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Шунин: «У „Динамо“ лучший стадион, я под впечатлением»

сегодня, 17:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал итоги матча 30-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:3), который состоялся на «ВТБ Арене».

Для болельщиков это был праздник. Много забитых голов, хороший футбол, день удался. Я под впечатлением, у нас лучший стадион. Сегодня нас поддерживало столько болельщиков, сколько я не видел никогда в жизни. Я очень счастлив, рад и горд за то, что играю в „Динамо“. Классно, что трибуны сделали близко к полю. Очень хорошо слышно поддержку болельщиков.

Будем играть хорошо, болельщики будут ходить на наши матчи. Уверен, что в следующем сезоне мы начнём новую историю.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   231 / 845
сегодня в 18:52
Лучший стадион, но худший тренер....
Михаил Алексеев
Михаил Алексеев
   612 / 845
сегодня в 18:45
еще ты бы меньше пропускал бы
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   69 / 845
сегодня в 18:33
Повезло Динамо, лучший стадион среди московских команд.
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