Классон: «Будем надеяться, что „Локомотив“ потеряет очки в игре с „Уфой“»

Полузащитник «Краснодара» в преддверии заключительного матча сезона с «Рубином» подвел итоги кампании.

Это был очень сложный, но очень хороший сезон. Иногда нам везло, иногда нет. Особенно запомнилась домашняя игра с «Севильей», когда Торнике Окриашвили забил победный мяч на последних минутах. Хорошая получилась игра дома против «Зенита», но тогда нам не удалось выиграть. Хорошими были поединки дома против «Байера» и «Валенсии».

С кем бы мы хотели сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов? Пока мы об этом не думаем. Сейчас нас интересует игра с «Рубином». Мы должны сделать всё от нас возможное — победить. Будем надеяться на то, что «Локомотив» потеряет очки в игре против «Уфы».

Есть ли интерес ко мне со стороны других клубов? Сейчас я фокусируюсь только на чемпионате России. Когда откроется трансферное окно, посмотрим какие будут предложения. Сейчас пока их нет.