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«Интер» пропустил четыре мяча от «Наполи»

19 мая 2019, 23:25
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 1Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

«Интер» уступил «Наполи» в матче 37-го тура чемпионата Италии.

«Наполи» (79 очков) располагается на втором месте, «Интер» (66 очков) - четвертый.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Интернационале» 4:1 (1:0)
Голы: Зелински 16, Мертенс 61, Руис 71, Руис 79 - Икарди 81 (пенальти)

«Наполи»: Карнезис, Малькуи, Альбиоль, Кулибали (Луперто 84), Гулям, Кальехон , Аллан, Руис, Зелински, Милик (Инсинье 76), Мертенс (Юнес 80)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Асамоа, Гальярдини (Весино 58), Брозович, Политано (Икарди 46), Наингголан, Перишич (Кандрева 79), Мартинес
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

Предупреждения: Кулибали 9, Наингголан 48, Аллан 49, Гулям 90+2

Судья: Довери Даниэле.

В параллельном матче «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой».

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   443 / 843
вчера в 20:49
а хтото говорил,что у Интера самая сильная защита, в мире.... видать последняя макаронина в голове пересохла. Представляю,что бы с прИНТЕРом сделал бы Арсенал,который напихал Наполи по самое темечко.
juvenale
juvenale ответил Scuderia Ferrari
   64 / 843
вчера в 18:26
Подниму настроение с утра. =)) https://m. дудь .ru/tribuna/blogs/forza_roma_sempre_e_comunque/797014.html Заменяем фамилию дудя на его "виликае" детище, убираем пробелы и вперёд))
ничего не понял)
juvenale
juvenale ответил Bеликий Князь
   64 / 843
вчера в 18:24
А если Рюмка выиграет в 5 мячей, а принтер проиграет и проиграет милан?
В первом случае «Рома» должна разгромить «Парму», сохранившую прописку в элите итальянского футбола, с разницей в пять мячей. При этом нужно рассчитывать на поражение «Интера» в домашней игре с «Эмполи» и «Милана» в гостях против СПАЛ, а также любой положительный результат для «Аталанты» в домашней встрече против «Сассуоло».

Существует и второй вариант в пользу «Ромы»: любая победа на «Олимпико» при условии поражений всех конкурентов.
severnyj84
severnyj84
   87 / 843
вчера в 15:25
Интер конкретно опозорился.
FILL3286
FILL3286
   19 / 843
вчера в 08:03
стыдно за авентус всегда
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 843
вчера в 07:47
Подниму настроение с утра. =))
https://m. дудь .ru/tribuna/blogs/forza_roma_sempre_e_comunque/797014.html

Заменяем фамилию дудя на его "виликае" детище, убираем пробелы и вперёд))
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил Камелошка
   360 / 843
вчера в 07:32
Нихау дарагие нерадзурцы. Это знамение, наше величие возращается. Только великие клубы как Интер и Барселона могут пропускать по 4 мяча. В Лиге шампиньонов нас ждёт финал Интер-Барселона, а Пуктек с Миланом пускай глотают пыль.
Где твой брат?
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
вчера в 07:30
Бывает и хуже .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
вчера в 06:58
Как то сурово они с прИнтером обошлись. Даже судейка под коннц пожалел, дал пенальти для гола престижа...
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 06:39
Лучано рубит сук на котором сам сидит.
Nickolai S
Nickolai S ответил juvenale
   196 / 843
вчера в 06:22
в бобруйск ж-е
    КЭТиК
    КЭТиК
       146 / 843
    вчера в 06:11
    Не уровень Лиги Чемпионов.
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
       312 / 843
    вчера в 00:29
    вот это 77 миланское уработали. радует)))
    Чемпионский Клык 7
    Чемпионский Клык 7 ответил Bеликий Князь
       300 / 843
    вчера в 00:23
    А если Рюмка выиграет в 5 мячей, а принтер проиграет и проиграет милан?
    Тогда проходит картон, так как имеет преимущество над собаками по личкам. Если ромка, мыло и картон втроем набирают по 66, то опять же проходит картон потому что побед больше. Собаки при всех раскладах клыкуют, так понимаю.
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь ответил juvenale
       21 / 843
    вчера в 00:05
    не нужно чтобы ббилан и аталанта выиграли,а картон сыграл вничью,Рома уже никак не попадает
    А если Рюмка выиграет в 5 мячей, а принтер проиграет и проиграет милан?
    juvenale
    juvenale ответил Bеликий Князь
       64 / 843
    19 мая в 23:58
    Все за Эмполи, Спал и Рому)))
    не нужно чтобы ббилан и аталанта выиграли,а картон сыграл вничью,Рома уже никак не попадает
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь ответил juvenale
       21 / 843
    19 мая в 23:57
    Эмполи в следующем туре весь мир за вас!!!!!!!!!!!!
    Все за Эмполи, Спал и Рому)))
    juvenale
    juvenale ответил Nickolai S
       64 / 843
    19 мая в 23:56
    Твой Бобруйск не весь мир. Не свисти.
      Nickolai S
      Nickolai S ответил juvenale
         196 / 843
      19 мая в 23:56
      Эмполи в следующем туре весь мир за вас!!!!!!!!!!!!
        juvenale
        juvenale
           64 / 843
        19 мая в 23:54
        Эмполи в следующем туре весь мир за вас!!!!!!!!!!!!
        Kresi frok
        Kresi frok
           126 / 843
        19 мая в 23:48
        Стыдно за принтэр.
        ХУБУЛ
        ХУБУЛ
           472 / 843
        19 мая в 23:47
        Анчелотти по старой памяти придушил змейюку. 😀😀😀
        Камелошка
        Камелошка
           419 / 843
        19 мая в 23:47
        Нихау дарагие нерадзурцы. Это знамение, наше величие возращается. Только великие клубы как Интер и Барселона могут пропускать по 4 мяча. В Лиге шампиньонов нас ждёт финал Интер-Барселона, а Пуктек с Миланом пускай глотают пыль.
        Bеликий Князь
        Bеликий Князь
           21 / 843
        19 мая в 23:42
        Интер не может, судья поможет.)
        Довери забил гол престижа. Аха-ха)
        Чемпионский Клык 7
        Чемпионский Клык 7
           300 / 843
        19 мая в 23:38
        Картон порван как спартак на энфилде! И клык с ним!
        allemz
        allemz
           61 / 843
        19 мая в 23:37
        Порвали картон)
        Ну и как же без пенки)
        juvenale
        juvenale
           64 / 843
        19 мая в 23:36
        жалко, что картон тащили судьи, как и в том сезоне...и в этом в четверку залетят,хотя не заслуживают
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик
           22 / 843
        19 мая в 23:33
        Лучано Физручетти, наверное, руками весь матч разводил, не смог найти судью "Интера" на поле, а другого плана на игру у него в принципе нет.
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик
           22 / 843
        19 мая в 23:31
        Черт, я беспокоюсь за лысого физрука. Понятно, что "Интеру" после откальяривания и отболонивания и уже окончательного отайнтрахтивания уже любой может навалять, тем более "Наполи".

        Но когда-нибудь лафа может закончиться, и тренера, ключевой игрок "Интера" по мнению которого абсолютно бесполезный Требл, все-таки выпнут, чтобы он поискал команду уже реального своего уровня в серии B или С.

        Не к добру это, не к добру.
        Bеликий Князь
        Bеликий Князь
           21 / 843
        19 мая в 23:28
        Отличные результаты тура, а дерби нечистот просто огонь.
        Змеи пошли на ремни. Аха-ха)
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