ГлавнаяНовости

Стерлинг призвал снимать с клубов 9 очков за проявление расизма от фанатов

23 апреля 2019, 14:46

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считает, что клубы необходимо более серьезно наказывать за проявление расизма со стороны болельщиков.

Наказания должны быть более суровыми. Деньги не причиняют вреда богатым клубам и футбольным ассоциациям. Поэтому я бы призвал к автоматическому снятию девяти очков за расистские оскорбления.

Звучит сурово, но какой болельщик рискнет оскорблять на расовой почве, если это может привести к вылету его команды или лишению шансов на титул?

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Стерлинг получил награду за борьбу с расизмом
26 апреля ФотоКомментарии17
Футболисты АПЛ бойкотируют соцсети в рамках борьбы с расизмом
18 апреля Комментарии17
Фримпонг считает, что в руководстве ФИФА и УЕФА должны быть люди разных рас
14 апреля Комментарии19
Матч «Дижон» – «Амьен» был прерван из-за расизма
12 апреля Комментарии8
Джан: «Расисты - это идиоты, которым нужно держаться подальше от стадионов»
10 апреля Комментарии6
Стерлинг: «Горжусь, что я темнокожий»
08 апреля Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vave666
Vave666
   665 / 954
23 апреля в 22:21
Гулиев америкоса побил потому что тот переходя дорогу на зелёный свет улюлюкал в сторону "футболиста"
Vave666
Vave666
   665 / 954
23 апреля в 22:19
Расизм всегда в пользу чёрных!
mortid
mortid ответил sparxx2
   317 / 954
23 апреля в 21:57
А как же тогда быть с провокациями ? Вот например Ливерпадаль понимает что чемпионство им не видать как ушей своих без зеркала, засылают провокатора в майке Сити на матч с Пэласом (например), тот кидает банан в Заху и орёт "Обезьяна, полезай обратно на дерево" и индюшатня чемпион. Нет, не порядок. Не то.
А подумать об этом у него мозгов не хватило, а потом обижается что его "обезьяной" называют )))))))
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   36 / 954
23 апреля в 21:48
Ну ты Рахим умный...А чё так мало всего 9?Может сразу вылет из лиги?Снимать нужно не очки с команды,а тех,кто это делает снимать со стадионов,тогда все будут довольны.Из-за небольшой кучки невоспитаных людей,не должна страдать вся армия болельщиков и в частности сам клуб.
post-navigator
post-navigator ответил Leha-ha50
   288 / 954
23 апреля в 21:09
9 очков - это конечно не дело, тогда ухать будут засланные казачки. Придут в форме соперника, поухают и конкурент в полной ...опе!!!
Но только цифровые технологии рулят. Потом их смуглые фейсы оцифруют, срисуют - и далее направят в адреса нетолерантную белую шваль - разрулить вопрос. Типа кто лишает нас, белых аборигенов, работы, пьёт наш алкоголь и сексит наших белых женщин? А вот что будет дальше ... покажет "время" :)))
Кошк 47
Кошк 47
   704 / 954
23 апреля в 21:06
Идиот
Tommy Lee
Tommy Lee
   131 / 954
23 апреля в 21:00
Ямайская мартышка совсем берега попутала.
post-navigator
post-navigator
   288 / 954
23 апреля в 20:56
Толерантность - она девушка такая. Своеобразная.
В любую дырку пролезет и не поморщится...
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   98 / 954
23 апреля в 20:52
Глупость несусветная , сразу начнутся ПОДСТАВЫ , когда на трибунах переодетые подставщики будут орать что угодно ...а представьте в такой ситуации ( фантастика , но допустим)..команда выигрывает все матчи чемпионата , но 1 место не занимает потому что с нее сняли 9 очков изза возможной подставы ?...глупости
Вы таком образом развязываете руки кабинетным клубам типа РЕАЛ , которые выиграют хоть в кои то веки чемпионат
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 954
23 апреля в 20:43
Одел чужую футболку,поорал фигню и долой любого конкурента... гениально
ошалевший
ошалевший
   379 / 954
23 апреля в 20:03
вообще запретить неграм играть и проблема решиться легко и просто и нытья не будет,а потом они сами с бананами будут выходить,лишь бы выпустили
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
23 апреля в 19:55
Бред! Спартачи на любой матч конкурента проберутся и будут ухать!
Rizo1
Rizo1
   255 / 954
23 апреля в 19:54
что этот ниг@р себе позволяет(((((
Ahmadjon Xv
Ahmadjon Xv
23 апреля в 19:26
Болельщики Ливерпулья
sparxx2
sparxx2
   253 / 954
23 апреля в 19:19
А как же тогда быть с провокациями ? Вот например Ливерпадаль понимает что чемпионство им не видать как ушей своих без зеркала, засылают провокатора в майке Сити на матч с Пэласом (например), тот кидает банан в Заху и орёт "Обезьяна, полезай обратно на дерево" и индюшатня чемпион. Нет, не порядок. Не то.
Bullкин
Bullкин
   748 / 954
23 апреля в 19:01
Ну все, очередной борец за права черных. Скоро его агентом станет Селюк.
Chestor
Chestor
23 апреля в 18:55
    cska1948
    cska1948
       96 / 954
    23 апреля в 18:17
    Предлагаю Кокорина и Мамаева отпустить, а за их проступок снять по ДЕВЯТЬ очков с Зенита и Краснодара и тогда у СпаМа появится реальный шанс побороться за чемпионство.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 954
    23 апреля в 18:13
    9 очков - это конечно не дело, тогда ухать будут засланные казачки. Придут в форме соперника, поухают и конкурент в полной ...опе!!!
    cska1948
    cska1948
       96 / 954
    23 апреля в 18:09
    Ни сколько не удивлён такому заявлению Стерлинга. Не удивлюсь если кто-то из смуглых игроков выступит с предложением ввести лимит на белых игроков в европейских чемпионатах. Ведь засилье смуглых в чемпионатах тех же Англии и Франции зашкаливает. Включаешь телевизор и не сразу понимаешь, что за чемпионат ты смотришь, то ли европейский, то ли африканский.
    Союзник противников
    Союзник противников
       17 / 954
    23 апреля в 18:08
    Кричала мне толпа :Ты белый,
    совсем на нас ты не похож!
    И отвечал я им несмело :
    Вы чернокожие,и что ж?

    То было в Африке далёкой,
    на матче местных обезьян.
    Так был разрушен миф жестоко
    о пролетариях всех стран...
    benderivan
    benderivan
    23 апреля в 18:07
    Этим комментом стерлинг разжег расизм, молодец (дурак)
    Dinamikk
    Dinamikk
       545 / 954
    23 апреля в 18:06
    Когда освистывают белых игроков или поносят их семьи, все спокойно проходят мимо, типа болельщики просто выпускаю пар.
    А нигеры уже настолько обнаглели что обижаются на каждый чих в свою сторону.

    Не устраивает что-то? Вали в африканскую лигу чемпионов!
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
       60 / 954
    23 апреля в 18:06
    У всех права равные вне зависимости от расы,религии и т.д. Бороться с этим надо,на дворе 21 век
    Шишанутый
    Шишанутый
       7 / 954
    23 апреля в 18:05
    А еще ФИФе надо ввсети правило чтобы в каждом клубе был как минимум один чернокожий игрок. У кого нет тех дисквалифицировать с соревнований.
    Шишанутый
    Шишанутый
       7 / 954
    23 апреля в 18:03
    Хорошее предложенее от Стерлинга но 9 очков как то слишком много. Думаю достаточно будет снимать по 3 очка. Вот тогда кулбы серьезно займутся своими болелщиками а не как щас откупаются и наплевать им!
    Jake Sully
    Jake Sully
       44 / 954
    23 апреля в 18:03
    эти негры постоянно ноют... сколько можно?
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    23 апреля в 18:02
    Совсем крыша поехала с выдуманным расизмом.
    RIR68
    RIR68
       112 / 954
    23 апреля в 18:00
    давайте негров штрафовать за нарушения правил против белых!
    Levadia
    Levadia
       164 / 954
    23 апреля в 17:55
    Ещё один зацикленный на одной теме.
    В футбол лучше играй!Тебе за это платят и не мало.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100