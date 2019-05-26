ГлавнаяНовости

Мертенс: «Мы сожалеем о поражении со счетом 2:3»

сегодня, 11:15
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья3 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс в интервью Radio Kiss Kiss Italia прокомментировал поражение своей команды от «Болоньи» в матче 38-го тура Серии А. 

Мы сожалеем о поражении со счетом 2:3, мы хотели закончить сезон победой, жаль, что мы не смогли этого сделать. 

Я рад, что забил, конечно, но важнее то, как я играю за команду. В начале сезона мне было трудно привыкнуть к перестановкам в команде и найти место в стартовом составе. 

Теперь мы остановились на этой атакующей схеме, и я думаю, что она работает хорошо.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фелиш: «Я очень счастлив в „Бенфике“»
Сегодня, 11:33 Комментарии1
Миллиардер - о покупке «Фиорентины»: «Не могу ничего подтвердить»
Сегодня, 11:25 Комментарии1
Мертенс признался, что не планирует покидать «Наполи»
Сегодня, 11:09 Комментарии0
Пике: «У нас нет оправданий»
Сегодня, 10:11 Комментарии8
Вальверде: «Еще недавно мы думали, что сможем сделать требл»
Сегодня, 09:18 Комментарии20
Бартомеу: «В этом поражении нет вины Вальверде»
Сегодня, 00:52 Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   17 / 842
сегодня в 11:33
Проиграл наполи, а стыдно за мазутных.
Nafnafik
Nafnafik
   77 / 842
сегодня в 11:22
Вам просто ничего не нужно уже, просто сдали матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100