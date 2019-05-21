Роналду: «Нет предела достижениям, пока твоя мечта жива»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своём Instagram прокомментировал полученную им награду лучшему футболисту сезона в чемпионате Италии.
Чемпион Англии, Испании и Италии... Лучший игрок в Англии, Испании и Италии... Нет предела достижениям, пока мечта жива!
Не то что игрок одной команды, на которого все играют и проигрывают)
Не то что игрок одной команды, на которого все играют и проигрывают)
"я стар, я очень стар, я супер стар"
"дорогой Криштиану Роналду слушает"
"я стар, я очень стар, я супер стар"
"дорогой Криштиану Роналду слушает"