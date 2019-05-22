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Конов: «Высоки шансы на то, что Денисов завершит карьеру»

сегодня, 20:14

Известный журналист Василий Конов рассказал о шансах полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова на переход в «Сочи».

Игорь Денисов имеет предложение от ФК «Сочи» - контракт по схеме 1+1. Более того, это не единственное предложение. Выбор есть.  Однако полузащитник всё больше склоняется к тому, чтобы завершить карьеру и на данный момент этот вариант - самый вероятный из всех. Шансы на то, что Денисов закончит - высокие. Очевидно, что «Сочи» не готов платить за переходы сразу и Глушакова, и Денисова и надеется на то, что оба игрока сами решат вопросы по расторжению контрактов. Но, повторюсь, здесь еще очень и очень важен фактор желания Игоря закончить с игровой карьерой.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
   156 / 842
сегодня в 22:14
Зажигательная смесь - Денисов и Глушаков. Только полный идиот возьмёт их в одну команду.))
Бестрофейный
Бестрофейный
   97 / 842
сегодня в 22:11
Жалеть никто не будет.
League1
League1
   84 / 842
сегодня в 20:49
Сочи собирает всякий сброд. Они видимо мечтают повалиться, посыпаться и рассыпаться. Всех самых неадекватных скандалистов по всей России собирают.
Anisovich
Anisovich
   53 / 842
сегодня в 20:37
Пора завязывать с футболом.
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