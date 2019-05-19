Очередное поражение «Реала» и другие результаты 38-го тура Ла Лиги

Завершились матчи 38-го тура чемпионата Испании.
«Реал» - «Бетис» 0:2
Голы: Морон Гарсия 61, Хесе 75
«Эйбар» - «Барселона» - 2:2
Голы: Кукурелья 20, де Бласис 45 - Лионель Месси 31, Лионель Месси 32
«Леванте» - «Атлетико» 2:2
Голы: Кабако 6, Марти 36 - Родри Эрнандес 68, Камельо 79
«Эспаньол» - «Реал Сосьедад» 2:0
Голы: Росалес 58, У Лэй 65
«Вальядолид» - «Валенсия» 0:2
Голы: Солер 36, Родриго 52
«Хетафе» - «Вильярреал» 2:2
Голы: Портильо 13, Максимович 76 - Иборра 44, Морено 87
«Севилья» - «Атлетик» 2:0
Голы: Бен-Йеддер 44, Мунир 90
«Алавес» - «Жирона» 2:1
Голы: Вакасо 40, Кальери 83 - Порту 86
«Уэска» - «Леганес» 2:1
Голы: Мантовани 55, Мантовани 83 - Мантовани 39 (автогол)
«Сельта» - «Райо Вальекано» 2:2
Голы: Аспас 82 (пенальти), Аспас 90 - Эмбарба 29 (пенальти), Медран 71