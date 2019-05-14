ГлавнаяНовости

Туре вспомнил о случае расизма в России

14 мая 2019, 00:07

Полузащитник Яя Туре рассказал, как обстоят дела с расизмом в разных странах Европы.

Люди не всегда понимают меня, когда я говорю о расизме. На Украине ко мне неплохо относились. Другая история была в России, когда мы с «Манчестер Сити» играли против ЦСКА. На Украине ничего подобного не было.

На самом деле эта проблема существует во всем мире, даже в Бельгии. И даже в Лондоне – мой друг Рахим Стерлинг страдает от расизма. Возможно, стоит останавливать матч и игрокам покидать стадион, чтобы обратить внимание на эту проблему.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Стерлинг получил награду за борьбу с расизмом
26 апреля ФотоКомментарии17
Стерлинг призвал снимать с клубов 9 очков за проявление расизма от фанатов
23 апреля Комментарии87
Футболисты АПЛ бойкотируют соцсети в рамках борьбы с расизмом
18 апреля Комментарии17
Фримпонг считает, что в руководстве ФИФА и УЕФА должны быть люди разных рас
14 апреля Комментарии19
Матч «Дижон» – «Амьен» был прерван из-за расизма
12 апреля Комментарии8
Джан: «Расисты - это идиоты, которым нужно держаться подальше от стадионов»
10 апреля Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ямайский Болт
Ямайский Болт
   576 / 840
14 мая в 23:01
я уже и слово такое забыл, и черных уже не отличал от белых, я вполне стал равнодушен к цвету ...но нет с.ка негры (и другие обиженные) периодически сами напоминают и призывают относится к ним как неграм, конечно им не нравиться что к черным относятся также как к белым, черным нравиться когда все носятся с этим расизмом на каждом углу, все их жалеют и лелеют, суют в кино , политику и т.д. и т.п. осталось им доплачивать за загар, и ввести негритянскую неприкосновенность
mangoх12
mangoх12 ответил allemz
   26 / 840
14 мая в 13:02
Уделали?) Еще не выросла, лол. Ну подарили ослам победу в ненужном матче)
Сначала кого дернули а потом типа ну да матч не нужен был
)) Чисто армянская отмазка)))))))) аахахаха
MSN-thebest
MSN-thebest
14 мая в 12:30
А Туре еще о чем-нибудь может думать?
Palex
Palex ответил cska plus
   60 / 840
14 мая в 10:23
А это разве не одно и тоже?
Egorium
Egorium
   116 / 840
14 мая в 10:07
Обезьяны сами о расизме разносят слухи, настоящего расизма, как их предки, и не нюхали.
Abverin
Abverin
   186 / 840
14 мая в 09:53
Противный зулус, даже гадкий.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
14 мая в 09:25
На Украину собрался, это точно.
Почву подготавливает. Скажи о России плохо, а на Украине хорошо и ты герой всей нации.
Don trambon
Don trambon ответил allemz
   85 / 840
14 мая в 09:07
Уделали?) Еще не выросла, лол. Ну подарили ослам победу в ненужном матче)
Как и тоттенхему, как и Ливерпулю, как и монако и т.д.?)

Самый богатый клуб Англии с одним из лучших тренеров не доходящий до финала ЛЧ... а ты ещё на ЦСКА что-то говоришь)
Однако.
SHMEL
SHMEL
   382 / 840
14 мая в 07:19
Задолбали эти негры.Одни нормальные,а другие вечно ноют,по по воду и без...
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 06:32
Снова расизм, негров надо отправить в Африку или как вариант в тарасовку.
allemz
allemz ответил mangoх12
   61 / 840
14 мая в 03:49
а ты был не в курсе что мы уделали голубой мешок ? )) При этом негритенка удалили вот он и корячится с тех пор https://www.youtube.com/watch?v=LeIKVCkKP4E
Уделали?) Еще не выросла, лол.
Ну подарили ослам победу в ненужном матче)
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
14 мая в 01:39
Много зулуса на сайте.
mangoх12
mangoх12 ответил allemz
   26 / 840
14 мая в 01:22
Кого там поняшки дернули?) https://www.youtube.com/watch?v=a3yYbsdjqfE
а ты был не в курсе что мы уделали голубой мешок ? )) При этом негритенка удалили вот он и корячится с тех пор

allemz
allemz ответил mangoх12
   61 / 840
14 мая в 01:12
наша песня хороша - начинай сначала) ЦСКА дернул шейховский мешок вот и бомбит
Кого там поняшки дернули?)
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
14 мая в 00:58
наша песня хороша - начинай сначала) ЦСКА дернул шейховский мешок вот и бомбит
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
14 мая в 00:38
    parallels
    parallels
       5 / 840
    14 мая в 00:35
    ноет хуже спартачей!
    Заратустра
    Заратустра
       175 / 840
    14 мая в 00:34
    Вот бы в Зенит его тренером)
    Заратустра
    Заратустра
       175 / 840
    14 мая в 00:28
    Ахаха, красава Яя))
    Гни свою линию))
    МКС
    МКС
       30 / 840
    14 мая в 00:09
    Ах хах

    Соккер начал глумиться над кобылами
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100