«Рубин» и «Анжи» разошлись миром

В матче 29-го тура РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Анжи».
Казанцы набрали 36 очков (10-е место), у «Анжи» 21 балл (15-я строчка).
Казань, стадион «Казань-Арена».
«Рубин» - «Анжи» 0:0
«Рубин»: Бабурин, Устинов, Камболов, Уремович, Сорокин, Степанов, Могилевец, Башкиров, Коновалов, Полоз (Акбашев 69), Байрамян (Сагитов 62)
Главный тренер: Бердыев Курбан.
«Анжи»: Дюпин, Ахъядов, Удалый, Калошин, Белов, Чистяков (Эльмурзаев 87), Иванченко (Гайдаров 90+4), Ондуа, Закиров, Агаларов (Понсе 68), Долгов
Главный тренер: Адиев Магомед.
Предупреждения: Калошин 85
Судья: Карасев Сергей.
В другом матче тура «Ростов» обыграл «Зенит».
Про Затрясинина вообще промолчу, его засосало опасное болото!!!
Про Затрясинина вообще промолчу, его засосало опасное болото!!!