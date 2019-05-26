Бартомеу: «В этом поражении нет вины Вальверде»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу выступил в защиту главного тренера команды Эрнесто Вальверде после поражения каталонцев в финале Кубка Испании от «Валенсии» (1:2).
У Эрнесто есть контракт, он наш тренер. В этом поражении нет его вины. У наших игроков было много шансов, но они не смогли их реализовать. Даже если команда много бьет по воротам, важен только гол.
Когда Бартомеу осуществил самую дорогую сделку в истории футбола, о нем тоже персофаны Месси не упоминали, и не кричали что он "недоменеджер"
А теперь вдруг нашли двух козлов отпушения в лице Бартомеу и Вальверде, а не некоторых игроков, которые клянутся в любви к Берселоне, называют семьей, а сами каждый год ДОЯТ ЕЁ ПО ПОЛНОЙ.
Что из-за этого непомерного аппетита, игрока одной команды, Бартомеу даже вынужден был взять кредит!
Вобщем, по переобуваениям пеософанам Месси нет равных...!
Когда Бартомеу осуществил самую дорогую сделку в истории футбола, о нем тоже персофаны Месси не упоминали, и не кричали что он "недоменеджер"
А теперь вдруг нашли двух козлов отпушения в лице Бартомеу и Вальверде, а не некоторых игроков, которые клянутся в любви к Берселоне, называют семьей, а сами каждый год ДОЯТ ЕЁ ПО ПОЛНОЙ.
Что из-за этого непомерного аппетита, игрока одной команды, Бартомеу даже вынужден был взять кредит!
Вобщем, по переобуваениям пеософанам Месси нет равных...!
Барса владела мячом 77.2 / 22.8 %
Удары 26 / 9 в пользу Барсы.
Успешность передая 91/70 в пользу Барсы
Угловые 9 / 2 в пользу Барсы.
Все как и во времена Пепа, но лишь с той разницей, что Месси:
- совершил 8 раз дриблинг, потерял мяч 6 раз(вдвое выше, чем у любого другого игрока) Другому такое не позволили бы, вот почему он собирает столько дриблинга за матч.
- ударил по воротам 12 раз, больше чем вся Валенсия вместе взятые и все один гол коронный в пустые.
По всем статистическим данным, Барса рвала Валенсию, так какого лешего, вы крайним сделали Вальверде,а не бестолкового дриблера, покорителя Осасун?!
Барса владела мячом 77.2 / 22.8 %
Удары 26 / 9 в пользу Барсы.
Успешность передая 91/70 в пользу Барсы
Угловые 9 / 2 в пользу Барсы.
Все как и во времена Пепа, но лишь с той разницей, что Месси:
- совершил 8 раз дриблинг, потерял мяч 6 раз(вдвое выше, чем у любого другого игрока) Другому такое не позволили бы, вот почему он собирает столько дриблинга за матч.
- ударил по воротам 12 раз, больше чем вся Валенсия вместе взятые и все один гол коронный в пустые.
По всем статистическим данным, Барса рвала Валенсию, так какого лешего, вы крайним сделали Вальверде,а не бестолкового дриблера, покорителя Осасун?!