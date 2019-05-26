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Вальверде: «Еще недавно мы думали, что сможем сделать требл»

сегодня, 09:18
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Рулевой «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение в финале Кубка Испании.

«Валенсия» проводила хорошие контратаки. Они действовали эффективно. Нам не хватило искры в завершающей стадии атаки.

Реальность такова, что еще месяц назад мы праздновали чемпионство и могли сделать требл. Мы задали слишком высокие ожидания, которые не получилось реализовать. Тренерам всегда хочется что-то изменить после поражений, но лучше проиграть в финале, чем в четвертьфинале. Мой кредит доверия исчерпан? Без комментариев.

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Все комментарии
Vis.
Vis.
   385 / 840
сегодня в 10:08
Весь сезон побеждали из-за индивидуального мастерства игроков. Вальверде в плане тактики Барсе ничего абсолютно не дал. Нет игры. Только 4-4-2, с Роберто и Семеду на фланге, это не работает, но он всё равно продолжает гнуть свою линию. Маразм какой-то.
cska plus
cska plus
   4 / 840
сегодня в 10:06
Молись богу, что хоть чемпионство взял а так все силы уходят на восхваленя гнома.
Gelious
Gelious ответил ilyafrom
   171 / 840
сегодня в 09:54
Барселона завоевала 2 требла. Это больше, чем другие клубы.
Да потому что плевать всем на эти треблы...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   86 / 840
сегодня в 09:52
Если он останется в след сезоне ни одного трофея не будет,все завоюет Реал и будет лидировать от начала до конца.
anfield1984
anfield1984
   406 / 840
сегодня в 09:49
А потом попался Ливерпуль, отжарил по черному и деморализовал так, что привычные Эльчи и Уэски стали казаться непобедимыми соперниками.
ESPANOL
ESPANOL
   645 / 840
сегодня в 09:45
Он, еще после провала в Ливерпуле должен был в отставку подать. Упрямый, как баран! Коу играть не хочет, а он его ставит на самые важные игры и Барса играет вдесятером. Протеже Бартоломеу, Аленью постоянно выпускает, хотя полено больше пользы принесет, если его просто положить на газон. Артуры, Малкомы, весь этот хлам с его подачи привел к тому, что имеем.
112910315
112910315
   2 / 840
сегодня в 09:43
Тренер, с которым треблы не выигрывают. Спрятаться и не показываться до начало следующего сезона, а не глупые, смешные интервью раздавать.
mangoх12
mangoх12
   23 / 840
сегодня в 09:38
Он мне чем-то спамовского пиджака напоминает , такой же бесхребетный и рыхлый
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan ответил ilyafrom
сегодня в 09:36
Барселона завоевала 2 требла. Это больше, чем другие клубы.
С таким тренером, серединой и защитой больше не получат
ilyafrom
ilyafrom
   142 / 840
сегодня в 09:34
Барселона завоевала 2 требла. Это больше, чем другие клубы.
XL-965
XL-965
   363 / 840
сегодня в 09:20
Сами виноваты
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