздо больше стоит. А в Зените он заиграл благодаря дзюбе.
    Гавроша
    Гавроша ответил abrek123
       24 / 842
    вчера в 22:38
    После того как Зенит ослабил Рубин купив Азмуна,у Рубина вообще некому стало забивать у них там защитник Сорокин только забивает)))
    Да не так уж много он там и забивал - за 17 туров четыре мяча.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил Leha-ha50
       23 / 842
    вчера в 22:32
    В Зените подносчики снарядов на несколько порядков качественнее, потому и моментов стало немеряно , правда гробит много!!!
    Дак подносчики снарядов нужны в нападении, а зачем Бердыеву нападать, если защита агонь?
    Пупсятко
    Пупсятко
       78 / 842
    вчера в 22:31
    Ленивый тусклый мир какой-то.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Ангел неБесГрешен
       11 / 842
    вчера в 22:27
    Азмун у Бердыева был пристроен 10-м защитником. Бедолага только в Зените понял, что нап должен забивать, а не отсиживаться в своей штрафной...
    В Зените подносчики снарядов на несколько порядков качественнее, потому и моментов стало немеряно , правда гробит много!!!
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