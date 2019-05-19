«Ювентус» и «Аталанта» обменялись голами

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Ювентус» и «Аталанта» не выявили сильнейшего.
У «Юве» 90 очков и первое место. Клуб из Бергамо набирает 66 очков и становится третьим, однако перед последним туром на 2 путевки в ЛЧ претендуют 4 команды.
Турин, стадион «Альянц Стэдиум».
«Ювентус» - «Аталанта» - 1:1 (0:1)
Голы: Манджукич 80 - Иличич 33
«Ювентус»: Щесны, Сандро (Бернардески 46), Бонуччи, Барцальи (Манджукич 61), Канселу, Куадрадо, Пьянич, Джан, Матюиди (Кин 85), Дибала, Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
«Аталанта»: Голлини, Масиелло, Джимсити, де Рон, Хатебур, Кастань, Госенс (Манчини 62), Фройлер, Иличич (Бэрроу 78), Гомес (Пашалич 74), Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
Предупреждения: Сандро 14, Хатебур 28, Криштиану Роналду 45+3, Матюиди 70.
Удаление: Бернардески 90+2.
Судья: Рокки Джанлука.
В другом матче тура «Милан» переиграл «Фрозиноне».
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"Аталанта впервые за 27 лет сыграет в еврокубках
В 36-м туре Серии А Аталанта разошлась миром с Миланом (1:1). Этого оказалось достаточно для того, чтобы гарантировать участие в еврокубках в следующем сезоне.
Бергамаски за 2 тура до конца чемпионата опережают команду Винченцо Монтеллы на 6 пунктов, но имеют преимущество по личным встречам. Таким образом, Аталанта финиширует как минимум пятой, что дает ей право на игру в групповом этапе ЛЕ.
Предстоящая игра в еврокубках станет для команды первой с 1990 года."
Врут ???...так и знал...)))..никому верить нельзя...
"Аталанта впервые за 27 лет сыграет в еврокубках
В 36-м туре Серии А Аталанта разошлась миром с Миланом (1:1). Этого оказалось достаточно для того, чтобы гарантировать участие в еврокубках в следующем сезоне.
Бергамаски за 2 тура до конца чемпионата опережают команду Винченцо Монтеллы на 6 пунктов, но имеют преимущество по личным встречам. Таким образом, Аталанта финиширует как минимум пятой, что дает ей право на игру в групповом этапе ЛЕ.
Предстоящая игра в еврокубках станет для команды первой с 1990 года."
Врут ???...так и знал...)))..никому верить нельзя...
За 27 лет ни разу в еврокубках - а тут сразу в ЛЧ....
За 27 лет ни разу в еврокубках - а тут сразу в ЛЧ....