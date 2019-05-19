«Чертаново» претендует на «стыки» и другие итоги предпоследнего тура ФНЛ

Состоялись матчи 37-го тура ФНЛ.
«Луч» - «Факел» - 1:0
Гол: Визнович 83.
«СКА-Хабаровск» - «Нижний Новгород» - 1:0
Гол: Булия 25.
«Сибирь» - «Авангард» - 1:0
Гол: Киреенко 52.
«Томь» - «Спартак-2» - 2:1
Голы: Ставпец 60, 85 — Фолмер 39.
«Тюмень» - «Зенит-2» - 1:2
Голы: Вотинов 87 — Плетнев 49, Маркин 77.
«Тамбов» - «Ротор» - 1:0
Гол: Аппаев 55.
«Мордовия» - «Балтика» - 1:0
Гол: Поярков 41 (пен).
«Сочи» - «Шинник» - 0:0
«Чертаново» - «Химки» - 2:1
Голы: Бартасевич 87, Филин 90 (аг) — Рязанцев 56 (пен).
«Краснодар-2» - «Армавир» - 0:0