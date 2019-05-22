Дюков: «Сегодня был интересный, по-настоящему боевой финал Кубка России»

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от финального матча Кубка России «Локомотив» - «Урал» (1:0).

Сегодня был очень интересный, по-настоящему боевой финал Кубка России. Матч до последних минут держал в напряжении болельщиков, которые, как мне кажется, получили от игры удовольствие. Поздравляю игроков, тренеров, руководителей и всех болельщиков «Локомотива» с завоеванием такого престижного трофея с многолетней историей.