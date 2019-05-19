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«Зенит» проиграл «Ростову»

19 мая 2019, 20:56
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В матче 29-го тура РПЛ «Ростов» обыграл «Зенит».

Дончане набрали 41 очко (7-е место), а у «Зенита» остается 61 балл - первая строчка.

Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена».

«Ростов» - «Зенит» - 1:0 (1:0)
Гол: Попов 67 (пенальти)

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Хаджикадунич, Шомуродов, Логашов, Чернов, Калачев (Щадин 45), Зайнутдинов (Гацкан 71), Попов, Антонсен Норманн, Плиев (Глебов 38)
Главный тренер: Карпин Валерий.

«Зенит»: Кержаков, Анюков, Смольников, Набиуллин, Нету, Маммана, Мусаев (Ерохин 70), Эрнани, Краневиттер (Оздоев 74), Заболотный (Мак 65), Ригони
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Глебов 56, Маммана 66, Ригони 70, Набиуллин 90+2.

Судья: Кукуян Павел.

В другом матче тура «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» (2:2).

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Все комментарии
MAUS
MAUS ответил Scuderia Ferrari
   56 / 843
вчера в 12:36
Доброе утро, Назар! Прежде всего, ВСЮ СТРАНУ с ПОБЕДОЙ ЦСКА в Евролиге! Браво!👏👏👏👏👏👏👏 Твой собеседник - это Манго. Доля правды в его словах есть: про "лошадиную черту" на основе отдельных юзеров писать - это неуважение к торсиде ЦСКА. Вот пример, я сам отпетый хейтер Спартака, что несложно представить, учитывая отношения коней и мяса, ну и я вчера увидел со стороны одного из них прославление патологической личности. Это ж кем надо быть, чтобы на ветке Ростова прославлять того, кто убивал людей именно в Ростовской области. Но мне хватает ума понять, что не все КБ таковы, что есть Правдин Семён, SpartakАдекват, Мэкки и прочие, к кому грязь подобного рода не липнет. Казалось бы, я сейчас должен писать, какие все спартачи плохие, Щикатиле поклоняются, кококо. Но мне хватает ума не писать этого. Но это твой выбор, Назар, добиваться изменения отношения к нашим я не буду, решение за тобой. Я своё мнение высказал.
как вы надоели со своим КЛОНОВОДСТВОМ!
Будьте мужиками, вам что одного аккаунта мало?
в реальной жизни тоже по двум, трём паспортам живёте?
стыдно за Клоноводов!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Scuderia Ferrari
   11 / 843
вчера в 10:02
Доброе утро, Назар! Прежде всего, ВСЮ СТРАНУ с ПОБЕДОЙ ЦСКА в Евролиге! Браво!👏👏👏👏👏👏👏 Твой собеседник - это Манго. Доля правды в его словах есть: про "лошадиную черту" на основе отдельных юзеров писать - это неуважение к торсиде ЦСКА. Вот пример, я сам отпетый хейтер Спартака, что несложно представить, учитывая отношения коней и мяса, ну и я вчера увидел со стороны одного из них прославление патологической личности. Это ж кем надо быть, чтобы на ветке Ростова прославлять того, кто убивал людей именно в Ростовской области. Но мне хватает ума понять, что не все КБ таковы, что есть Правдин Семён, SpartakАдекват, Мэкки и прочие, к кому грязь подобного рода не липнет. Казалось бы, я сейчас должен писать, какие все спартачи плохие, Щикатиле поклоняются, кококо. Но мне хватает ума не писать этого. Но это твой выбор, Назар, добиваться изменения отношения к нашим я не буду, решение за тобой. Я своё мнение высказал.
Дарова ! Ааааа.....от Манго он общается культурно, а здесь что же он шифруется ?
Недаром Славон его турнул со своего оффтопа в свое время, а Славон-мой кореш.
Мои действия ответный шаг и не с пустого места. Не увижу г...,не будет г...и от меня. Всё.
Ravshan878
Ravshan878 ответил Лена Младова
   73 / 843
вчера в 09:04
Красавица . Там пенька на сто процентов. ))
Да да .))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Stormtrooper-26
   28 / 843
вчера в 08:59
Поэтому надо было слить этот матч? Да плевать нужен он или не нужен формально... Игроки должны биться и добиваться результата в любой игре, а не разделять игры и очки на нужные и ненужные... Что за дурацкая манера поведения такая, у меня в голове не укладывается... Детский лепет какой-то.
А и никто не говорил, что был слив. Впереди предсезонка, Семаку нужно определяться, кто из резервистов на выход. Матч показал, что почти всех. За одним тренер дал знать руководству, что скамейка ниочём и нужна распродажа и точечное усиление.
Чемпионат уже выигран, можно себе позволить эксперименты. Вот как то так...
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
вчера в 08:57
Зениту пофиг на этот результат.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Ангел неБесГрешен
   371 / 843
вчера в 08:19
Никому не нужные очки и матч тоже...
Поэтому надо было слить этот матч? Да плевать нужен он или не нужен формально... Игроки должны биться и добиваться результата в любой игре, а не разделять игры и очки на нужные и ненужные... Что за дурацкая манера поведения такая, у меня в голове не укладывается... Детский лепет какой-то.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   371 / 843
вчера в 08:16
Ну никак у нас чемпионы из года в год не могут завершить сезон на мажорной ноте, так сказать, выжать максимум из максимума...обязательно в последних 2-3 турах надо расслабить булки почему-то и если можно проиграть ничего якобы не значащие матчи, то их и сливают... Отсюда и бич российского футбола в еврокубках - неумение и нежелание биться до последнего, нет инстинкта "убийцы"...почему-то всегда если есть хоть малейший шанс походить пешком, наши клубы им непременно пользуются. Непрофессионально это как-то, я считаю. А вследствие непрофессионализма этого вытекают и остальные проблемы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
вчера в 07:59
Никому не нужные очки и матч тоже...
нечитайло
нечитайло
вчера в 07:12
Ожидаемо
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил NAZAR 007
   12 / 843
вчера в 07:07
Доброе утро, Назар! Прежде всего, ВСЮ СТРАНУ с ПОБЕДОЙ ЦСКА в Евролиге! Браво!👏👏👏👏👏👏👏

Твой собеседник - это Манго. Доля правды в его словах есть: про "лошадиную черту" на основе отдельных юзеров писать - это неуважение к торсиде ЦСКА.
Вот пример, я сам отпетый хейтер Спартака, что несложно представить, учитывая отношения коней и мяса, ну и я вчера увидел со стороны одного из них прославление патологической личности. Это ж кем надо быть, чтобы на ветке Ростова прославлять того, кто убивал людей именно в Ростовской области. Но мне хватает ума понять, что не все КБ таковы, что есть Правдин Семён, SpartakАдекват, Мэкки и прочие, к кому грязь подобного рода не липнет. Казалось бы, я сейчас должен писать, какие все спартачи плохие, Щикатиле поклоняются, кококо. Но мне хватает ума не писать этого.

Но это твой выбор, Назар, добиваться изменения отношения к нашим я не буду, решение за тобой. Я своё мнение высказал.
LOpp
LOpp
   16 / 843
вчера в 06:56
Опять позор.
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
вчера в 06:56
Зенит и не упирался . Отпуск ...
MAUS
MAUS ответил Дракон1988
   56 / 843
вчера в 06:38
Ага прям специально выкинул для глоров соккера,ну ты скажешь тоже))Тоже ляпнул не подумавши!))Не отмазывай его) Не преувеличивай,пару раз сказал,что цель на ближайшие года,полуфинал ЛЧ.Ну глупость конечно сказал.
то хоть сам признал, что чесать языком все умеют, а вот делать не могут,
вот когда выйдут из группы и дойдут до финала -то тогда пусть рассказывает про свои планы на пятилетку, а так это все массовый трёп )))
у меня может тоже планы , Барбаросса отдыхает, но я их не озвучиваю— дабы не оказаться в посмешищах!
успехов!
yrasikos22
yrasikos22
   389 / 843
вчера в 06:16
Этот матч показал что в Зените играет только 11 хороших футболистов а остальные 11 баласт а для Лч нужно иметь в обойме 22 хороших игрока.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
вчера в 06:01
Этого и стоила ожидать
Гавроша
Гавроша ответил mikysss
   20 / 843
вчера в 05:45
а при чем тут мазут? лукойл частная компания а газпром государственная, иди умываться
Какая разница чья компания - они же мазутом промышляют.
shlomo
shlomo
   166 / 843
вчера в 05:25
Как не печально...но Зеня уже на чемоданах....
амурец
амурец
   117 / 843
вчера в 05:14
Зенит уже доигрывает, все мысленно в отпуске
ОПС
ОПС
   215 / 843
вчера в 04:16
Пошли в отпуск
Просто Куприн
Просто Куприн ответил NAZAR 007
   445 / 843
вчера в 03:05
Что-то у тебя слишком много ваших хейтеров появилось, причину ищешь в других, а не в своих. Хейтить люди просто так не пойдут , Если их команду задевают грубо, тогда пойдут и хейтить и плеваться и поливать всяко. Ты свои тексты сегодня возьми, что про память Анжи написал ? Тебя кто сегодня трогал ? Тормози в своих негативах , и к тебе вопросов не будет. Сам искуственно нарываешься на хамство....все...я вышел....
Вот и тормози и никто тебя трогать не будет а то снова "МЫ" , ты за себя отвечай сам , а то привыкли у себя там толпой на одного , вот и сейчас прикрываешься другими. смотрю ты даже скопировал поздравление свое чтобы показать какой-ты типа лояльный и чтобы тебя заметили.. мда ну и натура все же прав был дальневосточный товарищ относительно тебя. ))
Просто Куприн
Просто Куприн ответил NAZAR 007
   445 / 843
вчера в 02:56
Прошелся по твоим комментам......это ты еще разговаривать научился.... А раньше вообще за рамки заезжал......если ростовские твои тексты вспомнят давнишние, ты из ЧС от них вылезать не будешь....Эй, я к Ростову не примазался. я вообще то там был раз ..надцать, в командировки ездил, и отдыхать тоже, эт о сутки езды от Махачкалы...ты то что о них речь ведешь ? ты свои комменты вспомни,что ты им писал. Если базаришь, напиши, кто у нас хейтеры, если пишешь, что в любой. Напиши четко по персонам , кто на ваши ветки заходит и спецом начинает троллить ваших и поливать. Конкретно по персонам. Когда питерские троллили Ростов ? А теперь зайди и почитай , углубись в комменты, мне по фиг любой тролль, если он не задевает нашу команду и нас лично. Вон Литейный нам гадостей не пишет, так с чего к нему будут вопросы какие. А кто пишет, тот так же получает в ответ . И еще раз тебе повторю, есть Ваня Лучший, есть Петр армеец, вот с ними я общаюсь, с ними понимание есть, для меня они болелы ЦСКА со стажем, тебе объяснять бесполезно, через строки читаешь.
Причем тут ты, я так и не понял. Да, мало ли кто бывап в Ростове. А ну понятно ты себя в адвокаты клуба записал ? ахаха может ты на ставке ? а ты в других городах тоже бывал ? может и там в роли адвоката поработаешь))) и ты еще смеешь что то говорить что не подстрекатель ? Иди Анжи свой защищай. Ты ведь не обращаешься к кому то конткретному пользователю, ты же говоришь в общем КОНИ! Представитель Локо твой анжи об**- рает ты же не говоришь на всех ПАРОВОЗОВ. Снова ты пойман на изворотливости. троллинг других наш адвокат не замечает - тропиночка то она извилистая . Как только Ростов побеждает вылазиет Назар и на чужих лаврах начинает МЫкать , да ладно мыкай на здоровье раз своих успехов нет , но не разводи срач и оставь коней в покое пока мы за твой Анжи не взялись
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Просто Куприн
   11 / 843
вчера в 02:32
ты че к Ростову примазался то, иди за свой Анжи отвечай.. ты даже не спартач они хоть ясное дело тролят и это понятно , ты хуже ты просто хейтер ЦСКА типа абсента ..
Что-то у тебя слишком много ваших хейтеров появилось, причину ищешь в других,
а не в своих. Хейтить люди просто так не пойдут , Если их команду задевают грубо,
тогда пойдут и хейтить и плеваться и поливать всяко. Ты свои тексты сегодня возьми,
что про память Анжи написал ? Тебя кто сегодня трогал ? Тормози в своих негативах ,
и к тебе вопросов не будет. Сам искуственно нарываешься на хамство....все...я вышел....
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Просто Куприн
   11 / 843
вчера в 02:28
Твой базар уже слышал ,уже ты где то разбирался там на Байкале . теперь пошли отмазки. Ты все время про коней говоришь а не про юзеров это факт. такие есть в каждой команде в том же Ростове есть хейтеры типа абсента а есть нормальные. Когда питерские тролят Ростов ты язык свой прячешь понятно куда, типа не замечаешь а сейчас вспомнил про коней что было 3 года назад. Ты со своей горной хитростью можешь баранов обзхитрить но тут не бараны.
И свой настоящий акк открой, раз Вазгену известно кто ты есть.
Я никак вспомнить не могу. Единственно то, что Слава армейский в свое время
с оффтопа своего тебя вытурил , а если тебя вытуривал свой же, стоило задуматься...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Просто Куприн
   11 / 843
вчера в 02:24
Твой базар уже слышал ,уже ты где то разбирался там на Байкале . теперь пошли отмазки. Ты все время про коней говоришь а не про юзеров это факт. такие есть в каждой команде в том же Ростове есть хейтеры типа абсента а есть нормальные. Когда питерские тролят Ростов ты язык свой прячешь понятно куда, типа не замечаешь а сейчас вспомнил про коней что было 3 года назад. Ты со своей горной хитростью можешь баранов обзхитрить но тут не бараны.
Прошелся по твоим комментам......это ты еще разговаривать научился....
А раньше вообще за рамки заезжал......если ростовские твои тексты
вспомнят давнишние, ты из ЧС от них вылезать не будешь....Эй, я к Ростову
не примазался. я вообще то там был раз ..надцать, в командировки ездил,
и отдыхать тоже, эт о сутки езды от Махачкалы...ты то что о них речь ведешь ?
ты свои комменты вспомни,что ты им писал. Если базаришь, напиши, кто у нас
хейтеры, если пишешь, что в любой. Напиши четко по персонам , кто на ваши ветки
заходит и спецом начинает троллить ваших и поливать. Конкретно по персонам.
Когда питерские троллили Ростов ? А теперь зайди и почитай , углубись в комменты,
мне по фиг любой тролль, если он не задевает нашу команду и нас лично.
Вон Литейный нам гадостей не пишет, так с чего к нему будут вопросы какие.
А кто пишет, тот так же получает в ответ . И еще раз тебе повторю,
есть Ваня Лучший, есть Петр армеец, вот с ними я общаюсь, с ними понимание есть,
для меня они болелы ЦСКА со стажем, тебе объяснять бесполезно, через строки читаешь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
вчера в 01:58
МКС, эти провинциалы (и не только питерские) наклоняют столичных юбилейно-кабинетных, достойно играют в еврокубках, тащат рейтинг в коэффициентах.
От московских мы видим только тухленькие победы с пенальти в ПЛ да унижения с антирекордами в Европе...
Просто Куприн
Просто Куприн ответил NAZAR 007
   445 / 843
вчера в 01:49
Когда Акинфеева. Дзагу,Щенникова подддерживал, в это время твои глаза где были ? Вот ваше двуличие. Конных троллей . У меня приоритетов нет, хороший человек, всегда поддержу, если гнилой, то пусть и получает за свое гнилье.
ты че к Ростову примазался то, иди за свой Анжи отвечай.. ты даже не спартач они хоть ясное дело тролят и это понятно , ты хуже ты просто хейтер ЦСКА типа абсента ..
Просто Куприн
Просто Куприн ответил NAZAR 007
   445 / 843
вчера в 01:47
А что ты в ночи выгребаешь ? Горяча ложка к обеду. Уже не раз писал, есть вопросы, давай поговорим, хочешь здесь, хочешь в реале. Деловой. А твои "хейтер, мейтер, провокатор" мне как слону дробина...я себе цену знаю, и знаю цену всяким жулькам, лающим на наших ветках, и г..но выливаю не на ЦСКА, а на троллей гнилых знаешь кому подобных, ты команду и нормальных болел не путай....
Твой базар уже слышал ,уже ты где то разбирался там на Байкале . теперь пошли отмазки. Ты все время про коней говоришь а не про юзеров это факт. такие есть в каждой команде в том же Ростове есть хейтеры типа абсента а есть нормальные. Когда питерские тролят Ростов ты язык свой прячешь понятно куда, типа не замечаешь а сейчас вспомнил про коней что было 3 года назад. Ты со своей горной хитростью можешь баранов обзхитрить но тут не бараны.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Kuprin
   11 / 843
вчера в 01:42
а че ты себя с Ростовом ассоцируешь ? Снова "мы да мы", абсент твой хейтер да и ты далеко не ушел Ты столько г-на на цска вылили что даже спартачем тебя трудно назвать а еще понты тут кидаешь типа справедливый.
Когда Акинфеева. Дзагу,Щенникова подддерживал,
в это время твои глаза где были ? Вот ваше двуличие.
Конных троллей . У меня приоритетов нет, хороший человек,
всегда поддержу, если гнилой, то пусть и получает за свое гнилье.
МКС
МКС ответил Ангел неБесГрешен
   30 / 843
вчера в 01:31
Чемпион проиграл, столичные ликуют!
Столичные смеются над жалкими провинциалами
Инокентий
Инокентий ответил 161регион
вчера в 01:25
Застонал.....
А чего ты сама подушку изгрызла?
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