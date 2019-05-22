Конов: «Высоки шансы на то, что Денисов завершит карьеру»

Известный журналист Василий Конов рассказал о шансах полузащитника «Локомотива» на переход в «Сочи».

Игорь Денисов имеет предложение от ФК «Сочи» - контракт по схеме 1+1. Более того, это не единственное предложение. Выбор есть. Однако полузащитник всё больше склоняется к тому, чтобы завершить карьеру и на данный момент этот вариант - самый вероятный из всех. Шансы на то, что Денисов закончит - высокие. Очевидно, что «Сочи» не готов платить за переходы сразу и Глушакова, и Денисова и надеется на то, что оба игрока сами решат вопросы по расторжению контрактов. Но, повторюсь, здесь еще очень и очень важен фактор желания Игоря закончить с игровой карьерой.