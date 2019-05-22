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Дюков: «Сегодня был интересный, по-настоящему боевой финал Кубка России»

вчера, 23:24
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от финального матча Кубка России «Локомотив» - «Урал» (1:0).

Сегодня был очень интересный, по-настоящему боевой финал Кубка России. Матч до последних минут держал в напряжении болельщиков, которые, как мне кажется, получили от игры удовольствие. Поздравляю игроков, тренеров, руководителей и всех болельщиков «Локомотива» с завоеванием такого престижного трофея с многолетней историей.

Сегодня в Самаре можно было не только посмотреть хороший футбол. Была подготовлена большая, насыщенная программа различных мероприятий и активностей, которая наверняка понравилась жителям и гостям Самары. И РФС, безусловно, будет продолжать подобную практику.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   46 / 846
сегодня в 00:06
Но половина первого тайма были откровенно скучноватые.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 846
вчера в 23:37
Может кто то и бился, а кто то просто воспользовался своим мастерством, которое явно выше , чем у соперника.
счет 7-0
счет 7-0
   114 / 846
вчера в 23:31
Финал и должен быть таким.
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