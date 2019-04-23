Стерлинг призвал снимать с клубов 9 очков за проявление расизма от фанатов

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считает, что клубы необходимо более серьезно наказывать за проявление расизма со стороны болельщиков.
Наказания должны быть более суровыми. Деньги не причиняют вреда богатым клубам и футбольным ассоциациям. Поэтому я бы призвал к автоматическому снятию девяти очков за расистские оскорбления.
Звучит сурово, но какой болельщик рискнет оскорблять на расовой почве, если это может привести к вылету его команды или лишению шансов на титул?
В любую дырку пролезет и не поморщится...
В любую дырку пролезет и не поморщится...
Вы таком образом развязываете руки кабинетным клубам типа РЕАЛ , которые выиграют хоть в кои то веки чемпионат
Вы таком образом развязываете руки кабинетным клубам типа РЕАЛ , которые выиграют хоть в кои то веки чемпионат
https://youtu.be/Bqjhk6fkM7o
"Нужно отправить обезьяну на родину, пусть там устанавливает свои правила"
"Нужно отправить обезьяну на родину, пусть там устанавливает свои правила"
совсем на нас ты не похож!
И отвечал я им несмело :
Вы чернокожие,и что ж?
То было в Африке далёкой,
на матче местных обезьян.
Так был разрушен миф жестоко
о пролетариях всех стран...
совсем на нас ты не похож!
И отвечал я им несмело :
Вы чернокожие,и что ж?
То было в Африке далёкой,
на матче местных обезьян.
Так был разрушен миф жестоко
о пролетариях всех стран...
А нигеры уже настолько обнаглели что обижаются на каждый чих в свою сторону.
Не устраивает что-то? Вали в африканскую лигу чемпионов!
А нигеры уже настолько обнаглели что обижаются на каждый чих в свою сторону.
Не устраивает что-то? Вали в африканскую лигу чемпионов!
В футбол лучше играй!Тебе за это платят и не мало.
В футбол лучше играй!Тебе за это платят и не мало.