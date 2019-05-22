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Классон: «Будем надеяться, что „Локомотив“ потеряет очки в игре с „Уфой“»

сегодня, 22:42

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон в преддверии заключительного матча сезона с «Рубином» подвел итоги кампании.

Это был очень сложный, но очень хороший сезон. Иногда нам везло, иногда нет. Особенно запомнилась домашняя игра с «Севильей», когда Торнике Окриашвили забил победный мяч на последних минутах. Хорошая получилась игра дома против «Зенита», но тогда нам не удалось выиграть. Хорошими были поединки дома против «Байера» и «Валенсии».

С кем бы мы хотели сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов? Пока мы об этом не думаем. Сейчас нас интересует игра с «Рубином». Мы должны сделать всё от нас возможное — победить. Будем надеяться на то, что «Локомотив» потеряет очки в игре против «Уфы».

Есть ли интерес ко мне со стороны других клубов? Сейчас я фокусируюсь только на чемпионате России. Когда откроется трансферное окно, посмотрим какие будут предложения. Сейчас пока их нет.

Конечно же, за гонкой бомбардиров в РПЛ слежу, но для меня это не столь важно. Я буду доволен победой нашей команды и спокойно отнесусь к тому, что я не забью в матче. ﻿﻿

Матч «Краснодара» и «Рубина» обслужит Владимир Москалев. 

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   128 / 842
сегодня в 23:06
Готовьтесь лучше к квалификации. Там легко не будет.
severnyj84
severnyj84
   78 / 842
сегодня в 22:49
На это зря надеяться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 842
сегодня в 22:48
Наверно напрасно......

Локо - лишь одно поражение в сезоне дома......
Уфа - ноль побед на выезде.....

Хотя и ничья Локо...даст Краснодару прямую путёвку в ЛЧ..
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