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Мещеряков: «„Локомотив“ стал по-настоящему большой командой»

сегодня, 22:47
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу команды в Кубке России.

«Локомотив» стал по-настоящему большой командой - для клуба это третий трофей за три года, покажите за последнее десятилетие еще одну такую команду. Но больше этого радует лишь то, что сегодня на поле вышло пять воспитанников нашей академии, а три или четыре сидели в запасе - это говорит о том, что мы на правильном пути. Без сомнения, это стало для них бесценным опытом, некоторые не просто в этом году выстрелили, а стали одними из лучших в чемпионате.

Любая кубковая игра - трудная. У «Урала» были свои потери в связи с дисквалификацией, у нас были очень большие потери в связи с травмами - отсутствовали основные центральные защитники, правый защитник, не смог поучаствовать один атакующий игрок. Главное, что вышли, победили, несмотря на потери - в кубковой игре важен не счет, а результат. Впереди у нас, по сути, еще один финал, ребята немного попразднуют в самолете и будут готовиться к следующей игре.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
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сегодня в 23:00
Этот чудик постоянно бубнит про большую команду как будто Локо какой-то новодел безродный.
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