Стерлинг готов в свободное от футбола время бороться с расизмом

Вингер «Манчестер Сити» признался, что готов в свое свободное время уделять внимание проблемам расизма в АПЛ .

У вас недостаточно времени, чтобы с кем-то разговаривать или обсуждать на улице, если вы тренируетесь каждый день и каждые три дня проводите игры.