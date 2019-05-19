«Ювентус» и «Аталанта» обменялись голами

19 мая 2019, 23:27

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Ювентус» и «Аталанта» не выявили сильнейшего.

У «Юве» 90 очков и первое место. Клуб из Бергамо набирает 66 очков и становится третьим, однако перед последним туром на 2 путевки в ЛЧ претендуют 4 команды.

Турин, стадион «Альянц Стэдиум».

«Ювентус» - «Аталанта» - 1:1 (0:1)

Голы: Манджукич 80 - Иличич 33

«Ювентус»: Щесны, Сандро (Бернардески 46), Бонуччи, Барцальи (Манджукич 61), Канселу, Куадрадо, Пьянич, Джан, Матюиди (Кин 85), Дибала, Криштиану Роналду

Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

«Аталанта»: Голлини, Масиелло, Джимсити, де Рон, Хатебур, Кастань, Госенс (Манчини 62), Фройлер, Иличич (Бэрроу 78), Гомес (Пашалич 74), Сапата

Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Сандро 14, Хатебур 28, Криштиану Роналду 45+3, Матюиди 70.

Удаление: Бернардески 90+2.

Судья: Рокки Джанлука.

В другом матче тура «Милан» переиграл «Фрозиноне».