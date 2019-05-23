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ЦСКА претендует на нападающего АЕКа Понсе

сегодня, 08:36

ЦСКА заинтересовался нападающим греческого АЕКа Эсекьелем Понсе. Об этом сообщил аргентинский журналист Эрнан Кабрера в своем «твиттере».

Первый клуб Понсе «Ньюэллс Олд Бойз» владеет 40% прав на игрока и следит за ситуацией, так как часть денег от последующего трансфера Понсе перейдут на их счет. Также контрактом футболиста владеет «Рома», которая отдала его в аренду АЕКу.

Сумма сделки может составить от 7 до 8 млн евро. В минувшем сезоне 22-летний аргентинец забил 16 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах греческой Суперлиги.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответил particular
   17 / 850
сегодня в 11:02
Привет!..:)) Загадочный типок, все его сбагрили, но все следят и хотят поиметь денег..:)) Армейцам нужен забивака с 30 голами в сезоне..:)) Не Месси, но где-то рядом..:))
Привет! Как по мне, то те, кто где-то рядом с Месси стоят дороговато. Есть же
Н Диайе, правда пока шансов ВМГ не дал. Ну а 30 голов за сезон в нашем чемпе не факт что и Месси бы забил. если только "Барселона" решила бы откатать один сезон в РФПЛ.
Nimbles
Nimbles ответил Serg_Diamond
   38 / 850
сегодня в 11:00
Если аргентинец, то это в Зенит. Откуда у Гинера деньги на аргентинцев? Тут если только в аренду
Аргентинцы в Зените в чемпионах ходят, твоя команда где, остряк?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   48 / 850
сегодня в 10:46
Вроде бы парень и не плох, но настораживает то, что гуляет по арендам. Посмотрим.
particular
particular ответил За адекватность
   1 / 850
сегодня в 10:32
Да у нас в РФПЛ свой Понсе за "Анжи" бегает, правда венесуэлец, но тоже 22 года, да и дешевле будет.
Привет!..:))
Загадочный типок, все его сбагрили, но все следят и хотят поиметь денег..:))
Армейцам нужен забивака с 30 голами в сезоне..:)) Не Месси, но где-то рядом..:))
За адекватность
За адекватность
   17 / 850
сегодня в 10:29
Да у нас в РФПЛ свой Понсе за "Анжи" бегает, правда венесуэлец, но тоже 22 года, да и дешевле будет.
navigators
navigators ответил Jeck Denielse
   299 / 850
сегодня в 09:45
У Леннорыча прям особые чувства к "Роме"...))) Чем они ему "насолили" не понятно.... Я уж думал после "грандиозной" операции по продаже Думбии он хотя бы в обозримом будущем не будет издеваться над римлянами....)) Так нет...опять что то затеял...
А пусть не провоцируют:))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   370 / 850
сегодня в 09:22
Если аргентинец, то это в Зенит. Откуда у Гинера деньги на аргентинцев? Тут если только в аренду
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   5 / 850
сегодня в 09:21
У Леннорыча прям особые чувства к "Роме"...)))
Чем они ему "насолили" не понятно....
Я уж думал после "грандиозной" операции по продаже Думбии он хотя бы в обозримом будущем не будет издеваться над римлянами....))
Так нет...опять что то затеял...
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   197 / 850
сегодня в 09:09
Перспективный индеец,просто гражданство Аргентинское!
Стыдно за коней
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   137 / 850
сегодня в 09:07
Я думаю ЦСКА купит игрока
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 850
сегодня в 09:02
Молодой и перспективный. Но пока только слухи!
Много еще будет разных слухов!!!
cska plus
cska plus
   4 / 850
сегодня в 08:44
Хорошая статистика.
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