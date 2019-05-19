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«Чертаново» претендует на «стыки» и другие итоги предпоследнего тура ФНЛ

19 мая 2019, 21:12

Состоялись матчи 37-го тура ФНЛ.

«Луч» - «Факел» - 1:0
Гол: Визнович 83.

«СКА-Хабаровск» - «Нижний Новгород» - 1:0
Гол: Булия 25.

«Сибирь» - «Авангард» - 1:0
Гол: Киреенко 52.

«Томь» - «Спартак-2» - 2:1
Голы: Ставпец 60, 85 — Фолмер 39.

«Тюмень» - «Зенит-2» - 1:2
Голы: Вотинов 87 — Плетнев 49, Маркин 77.

«Тамбов» - «Ротор» - 1:0
Гол: Аппаев 55.

«Мордовия» - «Балтика» - 1:0
Гол: Поярков 41 (пен).

«Сочи» - «Шинник» - 0:0

«Чертаново» - «Химки» - 2:1
Голы: Бартасевич 87, Филин 90 (аг) — Рязанцев 56 (пен).

«Краснодар-2» - «Армавир» - 0:0

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   94 / 843
вчера в 18:26
Так и СКА таким же образом претендует.
Бестрофейный
Бестрофейный
   95 / 843
вчера в 11:20
Хватит нам уже московских команд, тем более филиалов свиней.
handreb
handreb ответил Ангел неБесГрешен
   66 / 843
вчера в 11:11
Московской области давно в вышке не было...
Разве Чертаново в Московской области, это же район Москвы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
19 мая в 23:57
Московской области давно в вышке не было...
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
19 мая в 21:56
Чертаново может только помечтать.
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 21:29
Уфа и КС врядли уступят свой шанс остаться в ПЛ.
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