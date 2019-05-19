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Очередное поражение «Реала» и другие результаты 38-го тура Ла Лиги

19 мая 2019, 21:32

Завершились матчи 38-го тура чемпионата Испании.

«Реал» - «Бетис» 0:2
Голы: Морон Гарсия 61, Хесе 75

«Эйбар» - «Барселона» - 2:2
Голы: Кукурелья 20, де Бласис 45 - Лионель Месси 31, Лионель Месси 32

«Леванте» - «Атлетико» 2:2
Голы: Кабако 6, Марти 36 - Родри Эрнандес 68, Камельо 79

«Эспаньол» - «Реал Сосьедад» 2:0
Голы: Росалес 58, У Лэй 65

«Вальядолид» - «Валенсия» 0:2
Голы: Солер 36, Родриго 52

«Хетафе» - «Вильярреал» 2:2
Голы: Портильо 13, Максимович 76 - Иборра 44, Морено 87

«Севилья» - «Атлетик» 2:0
Голы: Бен-Йеддер 44, Мунир 90

«Алавес» - «Жирона» 2:1
Голы: Вакасо 40, Кальери 83 - Порту 86

«Уэска» - «Леганес» 2:1
Голы: Мантовани 55, Мантовани 83 - Мантовани 39 (автогол)

«Сельта» - «Райо Вальекано» 2:2
Голы: Аспас 82 (пенальти), Аспас 90 - Эмбарба 29 (пенальти), Медран 71

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Все комментарии
Барсамания1988
Барсамания1988
   489 / 843
вчера в 23:15
Ничего нового, аутсайдер из мадрида стабильно неудачен.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
вчера в 02:10
Жаль Хетафе почти весь сезон в ЛЧ держались но упустили свой шанс. Больше такого может и не быть. Эспанол как я понемаю в ЛЕ попал? Молодцы. Это для них большой успех. Вырвали путевку у Сосеьдада в очном матче 👍
112910415
112910415
   440 / 843
19 мая в 23:49
Реал на верном пути!
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