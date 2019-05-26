Бартомеу: «В этом поражении нет вины Вальверде»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу выступил в защиту главного тренера команды после поражения каталонцев в финале Кубка Испании от «Валенсии» (1:2).

У Эрнесто есть контракт, он наш тренер. В этом поражении нет его вины. У наших игроков было много шансов, но они не смогли их реализовать. Даже если команда много бьет по воротам, важен только гол.