Стерлинг призвал снимать с клубов 9 очков за проявление расизма от фанатов

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считает, что клубы необходимо более серьезно наказывать за проявление расизма со стороны болельщиков.

Наказания должны быть более суровыми. Деньги не причиняют вреда богатым клубам и футбольным ассоциациям. Поэтому я бы призвал к автоматическому снятию девяти очков за расистские оскорбления.

Звучит сурово, но какой болельщик рискнет оскорблять на расовой почве, если это может привести к вылету его команды или лишению шансов на титул?