Дюков: «Сегодня был интересный, по-настоящему боевой финал Кубка России»

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от финального матча Кубка России «Локомотив» - «Урал» (1:0).
Сегодня был очень интересный, по-настоящему боевой финал Кубка России. Матч до последних минут держал в напряжении болельщиков, которые, как мне кажется, получили от игры удовольствие. Поздравляю игроков, тренеров, руководителей и всех болельщиков «Локомотива» с завоеванием такого престижного трофея с многолетней историей.
Сегодня в Самаре можно было не только посмотреть хороший футбол. Была подготовлена большая, насыщенная программа различных мероприятий и активностей, которая наверняка понравилась жителям и гостям Самары. И РФС, безусловно, будет продолжать подобную практику.