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«Ювентус» и «Аталанта» обменялись голами

19 мая 2019, 23:27
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Ювентус» и «Аталанта» не выявили сильнейшего.

У «Юве» 90 очков и первое место. Клуб из Бергамо набирает 66 очков и становится третьим, однако перед последним туром на 2 путевки в ЛЧ претендуют 4 команды.

Турин, стадион «Альянц Стэдиум».

«Ювентус» - «Аталанта» - 1:1 (0:1)
Голы: Манджукич 80 - Иличич 33

«Ювентус»: Щесны, Сандро (Бернардески 46), Бонуччи, Барцальи (Манджукич 61), Канселу, Куадрадо, Пьянич, Джан, Матюиди (Кин 85), Дибала, Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

«Аталанта»: Голлини, Масиелло, Джимсити, де Рон, Хатебур, Кастань, Госенс (Манчини 62), Фройлер, Иличич (Бэрроу 78), Гомес (Пашалич 74), Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Сандро 14, Хатебур 28, Криштиану Роналду 45+3, Матюиди 70.

Удаление: Бернардески 90+2.

Судья: Рокки Джанлука.

В другом матче тура «Милан» переиграл «Фрозиноне».

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Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил BARCDJIN
   20 / 840
вчера в 19:35
Проздровляю АВЕНТУС!
сибопа
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Bеликий Князь
   103 / 840
20 мая в 23:33
https://www.youtube.com/watch?v=b7Dnr6mzYug
Проздровляю АВЕНТУС!
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   20 / 840
20 мая в 20:57
juvenale
juvenale ответил Семак иди сюда
   65 / 840
20 мая в 18:30
Аталанта в этом сезоне в квалификации ЛЕ играли, помню Сараево обыграли то ли 8:0 то ли 6:0 но до группы не добрались.
у тебя неверные данные
juvenale
juvenale ответил Nickolai S
   65 / 840
20 мая в 18:28
Божечки творожечки. То, как подсуживают старухе видят все, даже незрячие. Но не князь))
твое г выносим каждый сезоне в двух матча,мазохисты болеют за п-ку только...ваш уровень даже не днепр...вы позор кальчо
juvenale
juvenale ответил Nickolai S
   65 / 840
20 мая в 18:27
Рукалицо. Я опять тебе что-то должен доказывать, юноша? Пройди ну хотя бы на understat и лососни вместе со своей любимой старухой.
    Чемпионский Клык 7
    Чемпионский Клык 7 ответил Jeck Denielse
       300 / 840
    20 мая в 14:00
    14 МАЯ 2017, 08:59 "Аталанта впервые за 27 лет сыграет в еврокубках В 36-м туре Серии А Аталанта разошлась миром с Миланом (1:1). Этого оказалось достаточно для того, чтобы гарантировать участие в еврокубках в следующем сезоне. Бергамаски за 2 тура до конца чемпионата опережают команду Винченцо Монтеллы на 6 пунктов, но имеют преимущество по личным встречам. Таким образом, Аталанта финиширует как минимум пятой, что дает ей право на игру в групповом этапе ЛЕ. Предстоящая игра в еврокубках станет для команды первой с 1990 года." Врут ???...так и знал...)))..никому верить нельзя...
    Два года подряд Бергамо прихватывает на клыка в Европе. Ищи достоверную инфу.
    Семак иди сюда
    Семак иди сюда ответил Jeck Denielse
       234 / 840
    20 мая в 11:18
    14 МАЯ 2017, 08:59 "Аталанта впервые за 27 лет сыграет в еврокубках В 36-м туре Серии А Аталанта разошлась миром с Миланом (1:1). Этого оказалось достаточно для того, чтобы гарантировать участие в еврокубках в следующем сезоне. Бергамаски за 2 тура до конца чемпионата опережают команду Винченцо Монтеллы на 6 пунктов, но имеют преимущество по личным встречам. Таким образом, Аталанта финиширует как минимум пятой, что дает ей право на игру в групповом этапе ЛЕ. Предстоящая игра в еврокубках станет для команды первой с 1990 года." Врут ???...так и знал...)))..никому верить нельзя...
    Аталанта в этом сезоне в квалификации ЛЕ играли, помню Сараево обыграли то ли 8:0 то ли 6:0 но до группы не добрались.
    Гавриленко
    Гавриленко ответил FILL3286
       35 / 840
    20 мая в 10:53
    И те и другие ВОРЫ((((((

    НЫТЬ
    Sergey Z
    Sergey Z
       146 / 840
    20 мая в 10:24
    Взаимовыгодная ничейка.
    Шуnя771
    Шуnя771
       51 / 840
    20 мая в 09:06
    Значит так надо)
    FILL3286
    FILL3286
       19 / 840
    20 мая в 08:13
    авентус как и наш зенит - два уникума)))аххах хахха хаххах аххахх
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Jeck Denielse
       12 / 840
    20 мая в 07:41
    Нет, не врут. Так я думал, что ты пишешь, мол, они никогда вообще в ЕК не были)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Scuderia Ferrari
       4 / 840
    20 мая в 07:35
    Недавно в плей-офф ЛЕ играли, проиграли Боруссии Дортмунд. Сезон не помню.
    14 МАЯ 2017, 08:59
    "Аталанта впервые за 27 лет сыграет в еврокубках
    В 36-м туре Серии А Аталанта разошлась миром с Миланом (1:1). Этого оказалось достаточно для того, чтобы гарантировать участие в еврокубках в следующем сезоне.

    Бергамаски за 2 тура до конца чемпионата опережают команду Винченцо Монтеллы на 6 пунктов, но имеют преимущество по личным встречам. Таким образом, Аталанта финиширует как минимум пятой, что дает ей право на игру в групповом этапе ЛЕ.

    Предстоящая игра в еврокубках станет для команды первой с 1990 года."

    Врут ???...так и знал...)))..никому верить нельзя...
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Jeck Denielse
       12 / 840
    20 мая в 07:14
    Недавно в плей-офф ЛЕ играли, проиграли Боруссии Дортмунд. Сезон не помню.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 840
    20 мая в 06:41
    Аталанту - самую забивную команду Италии - в ЛЧ...
    За 27 лет ни разу в еврокубках - а тут сразу в ЛЧ....
    Tony Sly
    Tony Sly
       540 / 840
    20 мая в 06:30
    Милан мимо ЛЧ. Здорово. Пускай дальше возрождаются.
    ДАША Д
    ДАША Д
       164 / 840
    20 мая в 06:10
    Ювентус уже отдыхает.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       27 / 840
    20 мая в 05:58
    Югослпвы рулят...
    barc-f.
    barc-f.
       522 / 840
    20 мая в 05:22
    Играли два...)
    cska plus
    cska plus
       3 / 840
    20 мая в 05:10
    Наказали Милан.
    Гавроша
    Гавроша ответил Шишанутый
       21 / 840
    20 мая в 03:40
    Результат который устроил всех. Атланта в последней туре в домашней матче оформит путевку в ЛЧ и осчаливит своих болелов!
    Тебя устроило что роналду не забил?
    ОПС
    ОПС
       219 / 840
    20 мая в 03:10
    Никому уже ничего не надо в конце сезона.
    LinkReal
    LinkReal
    20 мая в 02:54
    "Будем биться за тренера" или все что нужно знать об отношении команды к тренеру. Олег себя изжил, его цикл в клубе завершен. Спасибо за вату и удачи!)
    Шишанутый
    Шишанутый
       13 / 840
    20 мая в 01:47
    Результат который устроил всех. Атланта в последней туре в домашней матче оформит путевку в ЛЧ и осчаливит своих болелов!
    zubila
    zubila ответил bsww
       450 / 840
    20 мая в 01:03
    Тащемта нет никаких гарантий что Милан не 79ется со СПАЛом от слова СОВСЕМ
    EAGuar As
    EAGuar As
       40 / 840
    20 мая в 00:21
    И ничья хорошо .
    mangoх12
    mangoх12
       26 / 840
    20 мая в 00:18
    как перестали заряжать судеек ,так пошли сплошные отскоки- ничеки да поражения.даже от середняков.. Вот вся кабинетность и вылезла
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь ответил Nickolai S
       20 / 840
    20 мая в 00:14
    Божечки творожечки. То, как подсуживают старухе видят все, даже незрячие. Но не князь))
    Аха-ха), вот именно, как раз только незрячие и видят. Потому что слушают байки завистливых хейтеров типа тебя. Аха-ха)
    Nickolai S
    Nickolai S ответил Bеликий Князь
       194 / 840
    20 мая в 00:12
    Если объективно, то судьи уже три года к ряду искусственно создают интригу, вытягивая помойку в сложных матчах. Так что ты бы про админресурс молчал.
    Божечки творожечки. То, как подсуживают старухе видят все, даже незрячие. Но не князь))
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