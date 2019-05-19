«Интер» пропустил четыре мяча от «Наполи»

«Интер» уступил «Наполи» в матче 37-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» (79 очков) располагается на втором месте, «Интер» (66 очков) - четвертый.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Интернационале» 4:1 (1:0)
Голы: Зелински 16, Мертенс 61, Руис 71, Руис 79 - Икарди 81 (пенальти)
«Наполи»: Карнезис, Малькуи, Альбиоль, Кулибали (Луперто 84), Гулям, Кальехон , Аллан, Руис, Зелински, Милик (Инсинье 76), Мертенс (Юнес 80)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Асамоа, Гальярдини (Весино 58), Брозович, Политано (Икарди 46), Наингголан, Перишич (Кандрева 79), Мартинес
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
Предупреждения: Кулибали 9, Наингголан 48, Аллан 49, Гулям 90+2
Судья: Довери Даниэле.
В параллельном матче «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой».
Существует и второй вариант в пользу «Ромы»: любая победа на «Олимпико» при условии поражений всех конкурентов.
Существует и второй вариант в пользу «Ромы»: любая победа на «Олимпико» при условии поражений всех конкурентов.
https://m. дудь .ru/tribuna/blogs/forza_roma_sempre_e_comunque/797014.html
Заменяем фамилию дудя на его "виликае" детище, убираем пробелы и вперёд))
https://m. дудь .ru/tribuna/blogs/forza_roma_sempre_e_comunque/797014.html
Заменяем фамилию дудя на его "виликае" детище, убираем пробелы и вперёд))
Довери забил гол престижа. Аха-ха)
Довери забил гол престижа. Аха-ха)
Ну и как же без пенки)
Ну и как же без пенки)
Но когда-нибудь лафа может закончиться, и тренера, ключевой игрок "Интера" по мнению которого абсолютно бесполезный Требл, все-таки выпнут, чтобы он поискал команду уже реального своего уровня в серии B или С.
Не к добру это, не к добру.
Но когда-нибудь лафа может закончиться, и тренера, ключевой игрок "Интера" по мнению которого абсолютно бесполезный Требл, все-таки выпнут, чтобы он поискал команду уже реального своего уровня в серии B или С.
Не к добру это, не к добру.
Змеи пошли на ремни. Аха-ха)
Змеи пошли на ремни. Аха-ха)