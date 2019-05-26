ГлавнаяНовости

Бартомеу: «В этом поражении нет вины Вальверде»

сегодня, 00:52
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу выступил в защиту главного тренера команды Эрнесто Вальверде после поражения каталонцев в финале Кубка Испании от «Валенсии» (1:2).

У Эрнесто есть контракт, он наш тренер. В этом поражении нет его вины. У наших игроков было много шансов, но они не смогли их реализовать. Даже если команда много бьет по воротам, важен только гол.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Анчелотти анонсировал скорый трансфер звездного новичка
Сегодня, 00:41 Комментарии2
Лукас Моура: «Не жалею об уходе из ПСЖ»
Сегодня, 00:15 Комментарии0
Тухель: «ПСЖ должен улучшать свою игру»
Вчера, 22:47 Комментарии2
Ривалдо посоветовал Ракитичу не уходить в МЮ, а остаться в «Барселоне»
Вчера, 22:30 Комментарии2
Гаттузо: «Никто не говорил мне, что „Милан“ обязан выйти в ЛЧ»
Вчера, 19:49 Комментарии3
Спаллетти: «Завтра „Интер“ ждет ключевой матч сезона»
Вчера, 19:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NGY
NGY
   43 / 839
сегодня в 01:10
Когда Бартомеу брал требл с Барселоной, о немникто даже не знал, поскольку о нем никогда не вспоминали фанаты Барсы и персофаны Месси(что впрочем одно и тоже)

Когда Бартомеу осуществил самую дорогую сделку в истории футбола, о нем тоже персофаны Месси не упоминали, и не кричали что он "недоменеджер"

А теперь вдруг нашли двух козлов отпушения в лице Бартомеу и Вальверде, а не некоторых игроков, которые клянутся в любви к Берселоне, называют семьей, а сами каждый год ДОЯТ ЕЁ ПО ПОЛНОЙ.
Что из-за этого непомерного аппетита, игрока одной команды, Бартомеу даже вынужден был взять кредит!

Вобщем, по переобуваениям пеософанам Месси нет равных...!
NGY
NGY
   43 / 839
сегодня в 01:09
Фынаты, которые ругают Вальверде(преимущественно персофаны Месси) вы хоть статистику матча посмотрите на сайте вхоскоред, которым вы часто козыряете, прежде чем кидаться обвинениями на человека.

Барса владела мячом 77.2 / 22.8 %
Удары 26 / 9 в пользу Барсы.
Успешность передая 91/70 в пользу Барсы
Угловые 9 / 2 в пользу Барсы.

Все как и во времена Пепа, но лишь с той разницей, что Месси:

- совершил 8 раз дриблинг, потерял мяч 6 раз(вдвое выше, чем у любого другого игрока) Другому такое не позволили бы, вот почему он собирает столько дриблинга за матч.

- ударил по воротам 12 раз, больше чем вся Валенсия вместе взятые и все один гол коронный в пустые.


По всем статистическим данным, Барса рвала Валенсию, так какого лешего, вы крайним сделали Вальверде,а не бестолкового дриблера, покорителя Осасун?!
Шишанутый
Шишанутый
   18 / 839
сегодня в 01:07
Согласен с Бармалеем. Валверде не причем. Виноват гном.
Тео Джонс
Тео Джонс
   252 / 839
сегодня в 00:53
Говорю же недоменеджер выгораживает недотренера. Супер связка тупо**лых 7ов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100