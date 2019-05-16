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«Реал» - самый дорогой футбольный бренд в мире, «Зенит» - 46-й

16 мая 2019, 16:41

«Реал» признан самым дорогим футбольным брендом в мире в 2019 году по версии компании Brand Finance. Стоимость команды за год выросла на 27% и теперь составляет €1,646 млрд.

Второе место в рейтинге занял «Манчестер Юнайтед», стоимость бренда команды снизилась на 5,8% и составляет €1,472 млрд.

Третью строчку в рейтинге заняла «Барселона», бренд которой оценивается в €1,393 млрд. Четвертой стала «Бавария» (€1,314 млрд), пятым -  «Манчестер Сити» (€1,255 млрд), шестым - «Ливерпуль» (€1,191 млрд), седьмым -  «Челси» (€968 млн) и восьмым - ПСЖ (€916 млн).

«Зенит» в 2019 году улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись на три позиции - с 49-й на 46-ю, при этом стоимость бренда санкт-петербургской команды увеличилась на 13% и составила €116 млн.

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Все комментарии
n272nm
n272nm
   571 / 843
17 мая в 10:36
А где поросятки?! Помницо, Леня Федун рассказывал про свой бизнес-проект под названием "Спартак", который он судорожно выводил на самоокупаемость и одновременно озвучивал стоимость данного бизнес-проекта ФК "Спартак" Мск, которая с его слов, составляла 1 млрд долларов. Но тогда у Лени еще не было стадиона. Поэтому очень интересно узнать, на каком месте, реально, находится бренд "Спартак". :)))
Иванов Вадим
Иванов Вадим
   722 / 843
17 мая в 10:29
Зелёный слоник прав на все сто!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   443 / 843
17 мая в 09:26
Роналду ушёл, посмотрим какой это будет дорогим брендом,без полуфиналов и четвертьфиналов.... будете вылетать из групп ёёё
escudete
escudete ответил Denkuz
17 мая в 09:26
Пупсики это кто?
Denkuz
Denkuz ответил Гавроша
   91 / 843
17 мая в 08:59
Почему не привели весь рейтинг? Где пупсики - на 4759 месте?
Пупсики в рейтинге не замечены.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил Тага Дага
   652 / 843
17 мая в 03:00
Я считаю что лучший клуб на данный момент Ливерпуль, два года подряд выход финал лиги чемпионов, и главное без помощи судей...реал третий в стране,вылет 1/8 финала...Мю..шестой стране,вылет 1/4...это не бренд мира, А БРЕД МИРА....
Брендами становятся годами, а не за пару лет, МЮ лишь это подтверждает.
ziborock
ziborock
   32 / 843
17 мая в 01:03
Толерантные цвета в Европе в почете!)))
armeec_♞
armeec_♞ ответил Гавроша
   226 / 843
16 мая в 22:57
Почему не привели весь рейтинг? Где пупсики - на 4759 месте?
Надо у их капитоши Глушакова спросить))))) Вроде он там правит балом )))
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
16 мая в 22:46
Почему не привели весь рейтинг? Где пупсики - на 4759 месте?
Borzoy555
Borzoy555 ответил Тага Дага
16 мая в 22:34
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил Palex
       226 / 843
    16 мая в 22:16
    Да нет,для ЦСКА это было легко.Они бывало с такими отрывами выигрывали чемпионат,что было даже не интересно.Были и у Спартака чемпионства и даже у КС если не ошибаюсь(Лебедев,Анисин,Бодунов),но это были единичные случаи.Так было везде и всегда.И футбольный Спартак Романцева,собирал лучших из лучших и Киевское Динамо Лобановского брала игроков со всей Украины и не только.Теперь вот СКА и Зенит.Каждому свое время.
    Ну согласись, это не есть хорошо?
    Когда на Еврокубок вызывают людей по сути с двух клубов.
    А на счет школ, ты хорошо умалчиваешь. да о чем там говорить, когда их раз-два(((
    Palex
    Palex ответил Тага Дага
       60 / 843
    16 мая в 22:00
    Я считаю что лучший клуб на данный момент Ливерпуль, два года подряд выход финал лиги чемпионов, и главное без помощи судей...реал третий в стране,вылет 1/8 финала...Мю..шестой стране,вылет 1/4...это не бренд мира, А БРЕД МИРА....
    Ты статью внимательно читал?
    Тага Дага
    Тага Дага
       223 / 843
    16 мая в 21:57
    Я считаю что лучший клуб на данный момент Ливерпуль, два года подряд выход финал лиги чемпионов, и главное без помощи судей...реал третий в стране,вылет 1/8 финала...Мю..шестой стране,вылет 1/4...это не бренд мира, А БРЕД МИРА....
    Alpribas
    Alpribas
       76 / 843
    16 мая в 21:52
    Стыдно всё равно за спартак.
    Palex
    Palex ответил armeec_♞
       60 / 843
    16 мая в 21:49
    Тайну открыл? нет. Это было не правильно, но было. Только если ты За это говоришь, то должен знать, что в Великой Сборной СССР играли практически Тройками и двойками. СКА, ЦСКА, Динамо, Спартак, КС. Да, ВЫигрывал ЦСКА в чемпе.но это было не так легко. Но там в каждой команде были ВЕЛИКИЕ игроки.За каждым клубом была ОТЛИЧНАЯ дет.школа! Не с равнению с нынешней нищебродской Лигой
    Да нет,для ЦСКА это было легко.Они бывало с такими отрывами выигрывали чемпионат,что было даже не интересно.Были и у Спартака чемпионства и даже у КС если не ошибаюсь(Лебедев,Анисин,Бодунов),но это были единичные случаи.Так было везде и всегда.И футбольный Спартак Романцева,собирал лучших из лучших и Киевское Динамо Лобановского брала игроков со всей Украины и не только.Теперь вот СКА и Зенит.Каждому свое время.
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил Palex
       226 / 843
    16 мая в 21:36
    Не знаю,сколько тебе годков,но во времена СССР,общество ЦСКА собирала под свои знамена,всех лучших хоккеистов в СТРАНЕ! И не только в хоккее.Ослабляя напрочь остальные команды.Извини,но пришло время,другой организации.
    Тайну открыл? нет.
    Это было не правильно, но было.
    Только если ты За это говоришь, то должен знать, что в Великой Сборной СССР играли практически Тройками и двойками. СКА, ЦСКА, Динамо, Спартак, КС.
    Да, ВЫигрывал ЦСКА в чемпе.но это было не так легко. Но там в каждой команде были ВЕЛИКИЕ игроки.За каждым клубом была ОТЛИЧНАЯ дет.школа! Не с равнению с нынешней нищебродской Лигой
    Правдин Семён
    Правдин Семён ответил armeec_♞
       36 / 843
    16 мая в 21:32
    Тут о стоимости бренда,а не о качестве футбола.А то,что в ЕК плохо выглядят,так тут действительно все.Но и проблески есть.
    Palex
    Palex ответил armeec_♞
       60 / 843
    16 мая в 21:24
    Извини, но тут я чисто про спорт! Меня авто(который только в военке может),космос и.т.д не интересует. Я говорю исключительно про спорт. Если тежи хоккеисты еще могу, это факт. Кст.камень в "брата" газового 46 бренда. на счет СКА. Именно в СКА загубили кучу игроков из-за денег. Именно ска ВТАЩИЛ Хоккей в России в большие денежные гонки. Зенит? тоже самое. покупаем ВСЕ, что блестит в Лиге. платим пох.сколь итальянским старперам и.т.д Подумай, от куда зло и разруха идет. Волейбол там же кст. Баскет пока на уровне за ЦСКА.но погоди, скоро и туды ручонки сунут. у них уже бывший питерский Спартак играет как Зенит)))
    Не знаю,сколько тебе годков,но во времена СССР,общество ЦСКА собирала под свои знамена,всех лучших хоккеистов в СТРАНЕ! И не только в хоккее.Ослабляя напрочь остальные команды.Извини,но пришло время,другой организации.
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил За адекватность
       226 / 843
    16 мая в 21:20
    Ну раз с моим комментарием разобрались, то насчет спорта (игровые виды) могу Вам высказать только свою субъективную точку зрения. Хоккейная лига у нас скорее всего сильнейшая в Европе, баскетбольная и волейбольная лиги входят в число, скажем так, одних из лучших в Европе, футбольная, ну пусть будет второго эшелона. Так что не совсем уж все плохо. ИМХО.
    Согласен. Тольно много НО.
    Есть определенная черта, которая портит это все.Им не дано понять, что не деньги правят у нас, нужна школа и свои ребята.
    Можно вспомнить некие рыкания от Зенита(мол мы уйдем в другой чемп))))а что случилось то?да просто бабки вложенные не оправдали.
    Вы же следите за Спортом? сколько денег вложили в СКА дабы выиграть КХЛ?да пойди сосчитай.нУлей не хватит. это при том, что всЯ газовая братия залезла в КХЛ.и до сих там. И опа, туда же сунулись из ЦСКА(аля спонсор подтянулся). а ШКОЛУ то СКА полностью пох..рял со своей политикой. Отбери у них сейчас кошелек, ВСЕ, 76ой в лужу лет на ПЯТЬ минимум. футбольную уже они давно потеряли.
    Благо регионы еще что-то дают и те, кто сохранил школу. А дальше занавес!
    Не, ну можно передасами радоваться и лавочниками старперами итальянскими во главе с Русс.бревнами. бренд Ведь)))

    Я семь лет назад говорил, когда СКА встал на пути КХЛ-НХЛ. нечего молодым парням в КХЛ делать. Пусть прогрессируют там, не получится всегда можно вернутся. Нет, кого держали, кто силой уезжал. Но уровень то Видим? тот же Кучер.ушел из ЦСКА сейчас "бомба" игрок. Додонов? и.т.д
    имхо.у нас есть деньги, а вот ума не могут дать
    Jum13
    Jum13 ответил LOpp
       125 / 843
    16 мая в 21:10
    Не знаю кто это.
    Ну как же? Свиная дырка, легенда Энфилда, сумевший в воротах спартака пропустить всего 7 мячей от Ливерпуля. Ты же сам написал - рекордсмен ЛЧ
    kasyak7
    kasyak7
       151 / 843
    16 мая в 20:57
    Зенит бы еще задачи в еврокубках ставил повыше,а то как-то не ахти.
    severnyj84
    severnyj84 ответил Jeck Denielse
       87 / 843
    16 мая в 20:47
    Какой то прям ненужный рейтинг....))) Я и без него знал что Реал в мире..а Зенит у нас - самые крутые....))
    Что Зенит самый крутой не хотят признавать свиньи.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       28 / 843
    16 мая в 20:38
    Хотелось бы ради интересы узнать про остальные наши команды. Или они просто не бренды, а ноунеймы?
    За адекватность
    За адекватность ответил armeec_♞
       27 / 843
    16 мая в 20:33
    Извини, но тут я чисто про спорт! Меня авто(который только в военке может),космос и.т.д не интересует. Я говорю исключительно про спорт. Если тежи хоккеисты еще могу, это факт. Кст.камень в "брата" газового 46 бренда. на счет СКА. Именно в СКА загубили кучу игроков из-за денег. Именно ска ВТАЩИЛ Хоккей в России в большие денежные гонки. Зенит? тоже самое. покупаем ВСЕ, что блестит в Лиге. платим пох.сколь итальянским старперам и.т.д Подумай, от куда зло и разруха идет. Волейбол там же кст. Баскет пока на уровне за ЦСКА.но погоди, скоро и туды ручонки сунут. у них уже бывший питерский Спартак играет как Зенит)))
    Ну раз с моим комментарием разобрались, то насчет спорта (игровые виды) могу Вам высказать только свою субъективную точку зрения. Хоккейная лига у нас скорее всего сильнейшая в Европе, баскетбольная и волейбольная лиги входят в число, скажем так, одних из лучших в Европе, футбольная, ну пусть будет второго эшелона. Так что не совсем уж все плохо. ИМХО.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 843
    16 мая в 20:21
    Какой то прям ненужный рейтинг....)))
    Я и без него знал что Реал в мире..а Зенит у нас - самые крутые....))
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил Ваня лучший
       226 / 843
    16 мая в 20:15
    А может это рейтинг фотоаппарата Зенит по ошибке привели. какой может быть рейтинг у клуба, основанного на величине денежного мешка?
    хз. Иван.Все может быть.пади знай ту братию Газовую))
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил За адекватность
       226 / 843
    16 мая в 20:04
    Насчет остального - это "мы далеки во всём от передовых позиций, от авто до фаст фуда. Остался один балет, ибо космос, хоккей и шахматы, уже безмятежно про@@али..." Я отвечал на комментарий и под "остальное" имел это ввиду, а Вы то что сказать хотели?
    Извини, но тут я чисто про спорт! Меня авто(который только в военке может),космос и.т.д не интересует.
    Я говорю исключительно про спорт. Если тежи хоккеисты еще могу, это факт. Кст.камень в "брата" газового 46 бренда. на счет СКА.
    Именно в СКА загубили кучу игроков из-за денег. Именно ска ВТАЩИЛ Хоккей в России в большие денежные гонки.
    Зенит? тоже самое. покупаем ВСЕ, что блестит в Лиге. платим пох.сколь итальянским старперам и.т.д
    Подумай, от куда зло и разруха идет.
    Волейбол там же кст.
    Баскет пока на уровне за ЦСКА.но погоди, скоро и туды ручонки сунут. у них уже бывший питерский Спартак играет как Зенит)))
    NOVA
    NOVA
       398 / 843
    16 мая в 19:47
    а кто бы сомневался?? тока 56ы барсуки!!
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил Bavaria_M
       299 / 843
    16 мая в 19:47
    И самый бесполезный как и барса и мю. Одни без судей, а др без Сафа ни на что не способны
    про баварию забыл, которая тоже не способна
    За адекватность
    За адекватность ответил armeec_♞
       27 / 843
    16 мая в 19:45
    С остальными может и так?)) Да остальные с нашим футбольным болотом в Золото пока играют. а горе футбл. как до лону с голыми 76ами до "остальных" 6 место смешное. смотря как каждый год наши вылетают как пробки с турниров))бренды блин 46 и 6 место)))
    Насчет остального - это "мы далеки во всём от передовых позиций, от авто до фаст фуда. Остался один балет, ибо космос, хоккей и шахматы, уже безмятежно про@@али..." Я отвечал на комментарий и под "остальное" имел это ввиду, а Вы то что сказать хотели?
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