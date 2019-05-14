Туре вспомнил о случае расизма в России

Полузащитник Яя Туре рассказал, как обстоят дела с расизмом в разных странах Европы.
Люди не всегда понимают меня, когда я говорю о расизме. На Украине ко мне неплохо относились. Другая история была в России, когда мы с «Манчестер Сити» играли против ЦСКА. На Украине ничего подобного не было.
На самом деле эта проблема существует во всем мире, даже в Бельгии. И даже в Лондоне – мой друг Рахим Стерлинг страдает от расизма. Возможно, стоит останавливать матч и игрокам покидать стадион, чтобы обратить внимание на эту проблему.
)) Чисто армянская отмазка)))))))) аахахаха
)) Чисто армянская отмазка)))))))) аахахаха
Почву подготавливает. Скажи о России плохо, а на Украине хорошо и ты герой всей нации.
Почву подготавливает. Скажи о России плохо, а на Украине хорошо и ты герой всей нации.
Самый богатый клуб Англии с одним из лучших тренеров не доходящий до финала ЛЧ... а ты ещё на ЦСКА что-то говоришь)
Однако.
Самый богатый клуб Англии с одним из лучших тренеров не доходящий до финала ЛЧ... а ты ещё на ЦСКА что-то говоришь)
Однако.
Ну подарили ослам победу в ненужном матче)
Ну подарили ослам победу в ненужном матче)
https://www.youtube.com/watch?v=LeIKVCkKP4E
https://www.youtube.com/watch?v=a3yYbsdjqfE
Гни свою линию))
Гни свою линию))
Соккер начал глумиться над кобылами
Соккер начал глумиться над кобылами