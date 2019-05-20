Остановите, Бэйлу надо выйти!

20 мая 2019, 18:30

Бэйлу и «Реалу» дальше не по пути – это ясно как день, но Гарет упирается и даже включает в свой репертуар элементы шантажа. «Соккер.ру» в шоке от такого поведения.

Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно, хотя «хейтеры» «Реала» - а таких во все времена было немало, от души посмеются над Гаретом Бэйлом и найдут в поведении валлийца следы мадридского воспитания. А грустно из-за того, во что превратился один из сильнейших футболистов своего поколения. Есть все основания считать, что мы присутствуем при начале конца карьеры Бэйла, хотя ему всего лишь 29 лет.

Шесть сезонов в «Королевском клубе» прошли для Гарета так быстро, что он даже не успел толком выучить испанский язык, хотя его друзья утверждают, что на самом деле валлиец умеет говорить по-испански, просто стесняется делать это на публике. Бэйл забивал победные голы в двух финалах Лиги чемпионов – против «Атлетико» и «Ливерпуля», благодаря его феноменальному забегу «Реал» выиграл финал Кубка Короля у «Барселоны» в 2014-м, а в общей сложности Бэйл наколотил 102 мяча в футболке «сливочных». Но своим парнем так и не стал.

И дело даже не в травмах, хотя именно они скомкали карьеру Гарета и не дали ему раскрыться в полной мере со спортивной точки зрения. Но главная проблема в характере и менталитете Бэйла, который оказался не мужем, но мальчиком с большим самомнением и с жирными тараканами в голове. Если Криштиану Роналду мог позволить себе оставаться обособленным звеном на футбольном поле, что компенсировал россыпью результативных действий, то Гарет бежит «пристежным» не только во время матчей, он и в раздевалке сам по себе, а такое себе не позволял даже Роналду.

Бэйл не был плохим партнером, который всех раздражает и лезет на рожон, валлиец соблюдал формальности, но странно, когда у тебя за шесть лет отношения со всеми в команде остались на уровне «Привет – пока» и диалогов на тему футбола. Если, конечно, собеседнику по силам поддержать разговор на английском. Опять же, играй при всем при этом Бэйл на уровне Месси и забивай каждый сезон по 50 голов, его бы любили даже таким, но сегодняшний Гарет – дутый персонаж, который несет себя, словно он великий футболист, а на деле – середнячок по меркам «Королевского клуба».

Валлийца грызла зависть, когда главной звездой «Реала» был Роналду, ему самому хотелось быть ближе к звездам, но в сезоне после ухода Криштиану Бэйл забил 14 голов, а «сливочные» провалились на всех фронтах. Летом Гарету исполнится 30 лет, и он уже давно не разрывает вражеские обороны, а бьет по воротам через раз просто позорно. Трудно припомнить, когда в последний раз Бэйл на протяжении нескольких недель держал топ-форму. У него бывают всплески, но они точно того не стоят.

Содержание Бэйла обходится «Реалу» примерно в 30 миллионов евро, за вычетом налогов вингер получает 17 миллионов евро, и у него осталось еще три года по контракту. Мы вернемся к этим цифрам. А пока скажем, что Гарет не выходил на поле с 28 апреля, когда провел полный матч против «Райо Вальекано». Также стоит напомнить, что Зидан хотел расстаться с Бэйлом еще по итогам прошлого сезона и обновить команду, не затрагивая фигуру Криштиану Роналду, но Флорентино Перес придерживался диаметрально противоположной точки зрения, в итоге, Зидан и Роналду покинули «Сантьяго Бернабеу», а Бэйл остался. Видимо, остался, чтобы доказать, как чертовски прав был Зизу еще год назад.

По ходу сезона были случаи, когда травмированный Бэйл уезжал со стадиона до завершения матча «Реала», игнорировал болельщиков или проявлял неуважение к партнерам, но апофеоз случился после игры с «Бетисом». Гарет устроил истерику в раздевалке, сначала бурно выражал недовольство своим положением, а закончил такими словами:

У меня еще три года по контракту. Если они хотят, чтобы я куда-то ушел, пусть платят мне 17 миллионов евро за каждый год. Иначе я останусь. И мне плевать, если все это время придется играть в гольф.

Как вы понимаете, Бэйл не думает о спортивных вершинах, его не волнует возможность реабилитации карьеры где-нибудь в АПЛ , Гарет не хочет упускать деньги по контракту с «Реалом», вероятно, понимая, что накануне 30-летия, с такой историей болезни и в нынешнем состоянии такой контракт ему больше никто не предложит. Конечно, не исключено, что Гарет одумается, и ему даже будет стыдно за эти слова, но очевидно, что «Реалу» с Бэйлом дальше не по пути. Зидан пока не дал однозначного комментария по Гарету, хотя свое отношение француз и так выразил, не включив Бэйла в заявку на несколько матчей. А вот реплика Зизу:

Я двигаюсь день за днем и принимаю решения, которые необходимы. Есть то, что мне не нравится и не подходит, я пытаюсь это изменить, но не всегда получается. Понимаю, что такая ситуация трудна для игрока, который много выиграл здесь, но я действую в интересах «Реала». Посмотрим, останется Бэйл или нет. Я не знаю, что произойдет, честно. Глупо отрицать, что в последнее время я рассчитывал на других игроков, вы сами видели.

У Гарета, похоже, действительно не осталось ни единого крючка, чтобы зацепиться в Мадриде. Футбольные качества под сомнением из-за большого количества травм, вес в коллективе за шесть лет завоевать так и не удалось, Зидан не верит в Бэйла, болельщики считают, что Гарет не предан клубу, и это тоже проблема. Играть в гольф и получать королевскую зарплату? Бэйл не потянет войну с «Реалом», на начало которой он намекнул своей смелой фразой. Конечно, огромный оклад футболиста, частые травмы и репутация станут проблемой при поисках нового клуба, но это уже работа агентов: нужно торговаться, искать компромиссы и договариваться. Ясно одно: «Реалу» такой Бэйл не нужен, от него нужно избавляться.