ЦСКА претендует на нападающего АЕКа Понсе

сегодня, 08:36

ЦСКА заинтересовался нападающим греческого АЕКа Эсекьелем Понсе. Об этом сообщил аргентинский журналист Эрнан Кабрера в своем «твиттере».

Первый клуб Понсе «Ньюэллс Олд Бойз» владеет 40% прав на игрока и следит за ситуацией, так как часть денег от последующего трансфера Понсе перейдут на их счет. Также контрактом футболиста владеет «Рома», которая отдала его в аренду АЕКу.

Сумма сделки может составить от 7 до 8 млн евро. В минувшем сезоне 22-летний аргентинец забил 16 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах греческой Суперлиги.