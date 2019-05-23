ЦСКА претендует на нападающего АЕКа Понсе

ЦСКА заинтересовался нападающим греческого АЕКа Эсекьелем Понсе. Об этом сообщил аргентинский журналист Эрнан Кабрера в своем «твиттере».
Первый клуб Понсе «Ньюэллс Олд Бойз» владеет 40% прав на игрока и следит за ситуацией, так как часть денег от последующего трансфера Понсе перейдут на их счет. Также контрактом футболиста владеет «Рома», которая отдала его в аренду АЕКу.
Сумма сделки может составить от 7 до 8 млн евро. В минувшем сезоне 22-летний аргентинец забил 16 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах греческой Суперлиги.
Н Диайе, правда пока шансов ВМГ не дал. Ну а 30 голов за сезон в нашем чемпе не факт что и Месси бы забил. если только "Барселона" решила бы откатать один сезон в РФПЛ.
Н Диайе, правда пока шансов ВМГ не дал. Ну а 30 голов за сезон в нашем чемпе не факт что и Месси бы забил. если только "Барселона" решила бы откатать один сезон в РФПЛ.
Загадочный типок, все его сбагрили, но все следят и хотят поиметь денег..:))
Армейцам нужен забивака с 30 голами в сезоне..:)) Не Месси, но где-то рядом..:))
Загадочный типок, все его сбагрили, но все следят и хотят поиметь денег..:))
Армейцам нужен забивака с 30 голами в сезоне..:)) Не Месси, но где-то рядом..:))
Чем они ему "насолили" не понятно....
Я уж думал после "грандиозной" операции по продаже Думбии он хотя бы в обозримом будущем не будет издеваться над римлянами....))
Так нет...опять что то затеял...
Чем они ему "насолили" не понятно....
Я уж думал после "грандиозной" операции по продаже Думбии он хотя бы в обозримом будущем не будет издеваться над римлянами....))
Так нет...опять что то затеял...
Стыдно за коней
Стыдно за коней
Много еще будет разных слухов!!!
Много еще будет разных слухов!!!