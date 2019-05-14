Туре вспомнил о случае расизма в России

Полузащитник рассказал, как обстоят дела с расизмом в разных странах Европы.

Люди не всегда понимают меня, когда я говорю о расизме. На Украине ко мне неплохо относились. Другая история была в России, когда мы с «Манчестер Сити» играли против ЦСКА . На Украине ничего подобного не было.

На самом деле эта проблема существует во всем мире, даже в Бельгии. И даже в Лондоне – мой друг Рахим Стерлинг страдает от расизма. Возможно, стоит останавливать матч и игрокам покидать стадион, чтобы обратить внимание на эту проблему.