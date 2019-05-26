Мертенс: «Мы сожалеем о поражении со счетом 2:3»

Нападающий «Наполи» в интервью Radio Kiss Kiss Italia прокомментировал поражение своей команды от «Болоньи» в матче 38-го тура Серии А.

Мы сожалеем о поражении со счетом 2:3, мы хотели закончить сезон победой, жаль, что мы не смогли этого сделать.

Я рад, что забил, конечно, но важнее то, как я играю за команду. В начале сезона мне было трудно привыкнуть к перестановкам в команде и найти место в стартовом составе.

Теперь мы остановились на этой атакующей схеме, и я думаю, что она работает хорошо.