«Реал» - самый дорогой футбольный бренд в мире, «Зенит» - 46-й

«Реал» признан самым дорогим футбольным брендом в мире в 2019 году по версии компании Brand Finance. Стоимость команды за год выросла на 27% и теперь составляет €1,646 млрд.
Второе место в рейтинге занял «Манчестер Юнайтед», стоимость бренда команды снизилась на 5,8% и составляет €1,472 млрд.
Третью строчку в рейтинге заняла «Барселона», бренд которой оценивается в €1,393 млрд. Четвертой стала «Бавария» (€1,314 млрд), пятым - «Манчестер Сити» (€1,255 млрд), шестым - «Ливерпуль» (€1,191 млрд), седьмым - «Челси» (€968 млн) и восьмым - ПСЖ (€916 млн).
«Зенит» в 2019 году улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись на три позиции - с 49-й на 46-ю, при этом стоимость бренда санкт-петербургской команды увеличилась на 13% и составила €116 млн.
Когда на Еврокубок вызывают людей по сути с двух клубов.
А на счет школ, ты хорошо умалчиваешь. да о чем там говорить, когда их раз-два(((
Когда на Еврокубок вызывают людей по сути с двух клубов.
А на счет школ, ты хорошо умалчиваешь. да о чем там говорить, когда их раз-два(((
Это было не правильно, но было.
Только если ты За это говоришь, то должен знать, что в Великой Сборной СССР играли практически Тройками и двойками. СКА, ЦСКА, Динамо, Спартак, КС.
Да, ВЫигрывал ЦСКА в чемпе.но это было не так легко. Но там в каждой команде были ВЕЛИКИЕ игроки.За каждым клубом была ОТЛИЧНАЯ дет.школа! Не с равнению с нынешней нищебродской Лигой
Это было не правильно, но было.
Только если ты За это говоришь, то должен знать, что в Великой Сборной СССР играли практически Тройками и двойками. СКА, ЦСКА, Динамо, Спартак, КС.
Да, ВЫигрывал ЦСКА в чемпе.но это было не так легко. Но там в каждой команде были ВЕЛИКИЕ игроки.За каждым клубом была ОТЛИЧНАЯ дет.школа! Не с равнению с нынешней нищебродской Лигой
Есть определенная черта, которая портит это все.Им не дано понять, что не деньги правят у нас, нужна школа и свои ребята.
Можно вспомнить некие рыкания от Зенита(мол мы уйдем в другой чемп))))а что случилось то?да просто бабки вложенные не оправдали.
Вы же следите за Спортом? сколько денег вложили в СКА дабы выиграть КХЛ?да пойди сосчитай.нУлей не хватит. это при том, что всЯ газовая братия залезла в КХЛ.и до сих там. И опа, туда же сунулись из ЦСКА(аля спонсор подтянулся). а ШКОЛУ то СКА полностью пох..рял со своей политикой. Отбери у них сейчас кошелек, ВСЕ, 76ой в лужу лет на ПЯТЬ минимум. футбольную уже они давно потеряли.
Благо регионы еще что-то дают и те, кто сохранил школу. А дальше занавес!
Не, ну можно передасами радоваться и лавочниками старперами итальянскими во главе с Русс.бревнами. бренд Ведь)))
Я семь лет назад говорил, когда СКА встал на пути КХЛ-НХЛ. нечего молодым парням в КХЛ делать. Пусть прогрессируют там, не получится всегда можно вернутся. Нет, кого держали, кто силой уезжал. Но уровень то Видим? тот же Кучер.ушел из ЦСКА сейчас "бомба" игрок. Додонов? и.т.д
имхо.у нас есть деньги, а вот ума не могут дать
Есть определенная черта, которая портит это все.Им не дано понять, что не деньги правят у нас, нужна школа и свои ребята.
Можно вспомнить некие рыкания от Зенита(мол мы уйдем в другой чемп))))а что случилось то?да просто бабки вложенные не оправдали.
Вы же следите за Спортом? сколько денег вложили в СКА дабы выиграть КХЛ?да пойди сосчитай.нУлей не хватит. это при том, что всЯ газовая братия залезла в КХЛ.и до сих там. И опа, туда же сунулись из ЦСКА(аля спонсор подтянулся). а ШКОЛУ то СКА полностью пох..рял со своей политикой. Отбери у них сейчас кошелек, ВСЕ, 76ой в лужу лет на ПЯТЬ минимум. футбольную уже они давно потеряли.
Благо регионы еще что-то дают и те, кто сохранил школу. А дальше занавес!
Не, ну можно передасами радоваться и лавочниками старперами итальянскими во главе с Русс.бревнами. бренд Ведь)))
Я семь лет назад говорил, когда СКА встал на пути КХЛ-НХЛ. нечего молодым парням в КХЛ делать. Пусть прогрессируют там, не получится всегда можно вернутся. Нет, кого держали, кто силой уезжал. Но уровень то Видим? тот же Кучер.ушел из ЦСКА сейчас "бомба" игрок. Додонов? и.т.д
имхо.у нас есть деньги, а вот ума не могут дать
Я и без него знал что Реал в мире..а Зенит у нас - самые крутые....))
Я и без него знал что Реал в мире..а Зенит у нас - самые крутые....))
Я говорю исключительно про спорт. Если тежи хоккеисты еще могу, это факт. Кст.камень в "брата" газового 46 бренда. на счет СКА.
Именно в СКА загубили кучу игроков из-за денег. Именно ска ВТАЩИЛ Хоккей в России в большие денежные гонки.
Зенит? тоже самое. покупаем ВСЕ, что блестит в Лиге. платим пох.сколь итальянским старперам и.т.д
Подумай, от куда зло и разруха идет.
Волейбол там же кст.
Баскет пока на уровне за ЦСКА.но погоди, скоро и туды ручонки сунут. у них уже бывший питерский Спартак играет как Зенит)))
Я говорю исключительно про спорт. Если тежи хоккеисты еще могу, это факт. Кст.камень в "брата" газового 46 бренда. на счет СКА.
Именно в СКА загубили кучу игроков из-за денег. Именно ска ВТАЩИЛ Хоккей в России в большие денежные гонки.
Зенит? тоже самое. покупаем ВСЕ, что блестит в Лиге. платим пох.сколь итальянским старперам и.т.д
Подумай, от куда зло и разруха идет.
Волейбол там же кст.
Баскет пока на уровне за ЦСКА.но погоди, скоро и туды ручонки сунут. у них уже бывший питерский Спартак играет как Зенит)))