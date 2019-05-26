Шунин: «У „Динамо“ лучший стадион, я под впечатлением»

Вратарь «Динамо» прокомментировал итоги матча 30-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:3), который состоялся на «ВТБ Арене».

Для болельщиков это был праздник. Много забитых голов, хороший футбол, день удался. Я под впечатлением, у нас лучший стадион. Сегодня нас поддерживало столько болельщиков, сколько я не видел никогда в жизни. Я очень счастлив, рад и горд за то, что играю в „Динамо“. Классно, что трибуны сделали близко к полю. Очень хорошо слышно поддержку болельщиков.

Будем играть хорошо, болельщики будут ходить на наши матчи. Уверен, что в следующем сезоне мы начнём новую историю.