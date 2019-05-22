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Стерлинг готов в свободное от футбола время бороться с расизмом

сегодня, 10:26

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признался, что готов в свое свободное время уделять внимание проблемам расизма в АПЛ.

У вас недостаточно времени, чтобы с кем-то разговаривать или обсуждать на улице, если вы тренируетесь каждый день и каждые три дня проводите игры. 

Но, конечно, в свободное от работы время и в выходные дни, если я смогу поговорить с людьми из Федерации футбола Англии и АПЛ, чтобы обсудить вопросы борьбы с расизмом, то я с радостью воспользуюсь этой возможностью. 

Недавно Стерлинг получил награду за борьбу с расизмом.

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Все комментарии
allemz
allemz
   56 / 834
сегодня в 10:30
Вот это понимаю, голоден до трофеев
Ахах)
Albasin
Albasin
   16 / 834
сегодня в 10:29
Стерлинг наверняка не знает, что такое расизм.
cska plus
cska plus
   3 / 834
сегодня в 10:27
Приедь в тарасовку, там много твоих собратье-зулусов.
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