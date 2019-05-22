Стерлинг готов в свободное от футбола время бороться с расизмом

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признался, что готов в свое свободное время уделять внимание проблемам расизма в АПЛ.
У вас недостаточно времени, чтобы с кем-то разговаривать или обсуждать на улице, если вы тренируетесь каждый день и каждые три дня проводите игры.
Но, конечно, в свободное от работы время и в выходные дни, если я смогу поговорить с людьми из Федерации футбола Англии и АПЛ, чтобы обсудить вопросы борьбы с расизмом, то я с радостью воспользуюсь этой возможностью.
Недавно Стерлинг получил награду за борьбу с расизмом.
Ахах)
Ахах)