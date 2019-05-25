Акинфеев: «Построить команду - это всё равно что собрать машину»

Голкипер ЦСКА подвел итоги сезона. «Армейцы» за тур до финиша РПЛ занимают пятое место, но имеют возможность обойти «Спартак».

Когда девять человек уходит и еще больше приходит, это не может не сказаться на качестве футбола. Кто-то посчитает, что это отмазки, отговорки, у нас люди горазды искать во всем негатив. Мне кажется, построить команду — это всё равно что собрать машину. Если ты неправильно вставил одну деталь, она будет ехать плохо. Две – поедет еле-еле, еще больше — не поедет вообще. За короткое время наши руководители сумели все наладить, собрать. Но первые полгода это были больше эмоции. Все понимали, что надо показать себя с самой лучшей стороны, тем более были важные игры чемпионата, Лига чемпионов.

Вторая, весенняя часть сезона… Наверное, можно было сыграть и лучше. Но бывает, что на дистанции кто-то выдыхается, наступает спад. Я это чувствую и по себе: три-четыре года ты играешь уверенно, стабильно, а потом бум! — гол, бум! — гол. Два раза выручил, два залетело, и ты не понимаешь, почему так, потому что год назад было лучше. Начинаешь в себе копаться. Психология — раз. Два — ребята растут, почти вся команда у нас от 19 до 23-х лет. Весну мы, если говорить прямо, провалили, это нехорошо, но объяснимо. Мы доверяем Виктору Михайловичу, он доверяет нам. У нас были собрания, все остальное. Я высказал свою точку зрения, мы пришли к знаменателю, что чудес — собраться и все выиграть — не бывает. Мы старались, бились, но где-то что-то не получилось. Будем проводить летние сборы и работать над тем, чтобы в последующие годы подобного не происходило.