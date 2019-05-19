«Зенит» проиграл «Ростову»

В матче 29-го тура РПЛ «Ростов» обыграл «Зенит».
Дончане набрали 41 очко (7-е место), а у «Зенита» остается 61 балл - первая строчка.
Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена».
«Ростов» - «Зенит» - 1:0 (1:0)
Гол: Попов 67 (пенальти)
«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Хаджикадунич, Шомуродов, Логашов, Чернов, Калачев (Щадин 45), Зайнутдинов (Гацкан 71), Попов, Антонсен Норманн, Плиев (Глебов 38)
Главный тренер: Карпин Валерий.
«Зенит»: Кержаков, Анюков, Смольников, Набиуллин, Нету, Маммана, Мусаев (Ерохин 70), Эрнани, Краневиттер (Оздоев 74), Заболотный (Мак 65), Ригони
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Глебов 56, Маммана 66, Ригони 70, Набиуллин 90+2.
Судья: Кукуян Павел.
В другом матче тура «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» (2:2).
Будьте мужиками, вам что одного аккаунта мало?
в реальной жизни тоже по двум, трём паспортам живёте?
стыдно за Клоноводов!
Будьте мужиками, вам что одного аккаунта мало?
в реальной жизни тоже по двум, трём паспортам живёте?
стыдно за Клоноводов!
Недаром Славон его турнул со своего оффтопа в свое время, а Славон-мой кореш.
Мои действия ответный шаг и не с пустого места. Не увижу г...,не будет г...и от меня. Всё.
Недаром Славон его турнул со своего оффтопа в свое время, а Славон-мой кореш.
Мои действия ответный шаг и не с пустого места. Не увижу г...,не будет г...и от меня. Всё.
Да да .))
Да да .))
Чемпионат уже выигран, можно себе позволить эксперименты. Вот как то так...
Чемпионат уже выигран, можно себе позволить эксперименты. Вот как то так...
Твой собеседник - это Манго. Доля правды в его словах есть: про "лошадиную черту" на основе отдельных юзеров писать - это неуважение к торсиде ЦСКА.
Вот пример, я сам отпетый хейтер Спартака, что несложно представить, учитывая отношения коней и мяса, ну и я вчера увидел со стороны одного из них прославление патологической личности. Это ж кем надо быть, чтобы на ветке Ростова прославлять того, кто убивал людей именно в Ростовской области. Но мне хватает ума понять, что не все КБ таковы, что есть Правдин Семён, SpartakАдекват, Мэкки и прочие, к кому грязь подобного рода не липнет. Казалось бы, я сейчас должен писать, какие все спартачи плохие, Щикатиле поклоняются, кококо. Но мне хватает ума не писать этого.
Но это твой выбор, Назар, добиваться изменения отношения к нашим я не буду, решение за тобой. Я своё мнение высказал.
Твой собеседник - это Манго. Доля правды в его словах есть: про "лошадиную черту" на основе отдельных юзеров писать - это неуважение к торсиде ЦСКА.
Вот пример, я сам отпетый хейтер Спартака, что несложно представить, учитывая отношения коней и мяса, ну и я вчера увидел со стороны одного из них прославление патологической личности. Это ж кем надо быть, чтобы на ветке Ростова прославлять того, кто убивал людей именно в Ростовской области. Но мне хватает ума понять, что не все КБ таковы, что есть Правдин Семён, SpartakАдекват, Мэкки и прочие, к кому грязь подобного рода не липнет. Казалось бы, я сейчас должен писать, какие все спартачи плохие, Щикатиле поклоняются, кококо. Но мне хватает ума не писать этого.
Но это твой выбор, Назар, добиваться изменения отношения к нашим я не буду, решение за тобой. Я своё мнение высказал.
вот когда выйдут из группы и дойдут до финала -то тогда пусть рассказывает про свои планы на пятилетку, а так это все массовый трёп )))
у меня может тоже планы , Барбаросса отдыхает, но я их не озвучиваю— дабы не оказаться в посмешищах!
успехов!
вот когда выйдут из группы и дойдут до финала -то тогда пусть рассказывает про свои планы на пятилетку, а так это все массовый трёп )))
у меня может тоже планы , Барбаросса отдыхает, но я их не озвучиваю— дабы не оказаться в посмешищах!
успехов!
а не в своих. Хейтить люди просто так не пойдут , Если их команду задевают грубо,
тогда пойдут и хейтить и плеваться и поливать всяко. Ты свои тексты сегодня возьми,
что про память Анжи написал ? Тебя кто сегодня трогал ? Тормози в своих негативах ,
и к тебе вопросов не будет. Сам искуственно нарываешься на хамство....все...я вышел....
а не в своих. Хейтить люди просто так не пойдут , Если их команду задевают грубо,
тогда пойдут и хейтить и плеваться и поливать всяко. Ты свои тексты сегодня возьми,
что про память Анжи написал ? Тебя кто сегодня трогал ? Тормози в своих негативах ,
и к тебе вопросов не будет. Сам искуственно нарываешься на хамство....все...я вышел....
Я никак вспомнить не могу. Единственно то, что Слава армейский в свое время
с оффтопа своего тебя вытурил , а если тебя вытуривал свой же, стоило задуматься...
Я никак вспомнить не могу. Единственно то, что Слава армейский в свое время
с оффтопа своего тебя вытурил , а если тебя вытуривал свой же, стоило задуматься...
А раньше вообще за рамки заезжал......если ростовские твои тексты
вспомнят давнишние, ты из ЧС от них вылезать не будешь....Эй, я к Ростову
не примазался. я вообще то там был раз ..надцать, в командировки ездил,
и отдыхать тоже, эт о сутки езды от Махачкалы...ты то что о них речь ведешь ?
ты свои комменты вспомни,что ты им писал. Если базаришь, напиши, кто у нас
хейтеры, если пишешь, что в любой. Напиши четко по персонам , кто на ваши ветки
заходит и спецом начинает троллить ваших и поливать. Конкретно по персонам.
Когда питерские троллили Ростов ? А теперь зайди и почитай , углубись в комменты,
мне по фиг любой тролль, если он не задевает нашу команду и нас лично.
Вон Литейный нам гадостей не пишет, так с чего к нему будут вопросы какие.
А кто пишет, тот так же получает в ответ . И еще раз тебе повторю,
есть Ваня Лучший, есть Петр армеец, вот с ними я общаюсь, с ними понимание есть,
для меня они болелы ЦСКА со стажем, тебе объяснять бесполезно, через строки читаешь.
А раньше вообще за рамки заезжал......если ростовские твои тексты
вспомнят давнишние, ты из ЧС от них вылезать не будешь....Эй, я к Ростову
не примазался. я вообще то там был раз ..надцать, в командировки ездил,
и отдыхать тоже, эт о сутки езды от Махачкалы...ты то что о них речь ведешь ?
ты свои комменты вспомни,что ты им писал. Если базаришь, напиши, кто у нас
хейтеры, если пишешь, что в любой. Напиши четко по персонам , кто на ваши ветки
заходит и спецом начинает троллить ваших и поливать. Конкретно по персонам.
Когда питерские троллили Ростов ? А теперь зайди и почитай , углубись в комменты,
мне по фиг любой тролль, если он не задевает нашу команду и нас лично.
Вон Литейный нам гадостей не пишет, так с чего к нему будут вопросы какие.
А кто пишет, тот так же получает в ответ . И еще раз тебе повторю,
есть Ваня Лучший, есть Петр армеец, вот с ними я общаюсь, с ними понимание есть,
для меня они болелы ЦСКА со стажем, тебе объяснять бесполезно, через строки читаешь.
От московских мы видим только тухленькие победы с пенальти в ПЛ да унижения с антирекордами в Европе...
От московских мы видим только тухленькие победы с пенальти в ПЛ да унижения с антирекордами в Европе...
в это время твои глаза где были ? Вот ваше двуличие.
Конных троллей . У меня приоритетов нет, хороший человек,
всегда поддержу, если гнилой, то пусть и получает за свое гнилье.
в это время твои глаза где были ? Вот ваше двуличие.
Конных троллей . У меня приоритетов нет, хороший человек,
всегда поддержу, если гнилой, то пусть и получает за свое гнилье.