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Роналду: «Нет предела достижениям, пока твоя мечта жива»

21 мая 2019, 02:11

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своём Instagram прокомментировал полученную им награду лучшему футболисту сезона в чемпионате Италии.

Чемпион Англии, Испании и Италии... Лучший игрок в Англии, Испании и Италии... Нет предела достижениям, пока мечта жива!

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon ответил Артур Бертон
   134 / 857
вчера в 08:55
Игрок одной команды? Тотти тоже игрок одной команды, Дзанетти тоже игрок одной команды, Рауль тоже игрок одной команды. И?
Рауль не только в Реале поиграл)
рус фан
рус фан
   276 / 857
21 мая в 22:57
Криштиану показал неплохой футбол в Сериале, но он может и лучше, если Юве усилит среднюю линию, то в ЛЧ будет гораздо больше шансов.
RedRedTeam
RedRedTeam
21 мая в 19:02
«Нет предела достижениям, пока твоя мечта жива» - лишь бы судьи и кабинеты помогали.
Артур Бертон
Артур Бертон ответил Don trambon
   238 / 857
21 мая в 12:39
Молодец, лучший. Не то что игрок одной команды, на которого все играют и проигрывают)
Игрок одной команды? Тотти тоже игрок одной команды, Дзанетти тоже игрок одной команды, Рауль тоже игрок одной команды. И?
счет 7-0
счет 7-0
   86 / 857
21 мая в 11:43
Неужели мечта о пенсии?
Шишанутый
Шишанутый ответил Alex12357
   22 / 857
21 мая в 10:46
У тех кто сильно много произносит своё-Я- и провозглашает себя при любом удобном случае -ВЕК -КОРОТКИЙ-запомни это!!!
И это говорит фанат Неймара. Ору!)))
Don trambon
Don trambon
   134 / 857
21 мая в 10:20
Молодец, лучший.

Не то что игрок одной команды, на которого все играют и проигрывают)
mihaluch
mihaluch
   55 / 857
21 мая в 08:09
Роналду конечно гениальный игрок, но время уходит.
Alex12357
Alex12357
   362 / 857
21 мая в 07:45
У тех кто сильно много произносит своё-Я- и провозглашает себя при любом удобном случае -ВЕК -КОРОТКИЙ-запомни это!!!
Волгодон № 2
Волгодон № 2
   831 / 857
21 мая в 07:32
Уже можно как про Брежнева анекдоты про него рассказывать.
"я стар, я очень стар, я супер стар"
"дорогой Криштиану Роналду слушает"
weinmar
weinmar
   306 / 857
21 мая в 07:22
Был бы еще скромным, вообще было бы хорошо!
Никита Бычков
Никита Бычков
   558 / 857
21 мая в 07:19
Да пусть будет в японии кататаре да хоть северной корее в его возрасте уже не стыдно везде будет лучшим, не то что недомерок как из испании выежает 4:0 получает, про аргентину молчу
ilyafrom
ilyafrom
   108 / 857
21 мая в 06:50
Скоро будет лучшим в Китае или Японии или Катаре
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   232 / 857
21 мая в 02:51
позер и далеко не лучгший
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