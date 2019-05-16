«Реал» - самый дорогой футбольный бренд в мире, «Зенит» - 46-й

16 мая 2019, 16:41

«Реал» признан самым дорогим футбольным брендом в мире в 2019 году по версии компании Brand Finance. Стоимость команды за год выросла на 27% и теперь составляет €1,646 млрд.

Второе место в рейтинге занял «Манчестер Юнайтед», стоимость бренда команды снизилась на 5,8% и составляет €1,472 млрд.

Третью строчку в рейтинге заняла «Барселона», бренд которой оценивается в €1,393 млрд. Четвертой стала «Бавария» (€1,314 млрд), пятым - «Манчестер Сити» (€1,255 млрд), шестым - «Ливерпуль» (€1,191 млрд), седьмым - «Челси» (€968 млн) и восьмым - ПСЖ (€916 млн).

«Зенит» в 2019 году улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись на три позиции - с 49-й на 46-ю, при этом стоимость бренда санкт-петербургской команды увеличилась на 13% и составила €116 млн.