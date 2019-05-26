Вальверде: «Еще недавно мы думали, что сможем сделать требл»

Рулевой «Барселоны» прокомментировал поражение в финале Кубка Испании.

«Валенсия» проводила хорошие контратаки. Они действовали эффективно. Нам не хватило искры в завершающей стадии атаки.

Реальность такова, что еще месяц назад мы праздновали чемпионство и могли сделать требл. Мы задали слишком высокие ожидания, которые не получилось реализовать. Тренерам всегда хочется что-то изменить после поражений, но лучше проиграть в финале, чем в четвертьфинале. Мой кредит доверия исчерпан? Без комментариев.