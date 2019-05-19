Юбиляры. Пирло и Форлан от «А» до «Я»

19 мая 2019, 16:30

Сегодня отмечают свои 40-е дни рождения два больших футболиста – Андреа Пирло и Диего Форлан. «Соккер.ру» выступает с объединенными поздравлениями в адрес легенд!

«Архитектор» (Пирло). Одно из прозвищ Пирло, так его прозвали за умение создавать игру на футбольном поле – от фундамента до орнаментов. Не менее красноречивы другие прозвища Андреа: «Гений», «Профессор», «Маэстро».

Борода (Пирло). «Борода Пирло» - это тест на возраст футбольного болельщика. В последние лет десять карьеры итальянец носил на лице символ мудрости, добавивший ему брутальности. А вы помните Андреа гладко выбритым?

Andrea Pirlo without a beard isn't Andrea Pirlo. pic.twitter.com/NF621MTohS — ODDSbible (@ODDSbible) 11 октября 2015 г.

«Ведьмак» (Форлан). Прозвище Форлана – «Качавача» («Cachavacha»), эту кличку Диего получил за внешнее сходство с персонажем популярного в свое время в Аргентине мультфильма «Ведьма Качавача» («La bruja Cachavacha»). Если адаптировать к нашим реалиям, то Диего можно называть «Ведьмаком».

La famosa bruja cachavacha existe, la pregunta es.. sera la misma que la bruja cifilina? Mmm para pensarlo ! pic.twitter.com/men1duCV — yuli romano (@yuliromano) 6 июля 2012 г.

Гонконг (Форлан). Последнее футбольное пристанище Диего – клуб «Китчи» из Гонконга. В начале прошлого года Диего присоединился к этой команде, забил 6 голов в 12 матчах и выиграл чемпионский титул. 13 мая прошлого года Форлан провел последний матч за «Китчи» и с тех пор на поле в официальных турнирах больше не выходил.

Друг (Пирло). Джанлуиджи Буффон считает Андреа Пирло своим другом и будет уместно вспомнить здесь прощальное письмо Джиджи на уход Андреа из «Ювентуса»: «Люди используют разные слова, чтобы обратиться к тебе при прощании, я же предпочту выразить все, через что мы прошли, лишь одним словом. Это слово – Друг. Это самое дорогое и лучшее слово из когда-либо придуманных. Быть другом – это лучшее, что один человек может сделать для другого».

Еврокубки (Пирло + Форлан). Тут итальянец даст фору уругвайцу, ведь на счету Андреа две победы в Лиге чемпионов и два Суперкубка УЕФА в составе «Милана», но и Форлан побеждал в турнирах под эгидой УЕФА . Диего в 2010 году выиграл Лигу Европы и Суперкубок вместе с «Атлетико».

Жестянщик (Пирло). Скромный слесарь-жестянщик из Ломбардии Луиджи Пирло мог только мечтать о такой славе одного из своих сыновей, при этом если бы ему заранее сказали, что один из его отпрысков станет футбольной знаменитостью и выиграет чемпионат мира, то Луиджи поставил бы на Ивана, который считался гораздо талантливее Андреа, был королем футбола в дворах Брешии.

«Золотая бутса» (Форлан). Уругвайский форвард дважды в карьере становился обладателем «Золотой бутсы». Впервые престижная награда покорилась Диего в сезоне 2004/05, когда он выступал за «Вильярреал»: Форлан забил 25 голов в Ла Лиге, награду поделил с Тьерри Анри. Четыре года спустя Диего отметился 32 мячами в матчах чемпионата Испании в составе «Атлетико» и стал обладателем трофея в одиночку.

«Интернационале» (Пирло + Форлан). Есть один клуб, за который играли оба сегодняшних юбиляра – это миланский «Интер». Пирло и Форлан защищали цвета «нерадзурри» с разницей в 10 лет, для обоих это был неудачный период в карьере. Андреа попал в «Интер», за который болела вся его семья и он сам, в 18 лет, но раскрыться ему суждено было несколькими годами позже в другом миланском клубе. Диего стал «нерадзурри» уже в зрелом возрасте после успехов в «Атлетико», но «Интер» в год дебюта уругвайца сменил трех тренеров, а Форлан, забивший 2 гола в 20 матчах, расторг контракт с итальянским клубом и покинул Европу.

Книга (Пирло). Диего Форлан пока не написал автобиографию, а вот книгу Андреа Пирло читали и рекомендуем вам. «Думаю – следовательно, играю», - так озаглавил свой печатный труд думающий футболист.

Лучший игрок чемпионата мира (Форлан). Чемпионат мира проходит раз в четыре года, и это самый престижный футбольный турнир в мире. Получить «Золотой мяч» мундиаля – это огромная честь. Диего Форлану удалось завоевать эту награду в 2010 году. Только оцените, в какой компании уругваец: Джузеппе Меацца, Ференц Пушкаш, Пеле, Йохан Кройф, Бобби Чарльтон, Диего Марадона, Ромарио, Роналдо, Оливер Кан и Зинедин Зидан получали награду до Форлана, а после него – Лионель Месси и Лука Модрич.

(Пирло). Румынский тренер, известный по работе с донецким «Шахтером» и петербургским «Зенитом», стал первым, кто в полной мере оценил талант Пирло. Именно при Луческу Андреа в 14 лет начал привлекаться к тренировкам с главной командой «Брешиа», а в 16 уже дебютировал за основу.

«Нанси» (Форлан). Этот французский клуб мог стать первым в европейской карьере Форлана, однако таланты 16-летнего Диего не впечатлили тренеров этой команды, и в следующий раз Диего пересек океан через шесть лет, когда его пригласил в «Манчестер Юнайтед» сам сэр Алекс Фергюсон.

Пас (Пирло и Форлан). Еще одна забавная параллель между юбилярами. Пирло – признанный магистр паса, это его главный инструмент на футбольном поле, но и Диего, несмотря на многочисленные голы, главным в своей жизни сделал Пас. Пас Кардосо – так зовут законную супругу Форлана, пара обвенчалась в 2013 году.

Смешная фамилия (Пирло). Фамилия Андреа по-итальянски созвучна со словом «pirla», самый мягкий перевод которого – идиот, а так часто используется для непечатного обозначения мужского полового органа. Как видите, это не помешало Андреа добиться успеха.

Теннис (Форлан и Пирло). Футбол не единственная страсть Пирло и Форлана, любопытно, что родившиеся в один день футболисты увлекаются теннисом, причем Диего всерьез размахивал ракеткой в юности и подавал большие надежды, пока не сосредоточился на футболе, а Андреа стал играть в сознательном возрасте и был грозой теннисных турниров с одноклубниками в «Милане» и «Ювентусе».

Футбол в крови (Форлан). Диего на роду было написано: «футболист». Его отец Пабло Форлан защищал цвета сборной Уругвая на ЧМ -1966 и ЧМ -1974, дед по материнской линии Хуан Карлос Корассо сделал себе имя в Аргентине, а в середине XX века тренировал сборную Уругвая. Известные аргентинские футболисты Хосе Омар Пасториса и Рикардо Бочини приходятся Форлану дядьками, последний – чемпион мира 1986 года.

Чемпионы (Пирло и Форлан). Пирло – шестикратный обладатель Скудетто, причем становился чемпионом Италии в составах двух клубов – «Милана» и «Ювентуса», Форлан может похвастаться чемпионскими титулами в Англии ( МЮ ), Уругвае («Пеньяроль») и Гонконге («Китчи»).

Штрафные (Пирло и Форлан). Оба юбиляра зарекомендовали себя мастерами стандартных положений, хотя и пользовались различной техникой. И Андреа, и Диего забивали прямыми ударами со штрафных на чемпионатах мира, оба не утратили этот навык до последних дней карьеры.

ЮНИСЕФ (Форлан). Когда Форлану было 10 лет, его сестра Алехандра попала в серьезную аварию, с тех пор она прикована к инвалидному креслу. Эта история оказала серьезное влияние на Диего: во-первых, он не устает восхищаться силой духа и жизнерадостностью своей сестры, которая ведет активный образ жизни, несмотря на свое положение. Во-вторых, у Форлана сформировалось обостренное социальное чувство: он является послом ЮНИСЕФ , участвует во многих проектах и даже организовал собственный фонд.

«Я поспал после обеда 9 июля 2006 года, потом поиграл в PlayStation, а вечером выиграл чемпионат мира», - этой цитатой Пирло закрываем выпуск «Азбуки жизни», посвященный двум знаменитым юбилярам. С днем рождения, с 40-летием, Андреа и Диего!